Dzięki wsparciu darczyńców mają nowy dom

Mieszkańcy, firmy, instytucje i ludzie dobrej woli połączyli siły, by pomóc pani Justynie i jej dzieciom. Dzięki ich solidarności rodzina ma wyremontowany dom. Zdjęcia.

33-letnia pani Justyna wychowuje sama trójkę dzieci. Dotychczas mieszkali przy ul. Żeromskiego w lokalu komunalnym, był on w bardzo złym stanie, m.in. zagrzybiony. Ich sytuacją zainteresowała się pediatra dzieci Agata Mroczkowska, a inicjatywę pomocy zapoczątkowała radna miejska Wiesława Włodarczyk. Wkrótce do działań dołączyli m.in. mieszkańcy, firmy, lokalne instytucje. Doprowadzono do zamiany lokalu komunalnego, a następnie przeprowadzono jego remont.

- Ta pomoc po prostu należy się człowiekowi, tym bardziej matkom, które wychowują przyszłe pokolenia. Okazało się jednak, że nie została nawet wpuszczona do prezydenta. To miało miejsce około 2 lata temu. Powiedziałam do męża: jeśli my nie pomożemy, to nikt nie pomoże. Któregoś dnia będę piła kawę w swoim wygodnym fotelu przed telewizorem i usłyszę, że zaczadziła się matka z trójką dzieci z Elbląga. I może się okazać, że to będzie Justyna. Nie będę miała spokoju do końca życia. Musimy to zrobić - mówiła wczoraj (29 kwietnia) podczas uroczystego podziękowaniu wszystkim darczyńcom Agata Mroczkowska.

Darczyńcom dziękowała również pani Justyna, która nie kryła wzruszenia i łez.