Dawno temu w Elblągu: urzędnicy interweniowali w sprawie budynku przy Rybackiej

Jak dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanego źródła, z jednej strony lokalne władze, a z drugiej właścicielka budynku, panna Antonia Lemke, zamieszkała przy ulicy Rybackiej 29 (niem. Fischerstraße) od dłuższego czasu prowadzą negocjacje w celu usunięcia nieprawidłowości w wymienionym budynku, jednak do dziś nie udało się ich zakończyć. Aby zapobiec dalszym wybrykom, służby bezpieczeństwa otrzymały ścisłe polecenie i bacznie obserwują dom i ulicę. Wobec sprawców ostatnich „ekscesów” podjęto kroki prawne, a ich „żart” będzie miał poważne konsekwencje - pisała elbląska prasa w sierpniu 1902 roku. O czym jeszcze?

Zapłaciła fałszywym banknotem o nominale 100 marek

W sobotę wieczorem pewna kobieta próbowała zapłacić w dwóch piekarniach przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) banknotem o nominale stu marek, który wyglądał na fałszywy. Po tym jak jedna z piekarek wydała już resztę, dla pewności pokazała rzekomy banknot sąsiadującemu kupcowi, który oświecił ją, że to próba oszustwa. Niestety jednak oszustka zdążyła opuścić sklep i nie ustalono jej tożsamości (AZ, wtorek, 19.08.1902 r.).

Kradzież roweru przy ulicy Stoczniowej

W sobotę po południu złodziej ukradł z otwartego korytarza mistrzowi hydraulicznemu Maxowi Frickowi zamieszkałemu przy ulicy Stoczniowej (niem. Schichaustraße) rower o wartości około 100 marek. Po złodzieju ślad zaginął (AZ, wtorek, 19.08.1902 r.).

Sejmiki bocianie

Bociany przygotowują się już do odlotu. Gromadzą się teraz w stadach liczących nawet ponad 100 osobników i przygotowują się do wspólnej podróży. Tu i ówdzie w okolicy można teraz codziennie obserwować interesujące ćwiczenia przed odlotem. Ponieważ przygotowania do podróży w tym roku rozpoczęły się wyjątkowo wcześnie, rolnicy przygotowują się na bardzo wczesną jesień i zimę (AZ, środa, 20.08.1902 r.).

Nowe połączenia rejsowe z Tolkmicka do Krynicy

Od czwartku, 21 sierpnia do niedzieli, 31 sierpnia na trasie Tolkmicko (niem. Tolkemit) – Krynica Morska (niem. Kahlberg) w każdy wtorek, czwartek i niedzielę będzie kursował parowiec. Odpływa on z Tolkmicka o godz. 11:00 i 15:05, a z Krynicy Morskiej o 14:00 i 17:40. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, rejsy parowcem będą kontynuowane również w pierwsze niedziele września (AZ, czwartek, 21.08.1902 r.).

Koncert koła śpiewaczego Liederhain w Bażantarni

W niedzielne popołudnie w Bażantarni (niem. Vogelsang) o godz. 15.30 odbędzie się koncert koła śpiewaczego Liederhain przy współudziale naszej miejskiej kapeli. Program jest niezwykle bogaty. […] Solówkę w pierwszej części zaśpiewa tenor, pan Römer. […] (AZ, sobota, 23.08.1902 r.).

Koncert w hotelu „Stadt Elbing”

Powszechne Stowarzyszenie Edukacyjne organizuje w najbliższą niedzielę w hotelu „Stadt Elbing” koncert dla swojego dyrygenta, podczas którego zaprezentowane zostaną różnorodne utwory instrumentalne w wykonaniu orkiestry Pelza, śpiewy chóru oraz kwartety chóru mieszanego. Humorystyczny akcent zapewni występ kwartetu męskiego „Nur nicht ängstlich” (Tylko nie bój się) (AZ, sobota, 23.08.1902 r.).

Wycieczka kupców i budowlańców do Krynicy

Wczoraj najstarsi członkowie lokalnej społeczności kupieckiej oraz miejska komisja budowlana, w sumie około 30 panów, wybrali się na wycieczkę parowcem „Hoffnung”. […] Pogoda była piękna, tylko w Krynicy popadało z pół godziny. W dobrych nastrojach panowie wrócili z wycieczki do Elbląga wieczorową porą (AZ, sobota, 23.08.1902 r.).

Kurs rysunku dla nauczycieli

W lokalnej szkole kształcenia zawodowego i szkole związkowej w poniedziałek rozpoczął się kurs rysunku dla nauczycieli szkół kształcenia ustawicznego. W kursie bierze udział 19 mężczyzn, którzy pracują głównie w szkołach zawodowych w Prusach Zachodnich. Kilku uczestników pochodzi też z Prus Wschodnich (AZ, sobota, 23.08.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.