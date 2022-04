Dawno temu w Elblągu... rozpoczął się nowy rok szkolny

Elbląg dawniej

Gimnazjum rozpoczęło nowy rok szkolny z liczbą 220 uczniów (dla porównania w roku ubiegłym było to 211 uczniów). Wśród nich jest 126 uczniów miejscowych i 84 zamiejscowych. 185 uczniów to wyznawcy kościoła ewangelickiego, 24 katolickiego, a 11 izraelickiego. Przedszkole liczy 59 uczniów, w ubiegłym roku było ich 63. Wszyscy uczniowie są miejscowi. 51 z nich należy do kościoła ewangelickiego, sześciu do katolickiego a dwóch do izraelickiego – informowała elbląska prasa w kwietniu 1904 roku.

Małżeńska kłótnia

Pierwszego dnia świąt wielkanocnych pewna para tak mocno się pokłóciła, że w trakcie kłótni oboje małżonkowie mocno się pobili. Małżonek ugryzł nawet mocno swoją małżonkę aż powstała rana. By powściągnąć szalejącego mężczyznę, został on zabrany na policję (ENN, środa, 06.04.1904 r.). Żona tajnego radcy na koncercie w Sankt Petersburgu

Żona tajnego radcy pani Ziese Schichau*, znana pianistka, wróciła niedawno z odwiedzin w Sankt Petersburgu, gdzie zagrała w Klubie Szlacheckim podczas wielkiego koncertu na rzecz rannych w wojnie rosyjsko-japońskiej. Koncert dobroczynny został zorganizowany na rozkaz Cesarza przez dworską orkiestrę operową. Żona radcy tajnego pani Ziese Schichau zagrała z wielkim sukcesem koncert c moll Beethovena w towarzystwie tejże orkiestry (ENN, niedziela, 10.04.1904 r.). Fałszywe pięciomarkówki w obiegu

Obecnie w obiegu krążą fałszywe banknoty pięciomarkowe. Banknoty te są bardzo dobrze podrobione i zostały też w podstępny sposób postarzone tak, że bardzo trudno dopatrzyć się w nich falsyfikatu albo tylko, jak wytęży się mocno wzrok. [..] Stąd też apelujemy o większą uwagę podczas przyjmowania tych banknotów (ENN, niedziela, 10.04.1904 r.). Zastępstwa w szkołach

Chore nauczycielki pannę Weiss i Hafke z V Szkoły dla Dziewcząt tymczasowo zastąpią panny Barent i Pudor. Z kolei przebywającego na zwolnieniu z powodu choroby nauczyciela Hoffmanna z I Szkoły dla Chłopców zastąpi panna Strewiński (AZ, wtorek, 12.04.1904 r.). Więźniowie będą pracować na Mierzei

Dziś rano o godz. 9:58 przez nasz dworzec przejeżdżał pociąg z Pelplina z oddziałem 25 więźniów w towarzystwie trzech opiekunów. Więźniowie udali się na Mierzeję, gdzie będą brać udział w pracach na wydmach i zastąpią obecny tam teraz oddział (AZ, wtorek, 12.04.1904 r.). Występ chóru filharmonicznego w kasynie

Po raz kolejny chcieliśmy zwrócić uwagę naszych czytelników na zaplanowany dziś wieczorem o godz. 20 w dużej sali kasyna koncert a capella chóru filharmonicznego, który zapowiada się obiecująco (AZ, czwartek, 14.04.1904 r.).

*Chodzi tutaj o Elisabeth Schichau Ziese, ur. 16.11.1854 w Elblągu, zm. 1919 r. (miejsce nieznane). Była córką śpiewaczki Juliane Harting (1817-1893) oraz przedsiębiorcy i założyciela zakładów Schichaua Ferdynanda Gottloba Schichua (1814-1896). Od najmłodszych lat pobierała lekcje gry na pianienie i organach. Podobno w wieku 11 lat grała na organach podczas nabożeństw w kościele Najświętszej Marii Panny. W latach 1871-1874 studiowała grę na fortepianie w Konserwatorium Berlińskim pod kierunkiem Ernsta Rudorffa. W 1876 roku Elisabeth poślubiła inżyniera Carla Heinza Ziese (1848-1917). Od ok. 1895 r. przejęła oranizację koncertów abonamentowych w Elblągu. Aryści gościli w willi Ziese, byli to m.in. piasnistka Elly Ney oraz Joseph Joachim. Ponadto Elisabeth Ziese brała udział w oragnizacji imprez muzyczno-charytatywnych w Resursie Humanitas. Więcej o niej tutaj Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".

tłum. DK