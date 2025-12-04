UWAGA!

„Powódź pokazała, jak potrzebny jest taki magazyn”

 Magazyn ma być gotowy do końca roku
Magazyn ma być gotowy do końca roku ((fot. Anna Dembińska)

Przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łęczyckiej trwa budowa hali, która będzie przeznaczona do magazynowania sprzętu, niezbędnego do ochrony ludności w mieście i powiecie. Ma być gotowa do końca roku i kosztować prawie 4 mln złotych.

- Nasze województwo z uwagi na swoje położenie: teren Polski Wschodniej, bezpośrednią granicę NATO i Unii Europejskiej, jest wśród trzech regionów, które ma program ochrony ludności i obrony cywilnej otrzymały największe środki. To w skali województwa w tym roku 190 mln zł, w przyszłym będzie 205 milionów. Ten budżet co roku będzie rósł, w jego ramach będą również dostępne środki na miejsca ukrycia i schrony, na które są potrzebne oczywiście potężne pieniądze – mówi Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski.

To właśnie z programy ochrony ludności na terenie Komendy Miejskiej PSP w Elblągu powstaje hala magazynowa o powierzchni 800 m kw., gdzie trafi sprzęt przeciwpowodziowy.. Całość będzie kosztować 3,9 mln zł i ma być gotowa do końcu roku.

  Na miejscu budowy dzisiaj konferencję prasową zwołał wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król
Na miejscu budowy dzisiaj konferencję prasową zwołał wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król (fot. Anna Dembińska)

- Jak potrzebny jest taki magazyn, pokazał przełom lipca i sierpnia, kiedy doszło do podtopień w Elblągu i powiecie. Oprócz hali zostanie zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy, samochód kwatermistrzowski, w sposób znaczący została także wyposażona grupa ratownictwa chemicznego. Podobne hale powstają także w Morągu i Bartoszycach, projektowane są kolejne – dodaje st. bryg. Tomasz Ostrowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

- Z tego sprzętu będzie korzystało i miasto, i powiat. Pozwoli ratować mienie podczas powodzi, na które powiat jest często narażony – mówi starosta elbląski Maciej Romanowski. – Do myślenia daje również sprawa ostatnich pożarów, które wydarzyły się w Elblągu. Dlatego w jednostkach powiatowych dokonujemy audytu, sprawdzając, jak są zabezpieczone i ubezpieczone nasze jednostki. Po tym audycie zapewne będzie potrzebny potężny budżet do realizacji zadań. Program ochrony ludności jest wieloletni i jest nadzieja, że z niego będzie można wiele poprawić – dodaje starosta.

  • magazyn na ochrone ludności ? schron ?
  • Za tego rządu budują za miliony ( magazyny ) bo szalety to już za 650 tysięcy złotych ???
  • Naród i tak pójdzie na skróty ? Jaki sens jest wydeptane ścieżki obok tuż obok chodnika ?
  • I to najczęściej uczniowie tak bezmyślnie skracają o kilka metrów drogę depcząc trawę. Patologia odziedziczona....
  • Kasa jest pchana tylko na sprzęt, który jest kupowany na potęgę czy potrzebny czy niepotrzebny musi być aby był aby więcej aby coś pokazać - że "robimy nie gadamy". A gdzie czynnik ludzki ??? ten cały sprzęt sam się nie odpali nie rozłoży nie zadziała i nikomu sam z siebie nie pomorze - do tego są potrzebni ludzie których nie widać aby byli wyznaczeni do obsługiwania tego sprzętu. Strażacy maja tylko to robić > ? nie ktoś powie jest ich wystarczająca ilość ??? Gdzie jest czynnik ludzki i siła w ludziach w tym całym programie ochrony ludności ?? Sprzętu nakupić najłatwiej i pokazać przez kamerami jaki fajny ile tego jest, a ludzie > ? Gdzie są ludzie do tego programu ?
    Głos z oddali tłumu(2025-12-04)
  • MariuszLewandowski-Fc Schrony są budowane pod poziomem gruntu w celu ochrony przez skutkami fali uderzeniowej przy eksplozji jądrowej. Są co prawda schrony przeznaczone do posadowienia na gruncie ale ich konstrukcja to metry ścian z żelbetonu - jest taki w Gdańsku zamieniony na klub nocny. Funkcje schronów powinny pełnić zbiorniki retencyjne które mają być budowane w Elblągu i już warto o tym pomyśleć. No i powinien pilnie ruszyć program ułatwień i dopłat do budowy schronów lub ukryć rodzinnych i sąsiedzkich na działkach rekreacyjnych i przy domach jednorodzinnych bo to szybki sposób na w miarę powszechny dostęp do jakichkolwiek ukryć i magazynów żywności. Lepiej mieć jakieś zapasy w podziemnej spiżarni na działce niż nie mieć nic. No i pora na powszechny dostęp do broni krótkiej i wyposażenie wszystkich posiadających obycie z broniom automatyczną w jednostki trzymane w domu - model Szwajcarski. Ale w tym kraju myślenie nadal boli... Dobrze że będzie magazyn ale z drugiej strony można było to zrobić w starej Strażnicy na Bema, ,, ,Albo w budynku po OHP na junaków...
    MariuszLewandowski-Fc(2025-12-04)
