Dawno temu w Elblągu... przybyły jaskółki

Dzisiejszego ranka krótko przed godziną siódmą do miasta od strony Wewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Inn. Mühlendamm, dzisiejsza ulica 1-Maja) do miasta przybyła jednokonna furmanka z mlekiem, którą kierowała kobieta. Wóz jechał z dużą prędkością. W okolicy budynku pocztowego koń wpadł w szał […], przewrócił się i upadł na ziemię. Po tym jak postawiono go znów na nogi i kobieta mogła dalej ruszyć w drogę, koń ruszył jakby nigdy nic i popędził z mlekiem dalej ulicą Krótką i Długą Tylną (niem. Kurze und Lange Hinterstraße, dzisiejsza ulica Studzienna) w kierunku mostu Lege Brücke. Nie wiemy, jaki był dalszy los kobiety i jej furmanki - pisała prasa 1 maja 1903 r.

Bijatyka na Moście Moltkego

Spory tłum gapiów zleciał się w środę na Moście Moltkego (niem. Moltkebrücke, dzisiejszy Most Wysoki) przy rzece Elbląg, gdzie kilku rybaków z Przebrna (niem. Pröbbernau, obecnie część Krynicy Morskiej) i Nowakowa (niem. Bollwerk) wszczęło kłótnię, krzyczało i biło się. Stróż spisał dane awanturników (AZ, piątek, 01.05.1903 r.).

Zmiany w Wielkim Ogrodzie Zabaw

Wielki Ogród Zabaw (niem. Gr. Lustgarten) ma teraz o wiele przyjemniejszy wygląd. Ogrodzenia ścieżek (do tej pory były one otoczone żelaznymi rurami) zostały niemal wszędzie usunięte i zastąpione gustownymi, drewnianymi obramowaniami. Dąb sedański, który schowany pośród innych drzew nie za bardzo rzucał się w oczy, również został otoczony oryginalnym ogrodzeniem (AZ, sobota, 02.05.1903 r.).

Wypadek tramwajowy z udziałem dziecka

Dziś przed południem pięcioletnia córka kobiety nazwiskiem Riedel zamieszkałej przy ulicy Gwiezdnej (niem. Sternstraße) została przejechana przez tramwaj na wysokości piekarni Wagnera przy ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße). Dziewczynka dołączyła do innych dzieci, które wyszły naprzeciw swoim matkom powracającym z targu. W momencie, gdy tramwaj wjechał od strony ulicy Gwiezdnej i zaczął hamować, dziecko wyrwało się, przebiegło przez nasyp drogowy i w tym momencie zostało potrącone przez jeden z wagonów i ranione poważnie w głowę. Doktor Stern nałożył dziecku pierwszy opatrunek. Zrozpaczonej matce wyjaśnił, że nie wiadomo, czy uda się je uratować. Zarządził też natychmiastowe przewiezienie poszkodowanej dziewczynki do miejskiego szpitala. Kierowca tramwaju nie ponosi winy w wypadku. Nie było możliwe, by udało się mu w jednej sekundzie zatrzymać znajdujący się w pełnym biegu tramwaj. Na jego krzyk, dziecko nie zareagowało i nie odsunęło się, a biegło dalej wzdłuż torów (AZ, niedziela, 03.05.1903 r.).

Kradzież portfela na moście targowym

Dziś przed południem na moście targowym przy rzece Elbląg pewnej zamieszkałej przy Szosie Berlińskiej rentierce ukradziono z kieszeni sukni portmonetkę z zawartością (AZ, niedziela, 03.05.1903 r.).

Jaskółki już są

Przybyły już do nas pierwsze w tym roku jaskółki (AZ, niedziela, 03.05.1903 r.).

„Nautilus” otwiera sezon

Klub wioślarski „Nautilus” zainaugurował wczoraj sezon letni tradycyjnymi regatami, które dzięki wspaniałej pogodzie pod każdym względem przebiegły zgodnie z planem. Przy wejściu do przystani dla łodzi sportowych zebrał się duży tłum ludzi, którzy zajęli pozycje na ostrym zakręcie. Po porannym wyścigu wioślarskim członkowie klubu spotkali się w hangarze na porannym drinku. Koncert dała orkiestra wojskowa 10. Pułku Dragonów Wschodnio-Pruskich (AZ, wtorek, 05.05.1903 r.).

Pożar przy Świętego Ducha

W niedzielne popołudnie o godz. 16 wezwano straż pożarną do budynku mieszkalnego przy ulicy Św. Ducha 21 (niem. Heiligegeiststraße), gdzie w kuchni na pierwszym piętrze zapalił się kosz z drewnem opałowym od żaru, który spadł z kuchenki. Pożar ugaszono domowymi sposobami.