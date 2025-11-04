14 mln złotych na most i tymczasową przeprawę przez rzekę

Remont mostu Kardynała Wyszyńskiego i budowa na czas tych prac tymczasowej przeprawy przez rzekę będą kosztowały w sumie 14 mln złotych. Władze miasta wybrały wykonawców.

W przetargu na remont mostu wystartowało siedem firm, najkorzystniejszą ofertę złożył STRABAG z Pruszkowa i to ta spółka jesienią przyszłego roku, gdy będzie gotowa tymczasowa przeprawa, rozpocznie prace na moście. W ciągu 8 miesięcy będzie musiała wzmocnić konstrukcję mostu, przebudować jego przyczółki, naprawi i zabezpieczyć elementy betonowe, wymienić nawierzchnię, izolację, odwodnić obiekt, zmodernizować bariery i balustrady oraz oświetlenie.

Całość ma kosztować 11,3 mln zł, na czas prac most ma być wyłączony z użytku, niedaleko od niego ma powstać tymczasowo przeprawa przez rzekę, a co ogłoszono oddzielny przetarg. Zwycięzcą została firma Primost Serwis Spółka z o.o. z Będzina, która wyceniła swoje usługi prawie 3 mln zł, co ciekawe jej jedynym rywalem w przetargu był STRABAG, ale oferta była o 1,8 mln zł droższa.

Tymczasowa przeprawa ma zostać uruchomiona na przełomie sierpnia i września 2026 roku. Jak długo będzie ona funkcjonować, zależy od przebiegu prac na moście Wyszyńskiego. Wszystkie prace związane z przywróceniem ruchu na moście Wyszyńskiego powinny zostać sfinalizowane do końca kwietnia 2027 roku.