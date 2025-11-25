Czas na bożonarodzeniowy jarmark. Zobacz program

W dniach 5-7 grudnia Stary Rynek zamieni się w pełne magii, świąteczne miasteczko! Nie może Was zabraknąć podczas wspólnego kolędowania, Moto Mikołajów i wyjątkowej Wspólnej Wigilii Elblążan.

Zapach pierników, dźwięki janczarów i kolęd, roześmiane dzieci biegające pośród straganów w poszukiwaniu ulubionych słodkości i dorośli, którym ten widok przywołuje wspomnienie ich własnych zimowych uciech… zbliża się Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy! Czego oprócz stoisk wystawców możemy się spodziewać?

W piątek wspólnie rozświetlimy miejską choinkę i przywitamy Świętego Mikołaja. Zimowe przygody czekać będą na dzieci w Magicznej Bramie Elfów, rozkręci się karuzela wiedeńska, a zziębniętych przechodniów rozgrzeje kubek herbaty lub świątecznego grzańca w okolicznościowym kubku.

W sobotę do Elbląga zawitają rozświetlone Świąteczne Traktory, które po popołudniowym postoju w pobliżu rzeki, wyruszą wieczorem na paradę ulicami naszego miasta. Elbląski Klub Szefów Kuchni przygotuje stosowny poczęstunek, a aktorzy Teatru im. A Sewruka przedstawią śpiewno-taneczną interpretację, często w tym okresie wypowiadanych słów, „Magia Świąt”.

W niedzielę Moto Mikołaje wyruszą w coroczną paradę z prezentami, a po południu Prezydent spotka się z mieszkańcami na wspólnej Wigilii.

Wszystko odbywać się będzie przy wtórze kolęd i okolicznościowych piosenek, o co zadbają ze sceny i z ulicznych zakamarków lokalni i przyjezdni artyści oraz rozśpiewane dzieci z elbląskich szkół, przedszkoli, grup wokalnych i artystycznych sekcji Młodzieżowego Domu Kultury. W namiotach warsztatowych można będzie samodzielnie wykonać stroiki i dekoracje, a w strefach zdrowia zbadać się lub zasięgnąć porady.

- Liczymy na piękną, zimową aurę, dużą frekwencję i jeszcze większe zadowolenie wszystkich, którzy zechcą odwiedzić nasze Stare Miasto w trakcie Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego - informują władze miasta.

Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy

piątek — 05.12

10:00 – 12:30 = „Mikołajki z tradycją”

- choinki, pierniki, kartki świąteczne i przysmaki

- poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe (Biblioteka Elbląska)

14:00 – 18:00 - BUS AUDIKA – profilaktyczne badanie słuchu (ul. Stary Rynek)

15:00 – 20:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy (ul. Stary Rynek)

15:30 – 20:00 - „Warsztaty świąteczne” z CKZiU (namiot, ul. Stary Rynek)

16:30 - Mikołaj przybywa do Elbląga! (ul. Stary Rynek przed Ratuszem Staromiejskim)

17:00 - Rozświetlenie choinki z prezydentem Elbląga (ul. Stary Rynek)

17:30 – 19:00 - Młodzieżowy Dom Kultury „Na Świąteczną Nutę” - - występy sceniczne zespołu tańca ludowego "Perełki" Małgorzaty Wiczenbach, chóru folkowego Elizy Kaczmarczyk, zespołu wokalnego Wojciecha Karpińskiego i zespołu "Diamenty" (scena jarmarczna)

17:30 – 20:00 - Fabryka Świątecznych Cudów – warsztaty Fabryki Dobra (namiot ul. Stary Rynek)

17:30 – 20:30 - Magiczna Brama Elfów (Brama Targowa, ostatnie wejście o 19:30)

18:00 - „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” - - wernisaż wystawy pocztówek z lat 60 i 70. XX wieku (Kamieniczki Elbląskie, ul. Św. Ducha)

sobota — 06.12

11:00 – 14:00 - Występy dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli (scena jarmarczna)

11:00 – 14:00 - ekostroiki świątecznie – warsztaty (namiot, ul. Stary Rynek)

11:00 – 17:00 - Punkt bezpłatnych badań profilaktycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (Ratusz Staromiejski)

11:00 – 20:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy (ul. Stary Rynek)

11:00 – 20:00 - „Warsztaty świąteczne” z CKZiU (namiot, ul. Stary Rynek)

12:00 – 13:30 - "Dlaczego sztuka?" – warsztaty w Centrum Sztuki Galeria EL

12:00 - "Śnieżne kule"– warsztaty artystyczne dla dzieci (Biblioteka Elbląska)

12:00 – 18:00 - KierMAH - kiermasz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym

13:00 – 20:00 - Magiczna brama elfów - Brama Targowa (ostatnie wejście o 19)

13:30 - "Śnieżne kule"– warsztaty artystyczne dla dzieci (Biblioteka Elbląska)

14.30 - Silvern- występy sceniczne (scena jarmarczna)

15:30 - Smacznego! – życzy Elbląski Klub Szefów Kuchni – degustacja świątecznej potrawy

16:00 - 5. Festiwal Filmów Familijnych – Gala i Koncert Zimowy, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

16:00 - Sergiej Kruczkow Band - występy scenicznie (scena jarmarczna)

16 i 19 - "Opowieść wigilijna - koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Traugutta 79

16:00 – 19:00 - „Świąteczne Traktory w Elblągu” – ul. Wodna, parada ulicami Elbląga

17:00 - Patrycja Moneta - występy sceniczne (scena jarmarczna)

17:00 – 20:00 - Fabryka Gwiazdkowych Cudów – warsztaty Fabryki Dobra (namiot)

18:00 - Studio Artystyczne Katarzyny Panicz "Szalone" i "Szalone Małolaty" - występy sceniczne (scena jarmarczna)

19:00 - Magia Świąt - we wspólnym kolędowaniu i tańczeniu w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka (scena jarmarczna)

niedziela — 07.12

11:00 - Parada Mikołajków 2025 (start: ul. Wodna)

11:00 – 14:00 - ekostroiki świątecznie – warsztaty (namiot, ul. Stary Rynek)

11:00 – 17:00 - punkt bezpłatnych badań profilaktycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (Ratusz Staromiejskie)

11:00 – 18:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy (ul. Stary Rynek)

11:00 – 18:00 - „Warsztaty świąteczne” z CKZiU (namiot, ul. Stary Rynek)

12-16 - Muzyczne Święta na ul. Stary Rynek - występy uliczne (Adam Wilenczyc, Julia Stoltmann, Robert Furs, Chór Cantata)

13:00 – 18:00 - Magiczna Brama Elfów (Brama Targowa, ostatnie wejście o 17)

13:00 - 5. Festiwal Filmów Familijnych – „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” + spotkanie z Janoszem Tołopiło - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

15:00 - Zespół „So What” z Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk (scena jarmarczna)

15:30 - Świąteczne Spotkania Elblążan - Wigilia (Stary Rynek)

15.45 - Chór Cantata – występy sceniczne (scena jarmarczna)

16.30 - Spine - występu sceniczne (scena jarmarczna)