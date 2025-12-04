„Powódź pokazała, jak potrzebny jest taki magazyn”

Przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łęczyckiej trwa budowa hali, która będzie przeznaczona do magazynowania sprzętu, niezbędnego do ochrony ludności w mieście i powiecie. Ma być gotowa do końca roku i kosztować prawie 4 mln złotych.

- Nasze województwo z uwagi na swoje położenie: teren Polski Wschodniej, bezpośrednią granicę NATO i Unii Europejskiej, jest wśród trzech regionów, które ma program ochrony ludności i obrony cywilnej otrzymały największe środki. To w skali województwa w tym roku 190 mln zł, w przyszłym będzie 205 milionów. Ten budżet co roku będzie rósł, w jego ramach będą również dostępne środki na miejsca ukrycia i schrony, na które są potrzebne oczywiście potężne pieniądze – mówi Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski.

To właśnie z programy ochrony ludności na terenie Komendy Miejskiej PSP w Elblągu powstaje hala magazynowa o powierzchni 800 m kw., gdzie trafi sprzęt przeciwpowodziowy.. Całość będzie kosztować 3,9 mln zł i ma być gotowa do końcu roku.

Na miejscu budowy dzisiaj konferencję prasową zwołał wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król (fot. Anna Dembińska)

- Jak potrzebny jest taki magazyn, pokazał przełom lipca i sierpnia, kiedy doszło do podtopień w Elblągu i powiecie. Oprócz hali zostanie zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy, samochód kwatermistrzowski, w sposób znaczący została także wyposażona grupa ratownictwa chemicznego. Podobne hale powstają także w Morągu i Bartoszycach, projektowane są kolejne – dodaje st. bryg. Tomasz Ostrowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie.