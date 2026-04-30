Zapraszają na ciasto

Elbląskie Stare Miasto, okolice Bramy Targowej. Szyld informuje, że tutaj znajduje się Siódma Pracownia. W środku uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzą kawiarnię. Ciastka są smaczne – sprawdziliśmy osobiście.

Na początek wyjaśnijmy nazwę – Siódma Pracownia, bo... to siódma kolejna pracownia, którą prowadzi elbląskie koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

- Wśród naszych uczestników mamy też wysoko funkcjonujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą oni pracować. Praca ma ogromne znaczenie społeczne, dzięki temu, że oni pracują mają poczucie sensu – mówiła Beata Peplińska-Strehlau, szefowa elbląskiego oddziału PSONI. - Miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niedobór, że użyję takiego eufemizmu, postanowiliśmy stworzyć takie miejsca sami. W gastronomii takie miejsce jest najłatwiej stworzyć.

W ubiegłym roku na Starym Rynku otwarto Siódmą Pracownię – miejsce, gdzie uczestnicy elbląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej uczą się pracy w kawiarni. Zajmują się wszystkim: od sprzątania poprzez pomoc w kuchni do obsługi gości na sali. Podobne miejsca: przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne można spotkać w miastach, gdzie istnieją koła PSONI.

- Musieliśmy pokonać obawy zarówno naszych uczestników jak i ich rodziców. Dlatego stosunkowo powoli rozszerzamy działalność – kontynuowała Beata Peplińska-Strehlau.

- Chcemy wspierać uczestników na rynku pracy. Chcemy pokazać, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną może być pełnoprawnym pracownikiem. – dodała Michalina Dulny. - Próbowaliśmy w różne miejsca naszych uczestników pokierować. Pracodawcy boją się, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną nie sprawdzi się, nie będzie wystarczająco dobrym pracownikiem.

Jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną sobie radzą w praktyce, można przekonać się w co drugi piątek. 8 maja od godziny 14 do 18 Siódma Pracownia otwiera swoje podwoje dla turystów i mieszkańców. Potem w co drugi piątek. W menu kawa, herbata i coś słodkiego.

- W zasadzie nie sprzedajemy. Można coś wrzucić do puszki – mówi szefowa PSONI.

- Najbardziej z tego korzystają uczestnicy, bo w prawdziwych warunkach uczą się w jaki sposób obsłużyć prawdziwego klienta – wyjaśnia Michalina Dulny. - W pozostałe dni codziennie są tutaj, uczą się pracować na kuchni, także innych potrzebnych umiejętności, organizujemy m.in. warsztaty z przystrojenia stołów.

- Uczą się wypiekać ciasta, przygotowywać posiłki, konkretne potrawy, jak funkcjonować na sali konsumpcyjnej – uzupełnia Monika Martyn–Pisarska, kierownik WTZ. - Przygotowują się do zawodów pomocnika kucharza, sprzątacza. Generalnie wszystkich elementów, które są związane z przyjmowaniem gości w restauracji lub kawiarni.

Warto zwrócić uwagę, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną można też spotkać w hotelu Młyn, gdzie odbywają praktyki zawodowe jako pomocnik kelnera. To efekt projektu unijnego „„Nowa ścieżka do rynku pracy”, który został uruchomiony w ubiegłym roku. Na realizację projektu PSONI pozyskało ponad 700 tys. złotych z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. W projekcie bierze udział 35 osób. W jego ramach funkcjonuje Siódma Pracownia, poza tym uczestnicy mają praktyki zawodowe jako pomoc ogrodnika, planowane są praktyki w Urzędzie Miasta jako pomoc administracyjna.