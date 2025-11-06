UWAGA!

----

Ruszyły przygotowania do Orkiestry w Elblągu

 Elbląg, Ruszyły przygotowania do Orkiestry w Elblągu
Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Ruszyły przygotowania do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem hasło akcji to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. WOŚP jak zawsze zagra też w Elblągu.

- Siema Elbląg, coś się powoli szykuje. Pierwsze spotkanie sztabu WOŚP - bo ludzi dobrej woli jest więcej. Już niedługo będzie się działo. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! – informowano niedawno na elbląskim profilu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Elblągu podczas ostatniej edycji Orkiestry zebrano 842 tys. 745 zł, był to kolejny rekord zbiórki w mieście. Orkiestra grała na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej, zebrano ponad 289 mln zł.

34. Finał będzie się wiązał ze zbiórką pieniędzy na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

- Okazuje się, że w Polsce między milion dwieście tysięcy a milion pięćset tysięcy dzieci będzie potrzebowało takiej pomocy. One tę pomoc otrzymują. Przez cały czas szpitale i lekarze pomagają dzieciom w tym temacie – mówi Jurek Owsiak, prezes Fundacji WOŚP (cyt. za tvn24.pl).

Kolejny Finał zaplanowano na 25 stycznia 2026.

- Złożyliśmy do Fundacji nasz wniosek o rejestrację sztabu, wkrótce będziemy informować o kolejnych działaniach - mówi Adam Krause, który kolejny raz kieruje elbląskim sztabem WOŚP. W najbliższym czasie pojawią się informacje o rejestracji wolontariuszy, lokalnych sztabików itd.

TB

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 