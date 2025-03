Dawno temu w Elblągu... Szkoła dla Dziewcząt miała jubileusz

Ulica Zamkowa w przedwojennym Elblągu

W związku z ogólnym zainteresowaniem podróżą księcia Heinricha do Ameryki na chrzest cesarskiego jachtu regatowego „Meteor”, należy odnieść się do obrazu, który jest obecnie wystawiony w tutejszej witrynie sklepowej spółki akcyjnej maszyn do szycia Singer Co. przy ulicy Studziennej 20 (niem. Lange Hinterstraße), który przedstawia moment jak zaraz po chrzcie dnia 25 lutego bieżącego roku w Shorters Island koło Nowego Jorku jacht zostaje przekazany swojemu opiekunowi. W tle znajdują się potężne fabryki znanej na całym świecie firmy, których wielkość świadczy o potędze przedsiębiorstwa - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze pisała?

55 lat Staromiejskiej Szkoły dla Dziewcząt Od momentu założenia Staromiejska Szkoła dla Dziewcząt ukończyła 55. rok szkolny. Szkoła składa się z ośmiu poziomów z podwójnymi salami dla klas od 1 do 5. Czesne dla wszystkich klas wynosi 3,5 marki. Liczba uczennic na początku roku szkolnego wynosiła 601. W międzyczasie ubyło 55, a zostało przyjętych 25 uczennic, więc obecnie na końcu roku szkolnego do placówki uczęszcza 571 uczennic, z których 458 są wyznawcami religii ewangelickiej, 79 katolickiej, 7 menonickiej, 20 dziewcząt to dysydentki, a 7 to wyznawczynie wyznania mojżeszowego. Z 571 dziewcząt, które obecnie uczęszczają do placówki, 444 płacą pełne czesne, 5 połowę czesnego, a 122 korzystają ze szkoły za darmo […]. W Staromiejskiej Szkole dla Dziewcząt wykłada 9 nauczycieli, 4 nauczycielki i dwie nauczycielki uczące rzemiosła. Nowy rok szkolny rozpoczyna się w czwartek, 3 kwietnia (AZ, piątek, 21.03.1902 r.). Chora na tyfus mieszkanka Dzierzgonki zamarzła na śmierć Smutny koniec spotkał żonę właściciela ziemskiego Thomsa z Dzierzgonki* (niem. Sorgenort), która od kilku dni leżała ciężko chora na tyfus, a jej mąż, syn i córka musieli na zmianę nocą czuwać przy jej łóżku. Jednej z ostatnich nocy chora kobieta, w momencie, gdy nikt nie przebywał przy jej łożu, wyszła na zewnątrz. Członkowie rodziny natychmiast podjęli pościg. Szlak prowadził wzdłuż rzeki Dzierzgoń, przez rzekę w kierunku miejscowości Żółwiniec* (niem. Wengelwalde), Krzewsk (niem. Hohenwalde) i Balewo (niem. Balau)*. W tym miejscu ślad się urwał. Dopiero następnego wieczora znaleziono panią Thoms martwą na skraju rowu niedaleko Krzewska. Przyszła tam boso i bez ubrania 5 km, po czym upadła i zamarzła na śmierć (AZ, piątek, 21.03.1902 r.).

* Dzierzgonka - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Markusy, na obszarze Żuław Elbląskich i nad rzeką Dzierzgoń – Wikipedia.

*Żółwiniec - miejscowość położona na obszarze Żuław Elbląskich, w północno-wschodniej części gminy, oddalona o ok. 4-5 km od wsi Markusy i 9 km od miasta Elbląg – www.zulawy.infopl.info.

* Balewo - miejscowość położona na Żuławach Elbląskich, w środkowej części gminy, nad Balewką, oddalona o ok. 1,5 km od wsi Markusy i 11 km od miasta Elbląg – www. zulawy.infopl.info. Izraelskie stowarzyszenie kobiet świętuje 25. rocznicę Lokalne izraelskie stowarzyszenie kobiet świętowało wczoraj wieczorem w lokalu „Złoty Lew” 25. rocznicę powstania i zaprosiło na to wydarzenie członków lokalnej społeczności, którzy chętnie i licznie odpowiedzieli na to zaproszenie. Po ciepłym i pięknie wypowiedzianym prologu zaprezentowano żywe obrazy przedstawiające sceny z życia żydowskiej rodziny, oparte na znanych obrazach P. Oppenheima […]. Następnie odbył się żywiołowy spektakl teatralny. Poczęstunek, który odbył się zaraz po tym, został urozmaicony różnego rodzaju wesołymi i poważnymi przemówieniami. Następnie odbyły się tańce, które zjednoczyły większość obecnych i trwały do wczesnych godzin porannych. Z pewnością uczestnicy zapamiętają na długo tę tak pięknie zorganizowaną imprezę (AZ, sobota, 22.03.1902 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK