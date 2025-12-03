Dlaczego konferencja EduKompas VULCAN może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych roku?

W dyskusjach o przyszłości edukacji coraz częściej wybrzmiewa jedno słowo: dobrostan. Po latach skupienia na cyfryzacji, wynikach egzaminów i organizacyjnych wyzwaniach polskich szkół, na pierwszy plan powraca ten, który w całym systemie jest najważniejszy - uczeń. To właśnie wokół niego koncentruje się idea nowej, bezpłatnej konferencji EduKompas VULCAN. Kierunek: uczeń w centrum, która odbędzie się 12 grudnia 2025 r. w Mrągowie.

To wydarzenie nie jest jedynie kolejną pozycją w kalendarzu branżowych spotkań, a przestrzenią do realnej współpracy między szkołami, samorządami i ekspertami, a przy tym odpowiedzią na jedno z najpoważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów - kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto wziąć udział?

1. Ponieważ zdrowie psychiczne uczniów staje się priorytetem nie tylko pedagogicznym, ale i społecznym

Polskie szkoły coraz częściej mierzą się z narastającą liczbą kryzysów emocjonalnych, trudnych zachowań czy problemów wynikających z przemocy rówieśniczej i mowy nienawiści. Jednocześnie rośnie świadomość, że nauczyciele i wychowawcy nie mogą być w tej sytuacji pozostawieni sami sobie.

Konferencja daje możliwość zdobycia aktualnej, praktycznej wiedzy od uznanych specjalistów, m.in. psycholożki Marii Rotkiel, która opowie o najnowszych trendach w psychoterapii dziecięcej, oraz ekspertów Fundacji UNAWEZA, poruszających temat przeciwdziałania przemocy i hejtu.

2. Realna zmiana zaczyna się od współpracy

Wydarzenie organizowane wspólnie przez lidera polskiego rynku edtech, firmę VULCAN oraz Wójta Gminy Mrągowo, od początku stawia na łączenie środowisk, które w codziennej pracy często działają równolegle, choć w tych samych celach: szkoły, samorządy i poradnie.

Kulminacją konferencji będzie debata prowadzona przez Macieja Wojdynę, podczas której przedstawiciele edukacji praktycznej, administracji i psychologii będą szukać wspólnych rozwiązań dla budowania dobrostanu w szkołach.

3. Wydarzenie tworzone z myślą o tych, którzy realnie wpływają na szkołę

Na konferencję zaproszeni są:

dyrektorzy szkół,

nauczyciele i pedagodzy,

przedstawiciele samorządów,

psychologowie i specjaliści pracujący z młodzieżą,

pracownicy instytucji wspierających edukację,

oraz wszystkie osoby, dla których rozwój młodego pokolenia jest priorytetem.

EduKompas VULCAN ma być miejscem, w którym mogą spotkać się osoby codziennie doświadczające różnych problemów, ale szukające podobnych odpowiedzi: jak mądrze i skutecznie wspierać uczniów?

4. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona

Organizatorzy podkreślają, że zależy im na otwartości i dostępności wydarzenia, ale jednocześnie stworzeniu sposobności do dyskusji - stąd limit miejsc. Udział w konferencji jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja - trwa ona do 5 grudnia 2025 r.

[ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE]

Program pełen ważnych tematów

Choć konferencja trwa jeden dzień, jej agenda jest intensywna i skoncentrowana na tym, co dziś najistotniejsze:

Aktualne trendy w psychologii dzieci i młodzieży – Maria Rotkiel

– Maria Rotkiel Jak przeciwdziałać przemocy i mowie nienawiści w szkołach? – Fundacja UNAWEZA

– Fundacja UNAWEZA Zrozumienie trudnych zachowań uczniów – Anna Resler-Moskwa

– Anna Resler-Moskwa Debata o współpracy dla dobrostanu ucznia

Między wystąpieniami przewidziano czas na rozmowy kuluarowe. Doświadczeni dyrektorzy i pedagodzy wiedzą, że to często w nieformalnych rozmowach rodzą się najlepsze pomysły i koalicje.

Organizatorzy, którzy znają edukację od podszewki

VULCAN

Jedna z najważniejszych polskich firm edukacyjnych, od ponad 37 lat tworząca rozwiązania dla oświaty i samorządów. Łączy nowoczesną technologię z humanistycznym podejściem do potrzeb uczniów i nauczycieli.

Gmina Mrągowo

Pod przewodnictwem wójta Piotra Piercewicza od lat angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój edukacji i lokalnej społeczności. Mrągowo, znane z wysokiego poziomu współpracy samorządowej i aktywności mieszkańców, staje się idealnym miejscem do rozmowy o młodym pokoleniu.

Dlaczego ta konferencja jest ważna właśnie teraz?

Młodzi ludzie potrzebują bezpiecznej, wspierającej szkoły bardziej niż kiedykolwiek.

Nauczyciele potrzebują narzędzi, wiedzy i partnerów.

Samorządy widzą, że inwestycje w dobrostan uczniów to inwestycje w przyszłość całych społeczności.



EduKompas VULCAN może okazać się wydarzeniem, które wyznaczy kierunek nie tylko jednego dnia, ale kolejnych lat polskiej edukacji.

[ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ]