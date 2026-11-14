Dawno temu w Elblągu… był pożar na Św. Ducha

- Z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) otrzymaliśmy następującą wiadomość: W sobotę Stowarzyszenie Weteranów zorganizowało uroczystość pod nazwą „Sedanfest”. Od godz. 8 do 10 grała orkiestra Wernera. Pan Unger powitał zgromadzonych, podziękował za liczne przybycie i zakończył przemowę okrzykiem na cześć cesarza. O godz. 10 odbyła się zabawa taneczna, w której aktywnie uczestniczyli starsi weterani - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Stowarzyszenie św. Cecylii ma już 32 lata

Wczoraj w lokalu „Złoty Lew” (niem. Goldener Löwe) stowarzyszenie św. Cecylii działające przy parafii św. Mikołaja, świętowało swoją 32. rocznicę z licznym udziałem gości. Chór uświetnił uroczystość szeregiem perfekcyjnie wykonanych pieśni, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Następnie wystawiono operetkę „Jery und Bätely”*, po której rozpoczął się bal (AZ, wtorek, 10.11.1903 r.).

* Jery i Bätely to jednoaktowe dzieło sceniczne (często klasyfikowane jako singspiel, opera komediowa lub operetka), do którego tekst napisał słynny niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe w 1779 roku

Pożar przy św. Ducha

W sobotę o godz. 6:10 straż pożarna została wezwana do domu przy ulicy Św. Ducha 1 (niem. Heiligergeiststraße). W pokoju na poddaszu zapaliła się zasłona okienna, ponieważ właściciel mieszkania zbliżył się do niej zbyt blisko z zapaloną lampą (AZ, wtorek, 10.11.1903 r.).

Co nowego w teatrze miejskim

Jak poinformowała nas dyrekcja teatru, w środę, kiedy to zazwyczaj nie odbywają się spektakle, powtórnie zostanie wystawiona sztuka Sudermanna „Bitwa motyli” (niem. Schmetterlingsschalcht), która w swoim czasie odniosła wielki sukces dzięki doskonałej obsadzie. Decyzja o ponownym wystawieniu spektaklu jest odpowiedzią na liczne prośby widzów, które dotarły do dyrekcji zarówno ustnie, jak i na piśmie, dlatego też można spodziewać się pełnej widowni (AZ, środa, 11.11.1903 r.).

Niszczył latarnie i witryny sklepowe

Ostatniej nocy aresztowano praktykanta w zawodzie ślusarza Paula Sonntaga za to, że zniszczył szereg latarni ulicznych przy ulicach Rybackiej (niem. Fischerstraße), Grochowskiej (niem. Grubenhagen) i na przy Moście Wysokim (niem. Der Hohe Brücke) oraz uszkodził kilka witryn sklepowych. Jego towarzyszowi udało się uciec (AZ, środa, 11.11.1903 r.).

Ułatwienia dla pasażerów

Zgodnie z niedawnym zarządzeniem organu administracyjnego tutejszego dworca pobyt w poczekalniach nocnych jest obecnie dozwolony również dla pasażerów, którzy mogą kontynuować podróż dopiero pociągiem odjeżdżającym później lub następnego ranka […]. W ten sposób rozwiązano problem, który wielokrotnie sprawiał spore niedogodności i był przyczyną sporów (AZ, czwartek, 12.11.1903 r.).

Na świętego Marcina

Dzień św. Marcina jest dziś znów obchodzony w tradycyjny sposób. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla ludności wiejskiej. Mieszkańcy wsi udają się do miasta, gdzie państwo i służba zaopatrują się na zimę, a artykułów codziennego użytku, przedmiotów rodzinnych i artykułów gospodarstwa domowego tam nie brakuje. […]. Targ św. Marcina przy ulicy Rycerskiej (niem. Friedrichstraße) znów prezentował znany obraz: ustawiono liczne stragany, na których oferowano słodycze, a także wszelkiego rodzaju ubrania. Na Małym Placu Zabaw (niem. Kleiner Exerzierplatz) panuje ożywiony ruch i gwar. Oprócz różnego rodzaju karuzeli ustawiono tam huśtawki w kształcie statków, które cieszą się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (AZ, czwartek, 12.11.2023 r.).

Księżniczka Aleksandra

Prom kołowy „Księżniczka Aleksandra”, zbudowany w tutejszej stoczni Schichaua, dotarł dziś rano o godz. 9, po 24-godzinnym rejsie, bezpiecznie do miejsca przeznaczenia w Gedser (Dania) (AZ, sobota, 14.11.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.