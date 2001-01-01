Dawno temu w Elblągu... Pułk Piechoty zagrał w Bażantarni

- Zwracamy uwagę miłośników dobrej muzyki na wielki koncert wojskowy w wykonaniu Warmińskiego 150. Pułku Piechoty, który odbędzie się w niedzielę w Bażantarni - zapowiadała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze mogliśmy wówczas przeczytać w gazetach?

Trwają prace nad budową nowego szpitala

Budowa nowego szpitala szybko postępuje. Na placu budowy panuje ożywiony ruch, świadczący o intensywnej pracy. Dostarczane i układane są tutaj cegły, rozpoczęto już wznoszenie ścian, w innym miejscu usuwana jest zbędna ziemia. Krótko mówiąc, obraz jest bardzo zróżnicowany. Widoczne są prace nad dwoma skrzydłami bocznymi budynku szpitala. Szpital zostanie zaprojektowany w taki sposób, że w budynku głównym znajdą się pomieszczenia administracyjne, sale operacyjne itp., natomiast skrzydła boczne będą przeznaczone do przyjmowania chorych (AZ, sobota, 09.08.1902 r.).



Koncert wojskowy w Bażantarni

Zwracamy uwagę miłośników dobrej muzyki na wielki koncert wojskowy w wykonaniu Warmińskiego 150. Pułku Piechoty, który odbędzie się w niedzielę w Bażantarni (niem. Vogelsang) (AZ, sobota, 09.08.1902 r.).



Wodowanie nowego torpedowca w stoczni Schichaua

Dziś przed południem o godz. 11 w tutejszej stoczni Schichaua miało miejsce wodowanie nowo wybudowanego torpedowca. Zostanie on przeznaczony na cele niemieckiej marynarki wojennej (AZ, niedziela, 10.08.1902 r.).



Incydent przy ulicy Niskiej

Wczoraj przy ulicy Niskiej (niem. Niederstraße) zatrzymała się wiejska furmanka, która stała tam bez nadzoru. Na wozie znajdowało się od dziesięciorga do dwanaściorga małych dzieci. Nagle konie spłoszyły się i pojazd popędził wzdłuż ulicy Niskiej. Odważni mężczyźni zatrzymali go na ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße), zapobiegając w ten sposób większej tragedii (AZ, niedziela, 10.08.1902 r.).



Uwaga na portmonetki!

Noszenie portmonetki w tylnej kieszeni spódnicy spowodowało jej utratę już u wielu kobiet. Zdarzyło się to dzisiejszego ranka pewnej kobiecie, która przybyła do Elbląga pociągiem z Bogaczewa (niem. Gueldenboden). Stało się to albo w pociągu, albo podczas wysiadania z niego. Kobieta straciła portmonetkę, w której miała 20 marek, które chciała z pewnością wydać na zakupy na tutejszym targu (AZ, niedziela, 10.08.1902 r.).



Wtargnął pijany do kościoła

W niedzielne przedpołudnie aresztowano robotnika nazwiskiem Steckel z Wewnętrznej Grobli Malborskiej (niem. Inn. Marienburgerdamm, dzisiejsza ulica Malborska). Steckel upił się i w tym stanie wszedł do kościoła św. Mikołaja. Swoim zachowaniem zakłócił nabożeństwo, nie chciał opuścić kościoła i musiał zostać wyprowadzony z niego przez wezwanego policjanta. Aby zapobiec dalszym zamieszkom, policjant zamknął go w areszcie (AZ, wtorek, 12.10.1902 r.).



Co nowego u Cesarzowej i książąt?

Z Kadyn otrzymaliśmy taką oto wiadomość: Podczas gdy książę Joachim z księżniczką Louise wybrali się wczorajszego popołudnia na wycieczkę do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg), Cesarzowa wybrała się na przejażdżkę ze swoim własnym kierowcą na wizytację terenów należących do właścicieli ziemskich. Dzisiejszego przedpołudnia z kolei Cesarzowa wraz z księciem i księżniczką wybrali się na przejażdżkę do kadyńskich lasów. Po południu mają w planach znów wybrać się do Krynicy (AZ, środa, 13.08.1902 r.).



Zmarł pedagog Helbing

Wczoraj zmarł w Elblągu wskutek ataku serca zatrudniony w Wyższej Szkole dla Dziewcząt nauczyciel Helbing, znajdujący się w 45. roku życia. Zmarły od 1879 roku pracował w Elblągu i w roku 1887 został powołany do pracy w Wyższej Szkole dla Dziewcząt. Urząd organisty w kościele Najświętszej Marii Panny piastował również od roku 1887 (AZ, środa, 13.08.1902 r.).



Poszukiwany Otton Oertel z Królewca

Od kilku dni trwają poszukiwania byłego wychowanka placówki wychowawczej Stowarzyszenia Pomocowego w Królewcu (niem. Königsberg) Ottona Oertela, który przebywał u kapelmistrza Greila w Krynicy Morskiej. Ponieważ Oertel nie pojawił się ani w placówce wychowawczej ani nie wrócił do swojej matki zamieszkałej w Królewcu, przypuszcza się, że przytrafiło się mu jakieś nieszczęście lub włóczy się gdzieś bez celu (AZ, środa, 13.08.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.