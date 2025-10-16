Zaatakował mężczyznę maczetą, trafił do aresztu

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o atak maczetą i uszkodzenie ciała. Do zdarzenia doszło na drodze pomiędzy Nowakowem a Elblągiem. Z ustaleń policjantów wynika, że sprawca poruszał się samochodem i w pewnym momencie zajechał drogę innemu pojazdowi, którym podróżowała kobieta z mężczyzną.

37-latek wysiadł, by sprawdzić, co się dzieje. Wtedy usłyszał groźby pozbawienia życia, a napastnik wyciągnął z bagażnika maczetę i ugodził nią mężczyznę w nogę. Po ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając poszkodowanego wymagającego pomocy medycznej. Na szczęście rana nie okazała się na tyle poważna, by zagrażała życiu 37-latka, jednak wymagała interwencji lekarskiej. Od chwili zgłoszenia sprawy elbląscy kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne. Po dwóch dniach od zdarzenia mężczyzna został zatrzymany. W środę, 15 października 2025 roku, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Elblągu zastosował wobec 39-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Nie był wcześniej karany.

Z uwagi na prowadzone śledztwo prokuratorskie policjanci nie ujawniają motywów działania sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych. Za te przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Dzięki skutecznej pracy elbląskich funkcjonariuszy sprawca niebezpiecznego ataku szybko trafił do aresztu.