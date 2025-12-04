UWAGA!

Niemieckie myśliwce rozlokowane pod Malborkiem

 Elbląg, Niemieckie myśliwce rozlokowane pod Malborkiem
Fot. X @SztabGenWP

- Niemcy rozlokowali kilka myśliwców Eurofighter w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem - podaje wp.pl. Wraz z nimi przybyło 150 żołnierzy.

Eurofightery trafiły do Polski z bazy Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii.

- To odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej Państw NATO - informuje wp.pl.

- Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO - przekazał generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe, cytowany przez portal.

Wstępnie myśliwce mają stacjonować w Malborku do marca 2026, by uczestniczyć w patrolach przestrzeni NATO.

 

Więcej na wp.pl.


  • A po co przybyli pilnować Nas?!!! Skoro PiS i inni zawsze wrogo nastawieni do nich to ja na miejscu ich bym tu nie przybył, niech polscy sami się martwią o swoje bezpieczeństwo!!!!!?
    Arek 14(2025-12-04)
