Uderzył autem w 16-latka na rowerze, zdarzenie zarejestrowała kamera

28 października na ulicy Teatralnej w Elblągu, przy rondzie Zamech, kierowca taxi potrącił 16-latka na rowerze. Nagranie ze zdarzenia, do którego doszło na przejściu przez jezdnię, opublikował profil Bandyci Drogowi i udostępnił TVN24.

Sprawą zajęła się policja. - W zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał. 50-letni kierowca samochodu został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał też 10 punktów karnych - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Zobacz nagranie z profilu "Bandyci drogowi" na TVN24. https://tvn24.pl/olsztyn/elblag-rowerzysta-jechal-sciezka-gdy-nagle-pojawilo-sie-taxi-nagranie-niepokoi-st9309519

red.