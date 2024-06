Dawno temu w Elblągu... Zawada obchodziła setną rocznicę powstania

Z okazji przypadającej wczoraj setnej rocznicy istnienia sąsiedniej miejscowości Zawada (niem. Pangritz Kolonie) wczoraj wieczorem w sali domu gościnnego „Concordia” na Zawadzie odbyło się uroczyste zebranie, na którym frekwencja była bardzo wysoka i które przebiegało w miłej atmosferze. Wzięło w nim udział blisko stu uczestników, wśród nich znaczna część to mieszkańcy Elbląga – o tym pisała elbląska prasa w czerwcu 1901 roku, Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Jubileusz Zawady

Sala była odświętnie ozdobiona. Pośrodku północnej ściany bocznej znajdowało się zdobione popiersie cesarza Wilhelma II nad nim widniała cyfra 100, a po obu stronach wisiały obrazy Cesarza Wilhelma I. i Cesarza Fryderyka III. Świąteczne zebranie rozpoczęło się od występu w wykonaniu kapeli muzycznej z Zawady. Zarządca terenu Zawada Eggert otworzył serię toastów przemową. Podziękował on wszystkim za przybycie i powitał uroczyście gości. Następnie opowiedział zgromadzonym, jak powstała i rozwinęła się Zawada. Sto lat temu w tym miejscu znajdowały się tylko puste niezabudowane tereny, a teraz mamy tu miejscowość zwaną Zawada, kiedy to 5 czerwca 1801 roku nabyto działkę od miasta Elbląg w ramach oficjalnej likwidacji. Zawada miała zamiar zajmować się rolnictwem i dzierżawiono ziemię osiedlającym się tutaj ludziom i kolonistom. W latach 1820-1823 przybyło ich tutaj szczególnie dużo. Podarowano niewielką działkę pod cmentarz kościelny, który do dziś jest cmentarzem parafialnym. We wrześniu 1827 roku rozpoczęto budowę szkoły. Budowę zainicjował kaznodzieja Rahnke z Elbląga. W ostatnich dziesięcioleciach miejsce to bardzo się rozwinęło. Na Zawadzie znajduje się piękny kościół ewangelicki i obecnie położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła katolickiego. Miejscowość ta posiada ośmioklasową szkołę ewangelicką i pięcioklasową szkołę katolicką. […] Uroczysta przemowa została nagrodzona oklaskami i zwieńczył ją toast na cześć Jego Królewskiej Mości, Cesarza […]. Po odśpiewaniu hymnu narodowego pastor Knopf wyraził swoją radość, że na uroczystości pojawiło się tak dużo gości z miasta, którzy tym samym pokazali, że miejscowość Zawada nie jest im obojętna. […] Następnie wzniósł toast za gości. Nauczyciel Unger wzniósł z kolei toast za władze naszego miasta. Sekretarz okręgowy Grunert podziękował za miłe słowa w imieniu gości i wypił kieliszek za pomyślność i dalszy rozwój miejscowości Zawada. […] Nauczyciel wspomniał także o kobietach, które w nie mniejszym stopniu przyczyniają się do rozwoju miejscowości i ich działalność w szczególności ta społeczna musi zostać doceniona. […] Świętowanie jubileuszu upłynęło w bardzo przyjemnej atmosferze (AZ, piątek, 07.06.1901 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Praktykant młynarski Franz Rogge z Palczewa (niem. Palschau – wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Ostaszewo, na terenie Żuław Wiślanych), zranił swojego mistrza nazwiskiem Schlenger otwartym nożem w dwa palce. 1 kwietnia bieżącego roku obaj pokłócili się. Podczas kłótni Schlenger złapał oskarżonego za ramię. W odpowiedzi ten wyjął nóż. Schlenger przytrzymał jego obie ręce i w taki sposób doszło do zranienia. Schlenger prosił sąd, by nie wymierzał surowej kary oskarżonemu. Sam oskarżony okazał skruchę i stwierdził, że nie miał zamiaru zranić swojego mistrza. Sąd przyjął, że uszkodzenie ciała było spowodowane zaniedbaniem i wydał wyrok 6 tygodni więzienia (AZ, czwartek, 06.06.1901 r.).

Koncert w Bażantarni

W niedzielę, 9 czerwca o godz. 16 w Bażantarni odbędzie się koncert dyrygencki w wykonaniu koła śpiewaczego Liedertafel przy współudziale kapeli Pelza (AZ, piątek, 07.06.1901 r.).

Marsz do Kamionka Wielkiego

Klub gimnastyczny wybiera się w niedzielę, 9 czerwca na wycieczkę sportową. Wyruszą pociągiem kolei nadzalewowej o godz.13.40. Marsz rozpocznie się w Jagodnie (niem. Wogenab) przez Próchnik (niem. Dörbeck), Szwajcarię Próchnicką do Kamionka Wielkiego (niem. Steinort) (AZ, sobota, 08.06.1901 r.)

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.