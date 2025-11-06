Ruszyły przygotowania do Orkiestry w Elblągu

Ruszyły przygotowania do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem hasło akcji to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. WOŚP jak zawsze zagra też w Elblągu.

- Siema Elbląg, coś się powoli szykuje. Pierwsze spotkanie sztabu WOŚP - bo ludzi dobrej woli jest więcej. Już niedługo będzie się działo. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! – informowano niedawno na elbląskim profilu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Elblągu podczas ostatniej edycji Orkiestry zebrano 842 tys. 745 zł, był to kolejny rekord zbiórki w mieście. Orkiestra grała na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej, zebrano ponad 289 mln zł.

34. Finał będzie się wiązał ze zbiórką pieniędzy na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

- Okazuje się, że w Polsce między milion dwieście tysięcy a milion pięćset tysięcy dzieci będzie potrzebowało takiej pomocy. One tę pomoc otrzymują. Przez cały czas szpitale i lekarze pomagają dzieciom w tym temacie – mówi Jurek Owsiak, prezes Fundacji WOŚP (cyt. za tvn24.pl).

Kolejny Finał zaplanowano na 25 stycznia 2026.