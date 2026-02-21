Dawno temu w Elblągu... w mieście grasował oszust

- Jutro w siedzibie związku zawodowego sekcja formierzy organizuje bal maskowy, do którego trwają intensywne przygotowania. Również związek zawodowy konstruktorów maszyn „złoży księciu karnawału należny hołd” w pomieszczeniach siedziby związku. W hotelu Stadt Elbing również odbędzie się bal maskowy - pisała o Elblągu prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Napad rabunkowy przy Szosie Berlińskiej

Według zeznań mężczyzny aresztowanego niedawno w Elblągu, około 8 do 14 dni temu na Szosie Berlińskiej (niem. Berliner Chaussee, dzisiejsza ulica Warszawska) doszło do napadu. Wczoraj po południu aresztowano tu robotnika Paula Pinkusa, który miał dokonać napadu wraz z wędrownym czeladnikiem garncarskim. Nie udało się ustalić tożsamości ofiary. Ofiara została prawdopodobnie napadnięta i okradziona z portfela zawierającego większą sumę pieniędzy (AZ, sobota, 14.02.1903 r.).

Wizyta nadprezydenta Delbrücka w Elblągu

W piątek 20 i sobotę 21 lutego nadprezydent Delbrück będzie przebywał w naszym mieście i odwiedzi miejskie instytucje, szkoły, zakłady gazownicze i wodociągowe, a także urząd powiatowy. W piątek o godz. 17 w sali posiedzeń rady miejskiej odbędzie się prezentacja dwóch organów miejskich, magistratu i rady miejskiej, a po niej o godz. 18 uroczysta kolacja w kasynie (AZ, niedziela, 15.02.1903 r.).

Ostrzeżenie: w naszym mieście grasuje oszust!

Od pewnego czasu w naszym mieście grasuje oszust. Osoba ta zachowuje się dość elegancko, przedstawia się jako inżynier, jest bardzo elokwentna i podchodzi zwłaszcza do panów z wyższych sfer, od których ostatecznie wyciąga pieniądze. Pan inżynier ma około 30 lat, nosi okulary i ma blond włosy z lekkim odcieniem „księżycowym” (AZ, niedziela, 15.02.1903 r.).

Obchody z okazji 25. rocznicy pontyfikatu papieża

We wczorajszą niedzielę o godz. 17 w kościele św. Mikołaja odbyła się uroczystość kościelna z okazji 25-lecia pontyfikatu papieża Leona XIII dla członków parafii św. Mikołaja. Kościół był wypełniony wiernymi. Po modlitwie chór św. Cecylii wykonał jako pieśń na rozpoczęcie uroczystego kazania utwór „Veni Creator Spiritus” autorstwa H. Krassuskiego. Kazanie wygłoszone przez profesora i nauczyciela religii dr. Schulza z Braniewa (niem. Braunsberg) opierało się na fragmencie Biblii: „Ty jesteś Piotr (skała), i na tej skale zbuduję mój Kościół”. […]. Nabożeństwo zakończyło się uroczystą procesją i tradycyjnym błogosławieństwem. Około godz. 19 uroczystość kościelna dobiegła końca (AZ, wtorek, 17.02.1903 r.).

Rabunek przy ulicy Szpitalnej

Młody mężczyzna mieszkający przy ulicy Szpitalnej (niem. Hospitalstraße) twierdzi, że został okradziony z zegarka kieszonkowego. Twierdzi, że w nocy przy ulicy Szpitalnej młody człowiek siłą wyrwał mu zegarek (AZ, wtorek, 17.02.1903 r.).

24. wieczór rozrywkowy w Resursie Mieszczańskiej

W najbliższą niedzielę w salach Resursy Mieszczańskiej odbędzie się 24. wieczór rozrywkowy, który zgodnie z trwającymi przygotowaniami zapowiada bogaty i różnorodny program. Tym razem wykład będzie dotyczył „Pozycji kobiety w starożytnych społeczeństwach”. Występy fortepianowe, deklamacje, śpiewy sopranowe, tańce i porywająca, dynamiczna jednoaktówka zapewnią różnorodną rozrywkę. W marcu odbędzie się jeszcze „Wieczór jubileuszowy”, który ma być wyjątkowy. Aby zapewnić organizacjom charytatywnym, które z pewnością liczą na zwyczajowe dotacje z nadwyżek uzyskanych podczas wieczorów rozrywkowych organizowanych dla naszej społeczności, większe wsparcie finansowe, planowane jest powtórzenie „wieczoru jubileuszowego” przy podwyższonych cenach (AZ, czwartek, 19.02.1903 r.).

Zmiany w kościele Bożego Ciała

Kaznodzieja Zimmermann z kościoła Bożego Ciała został powołany od 1 marca na stanowisko wikariusza w Prabutach (niem. Riesenburg), ponieważ tamtejszy duchowny Polentzki przyjął powołanie na stanowisko proboszcza w Nowym Dworze Gdańskim (niem. Tiegenhof). Konsystorium Królewskie powierzyło zastępstwo duchownego Zimmermanna kaznodziei Ulrichowi (AZ, czwartek, 19.02.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.