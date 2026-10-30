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Uderzył autem w 16-latka na rowerze, zdarzenie zarejestrowała kamera

 Elbląg, Uderzył autem w 16-latka na rowerze, zdarzenie zarejestrowała kamera

28 października na ulicy Teatralnej w Elblągu, przy rondzie Zamech, kierowca taxi potrącił 16-latka na rowerze. Nagranie ze zdarzenia, do którego doszło na przejściu przez jezdnię, opublikował profil Bandyci Drogowi i udostępnił TVN24.

Sprawą zajęła się policja.

- W zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał. 50-letni kierowca samochodu został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał też 10 punktów karnych - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

 

Zobacz nagranie z profilu "Bandyci drogowi" na TVN24.

https://tvn24.pl/olsztyn/elblag-rowerzysta-jechal-sciezka-gdy-nagle-pojawilo-sie-taxi-nagranie-niepokoi-st9309519


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