Operacja "Węgorz"

Ponad 9 tysięcy dorosłych węgorzy srebrzystych w stadium tarła zostało wyłowionych z Zalewu Wiślanego i przerzuconych do Zatoki Gdańskiej. Akcję z pomocą rybaków przeprowadzili pracownicy Morskiego Instytutu Rybackiego, by zapobiec masowym odłowom po rosyjskiej stronie zalewu i przyczynić się do wzrostu populacji węgorza.

Akcję przeprowadzono w ciągu trzech tygodni (5-27 października), to element pilotażowego projektu finansowanego z funduszy unijnych i kosztującego ponad 3,6 mln zł. Wpisuje się on w strategię unijną, której celem jest odbudowa populacji węgorza srebrzystego.

Ryby ( w sumie prawie 9 ton) odłowili rybacy z portów: Krynica Morska, Kąty Rybackie, Nowa Pasłęka, Frombork i Suchacz.

- Dzięki tej operacji przerzucone węgorze nie będą narażone na śmiertelność i presję połowową po rosyjskiej stronie akwenu i będą miały zwiększone szanse na odbycie tarła i zapoczątkowanie nowego pokolenia węgorzy - informuje Morski Instytut Rybacki. - Kluczowe kryteria odbioru ryb dotyczyły ich dojrzałości – gotowości do odbycia wędrówki tarłowej, a także kondycji i warunków przetrzymywania. Ryby były łowione wyłącznie w bezpieczne narzędzia pułapkowe (żaki), następnie krótkotrwale przetrzymywane w zbiornikach z dobrze natlenioną wodą. Odebrane ryby, po weryfikacji i ewentualnym wypuszczeniu sztuk niedojrzałych, były ważone i ładowane do specjalistycznych basenów zainstalowanych na samochodach transportowych. Każdy transport węgorzy kończył się zarybieniem wód Zatoki Gdańskiej w rejonie Portu Nowy Świat (po stronie otwartego morza).

Dodatkowo 100 węgorzy zostało przez pracowników MIR-PIB oznakowanych znaczkami akustycznymi. Sygnał wysyłany przez zminiaturyzowane nadajniki umieszczone w ciele ryb będzie odbierany przez hydrofony rozmieszczone na trasie przewidywanej wędrówki węgorzy, między innymi w okolicy Cieśnin Bałtyckich.