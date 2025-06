Dawno temu w Elblągu... trwał sezon wycieczkowy

- Jak już donosiliśmy na naszych łamach, Jego Królewskie Mości Cesarz i Cesarzowa przybędą jutro po południu o godz. 17:05 do Elbląga. Jest to tylko wskazówka dla tych mieszkańców, którzy mieszkają na trasie kolei nadzalewowej, aby przyozdobili dwoje domy flagami - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Nieuczciwa pracownica

W niedzielę właścicielowi ziemskiemu Johannowi Karstenowi z Kępy Rybackiej (niem. Fischerkampe) ukradziono z zamkniętych i niezamkniętych na klucz szafek: złotą obrączkę, długi srebrny łańcuszek, parasol przeciwsłoneczny, flanelową spódnicę oraz 20 marek w gotówce. Ponieważ służąca Johanna Bagiński niedawno potajemnie opuściła służbę u swojego chlebodawcy, przypuszcza się, że to właśnie ona jest złodziejką. W poniedziałek odebrano jej również parasol przeciwsłoneczny. Flanelową spódnicę również miała na sobie. Brakuje na razie pozostałych skradzionych rzeczy (AZ, środa, 04.06.1902 r.).

Sezon na wycieczki już dawno otwarty

Dziś uczniowie Staromiejskiej Szkoły dla Chłopców udali się na wycieczkę w nasze piękne okolice. Starsze klasy już o szóstej rano wybrały się statkiem Zedlera do Tolkmicka (niem. Tolkemit), by stamtąd wybrać się na spacer przez urokliwy las do Fromborka (niem. Frauenburg), gdzie przewidziano dla nich zwiedzanie katedry. Z Fromborka mieli oni wrócić znów statkiem do Elbląga. Młodsze klasy z kolei wybrały się do Bażantarni (niem. Vogelsang) lub na Dębicę (niem. Dambitzen) (AZ, piątek, 06.06.1902 r.).

Jak skończy się ten incydent?

Wkrótce do sądu trafi interesująca sprawa dotycząca pewnego incydentu w pociągu. Jakiś czas temu pewien berliński przemysłowiec był w podróży do Królewca (niem. Koenigsberg). Siedział z innymi dwoma mężczyznami w przedziale drugiej klasy i właśnie zapadł w głęboki sen, gdy pociąg nagle się zatrzymał i przeprowadzono inspekcję przedziałów. Została pociągnięta linia awaryjna. Ku wielkiemu zaskoczeniu przemysłowca i jego współpasażerów odkryto, że sygnał awaryjny został właśnie nadany z ich przedziału. Panowie wyjaśnili bez ogródek, że nic o tym nie wiedzieli. Ich personalia zostały spisane i okazało się, że jeden z mężczyzn jest oficerem a drugi mistrzem budownictwa. Właściciel fabryki otrzymał grzywnę w wysokości 10 marek od inspektoratu kolejowego w Tczewie (niem. Dirschau), ale złożył wniosek o decyzję sądu (AZ, piątek, 06.06.1902 r.).

Stowarzyszenie św. Cecylii wybiera się do Fromborka

Stowarzyszenie św. Cecylii organizuje w niedzielę, 15 czerwca wycieczkę koleją nadzalewową do Fromborka. Stowarzyszenie zabierze ze sobą kapelę Pelza, by po południu dała ona koncert wokalny i instrumentalny w byłym ogrodzie Gerigka. Zarząd kolei zorganizował dodatkowy pociąg na tę okazję (AZ, sobota, 07.06.1902 r.).

Dodatkowe połączenia na trasie Elbląg - Tolkmicko

Również i w tym roku dyrekcja kolei nadzalewowej, gdy tylko pogoda będzie dopisywać, uruchomi w niedzielne popołudnia popularne specjalne pociągi wycieczkowe, które będą kursować na trasie Elbląg - Tolkmicko (niem. Tolkemit). Dodatkowy pociąg zostanie wypuszczony w jutrzejszą niedzielę punktualnie o godzinie 15, który również zatrzyma się w Kadynach (niem. Cadinen) (AZ, niedziela, 08.06.1902 r.).

Występ zespołu Tamboritza w hotelu „Germania”

Żeński zespół Tamboritza, który obecnie codziennie wykonuje swoją piękną muzykę w hotelu „Germania”, nadal cieszy się popularnością wśród publiczności. Bogaty i różnorodny program, a także skoczne utwory sprawiają, że wizyta w sali koncertowej jest godna polecenia (AZ, niedziela, 08.06.1902 r.).

Sprzedaż działki

Nauczyciel Hopp z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) sprzedał swoją działkę nauczycielowi Hauptowi z Elbląga za 11500 marek. Przekazanie nastąpi 1 września. Agencja pocztowa zarządzana wcześniej przez pana Hoppa zostanie przejęta przez panią Orzikowski (AZ, niedziela, 08.06.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.