Dawno temu w Elblągu… mężczyzna twierdził, że jest opętany

- Kilka dni temu pewien mężczyzna przyszedł do duchownego i poinformował go, że jest opętany przez diabła. Poprosił księdza, by ten go od niego uwolnił. Ksiądz chętnie zgodził się przeprowadzić egzorcyzmy, ale postawił surowy warunek, którego nękany nie był w stanie spełnić. Zażądał bowiem, aby najpierw przez kilka dni całkowicie powstrzymał się od spożywania wszelkich trunków alkoholowych. Nieszczęśnik nie był w stanie tego zrobić. Zasmucony oddalił się stamtąd i od tamtej pory nie pokazał się już u księdza - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Słynne kadyńskie wyroby prezentem od cesarzowej

Z okazji swoich ostatnich urodzin cesarzowa podarowała kilku stowarzyszeniom kobiecym szereg wyrobów z majoliki, wytwarzanych w Kadynach (niem. Cadinen). Projekty tych wyrobów stworzyli wybitni artyści. Wśród nich znalazły się wizerunki Madonny, portrety cesarza oraz dzbany na wzór starożytnych żydowskich dzbanów. Prof. Manzel, z inicjatywy cesarza, poświęca szczególną uwagę produkcji wyrobów z majoliki i przebywa w Kadynach w określonych odstępach czasu, aby na miejscu dopilnować, czy wszystko przebiega prawidłowo. Tak więc około 14 dni temu prof. Manzel ponownie przebywał w Kadynach. Żaden wzór nie może opuścić warsztatu w Kadynach, jeśli cesarz go nie obejrzał i nie wyraził zgody na jego powielanie (AZ, sobota, 31.10.1903 r.).

Co nowego w elbląskim Teatrze Miejskim

W jutrzejszą sobotę w naszym Teatrze Miejskim odbędzie się premiera nowej inscenizacji „Otella”. Ponieważ główne role w tym spektaklu ponownie przypadły czołowym artystom naszego zespołu, ta klasyczna inscenizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Zwracamy szczególną uwagę na to, że dla uczniów obowiązują obniżone ceny za wszystkie miejsca. W niedzielę wieczorem zostanie wystawiona ciesząca się wszędzie ogromnym uznaniem farsa z piosenkami i tańcami: „Trzy pary butów”. Ponieważ pan Horwitz i panna Lotte Hunold ponownie będą pełnić rolę prowadzących, również to przedstawienie powinno wywołać niekończącą się radość dzięki niezwykle zabawnej treści utworu (AZ, sobota, 31.10.1903 r.).

Aresztowania w naszym mieście

Wczoraj wieczorem aresztowano robotnika Josefa Preußa z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza Traugutta) za wywołanie awantury na ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße), robotnika Buchholza z Rakowa (niem. Rakau)* za sprowokowanie bójki na ulicy Rycerskiej (niem. Friedrichstraße) oraz rzeźnika Wilhelma Martinsa za molestowanie dwóch dziewcząt przy Alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) (AZ, piątek, 30.11.1903 r.).

* współcześnie jest to północna dzielnica Elbląga. Znajduje się tam m.in. Park Miejski im. Michała Kajki, a także obiekty wojskowe (koszary 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej)

Wczoraj po południu zatrzymano nastoletniego pracownika F., który kilka dni temu uciekł od swojego pracodawcy na wsi i przebywał obecnie na strychu z sianem przy Alei Grunwaldzkiej należącym do pewnego elblążanina. Tuż przed tym zdarzeniem wyjął z gołębnika pięć gołębi, które mu potem odebrano (AZ, środa 28.10.1903 r.).

Budowa żelaznego mostu nad torami

W sąsiedztwie urządzeń zabezpieczających budowany jest obecnie żelazny most sygnalizacyjny, który przebiega nad torami i zamyka lokalną stację pasażerską od strony zachodniej. Na moście tym mają zostać umieszczone sygnały wjazdowe i wyjazdowe, ponieważ dotychczasowe sygnały nie były wystarczająco widoczne (AZ, czwartek, 29.10.1893 r.).

Powszechne Stowarzyszenie Edukacyjne rozpoczęło semestr zimowy

Powszechne Stowarzyszenie Edukacyjne rozpoczęło wczoraj semestr zimowy wieczorem wykładowym. Przewodniczący skierował serdeczne słowa powitania do licznie zgromadzonych gości, po czym mieszany chór wykonał kilka pieśni. Następnie nauczyciel A. Batz wygłosił interesujący wykład na temat „Życie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w porównaniu z niemieckim”. Obecni z wielką uwagą wysłuchali wykładu prelegenta, a na zakończenie nagrodzili go gorącymi brawami (AZ, środa, 28.10.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.