Niemieckie myśliwce rozlokowane pod Malborkiem

- Niemcy rozlokowali kilka myśliwców Eurofighter w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem - podaje wp.pl. Wraz z nimi przybyło 150 żołnierzy.

Eurofightery trafiły do Polski z bazy Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii.

- To odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej Państw NATO - informuje wp.pl.

- Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO - przekazał generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe, cytowany przez portal.

Wstępnie myśliwce mają stacjonować w Malborku do marca 2026, by uczestniczyć w patrolach przestrzeni NATO.

