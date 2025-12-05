Mural na jubileusz prawie gotowy

Trwają ostatnie prace nad muralem, który upamiętni 60-lecie Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Powstaje na budynku I Liceum Ogólnokształcącego.

Wykonanie muralu poprzedził konkurs, który wygrała Justyna Kanownik, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Autorka otrzymała za zwycięski projekt 5 tys. zł, pokonała 16 innych artystów.

Do konkursu komisja konkursowa dopuściła łącznie 19 prac.

- Mural, jako współczesna forma wielkoformatowej wizualizacji sztuki, będzie promował unikatowe elbląskie formy przestrzenne – metalowe rzeźby, które od lat stanowią artystyczną wizytówkę miasta i regionu. Realizacja muralu odbywa się w ramach projektu „Szlakiem Elbląskich Form Przestrzennych – czytamy na elblag.eu.

Fot. TB

Zwycięski mural został wybrany przez internautów na oficjalnym profilu Facebookowym miasta.

- I Biennale Form Przestrzennych, zorganizowane w 1965 roku przez Galerię EL przy pomocy Zakładów Mechanicznych Zamech przyniosły owoc w postaci zespołu kilkudziesięciu metalowych rzeźb usytuowanych w przestrzeni miasta. Było to największe w skali polskiej, o ile nie europejskiej, doświadczenie wiążące sztukę z przemysłem. Było też bezprecedensowym eksperymentem organizacyjnym, którego ważnym aspektem było włączenie powstających w zakładowych halach przemysłowych rzeźb w przestrzeń miejską – przypomina Galeria EL na swojej stronie.