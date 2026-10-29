Droższe śmieci i podatki

Mieszkańców Elbląga czekają głębsze sięgnięcia do kieszeni. Na najbliższej sesji Rada Miejska pochyli się nad projektami uchwał podnoszącymi stawki podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Sprawdź, o ile więcej zapłacisz.

Zgodnie z projektem uchwały, stawki podatku od nieruchomości w Elblągu wzrosną o 4,1%, co odpowiada wrześniowemu wskaźnikowi inflacji. Jak podkreślają urzędnicy w uzasadnieniu:

„Obowiązujące w mieście Elblągu stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi i również na 2027 r. nie proponuje się podwyższenia do maksymalnych stawek podatku.”

Zmiany w przedstawiliśmy w tabeli poniżej.

Podatek Stawka proponowana Stawka obowiązująca Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,33 zł/m2 1,28 m2 Grunty pod powierzchnią wody 7,11 zł/m2 6,83 zł/m2 Pozostałe grunty (w tym OPP) 0,59 zł/m2 0,57 zł/m2 Grunty niezabudowane w strefie rewitalizacji (po 4 latach) 1,32 zł/m2 1,27 zł/m2 Budynki mieszkalne 1,16 zł/m2 1,11 zł/m2 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 34,72 zł/m2 33,35 zł/m2 Budynki pod obrót materiałem siewnym 16,57 zł/m2 15,92 zł/m2 Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 7,12 zł/m2 6,84 zł/m2 Pozostałe budynki w tym OPP 11,95 zł/m2 11,48 zł/m2

W projekcie uchwały zlikwidowano też obniżone stawki dla budowli wodociągowych (dotychczas 1,2 proc. wartości) i kanalizacyjnych (dotychczas 1,35 proc. wartości). Uchwałodawca proponuje jednolistą stawkę podatku od nieruchomości od wszystkich budowli w wysokości 2 proc. wartości. Dotychczas taka stawka obowiązywała wszystkie budowle z wyjątkiem wymienionych niżej wyjątków.

„Proponowane stawki podatkowe zostaną podwyższone do wskaźnika wrześniowej inflacji, co oznacza ich wzrost o 4,1%. Obowiązujące w mieście Elblągu stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi i również na 2027 r. nie proponuje się podwyższenia do maksymalnych stawek podatku.” - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały.

Podwyżki nie ominą również gospodarki odpadami. Władze miasta tłumaczą konieczność zmian rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu, które są niezależne od elbląskiego samorządu. Obecnie przychody z tytułu opłat śmieciowych są znacznie niższe niż wydatki potrzebne na utrzymanie systemu. Nawet po wprowadzeniu proponowanych podwyżek dziura budżetowa w tym sektorze wyniesie aż 8 mln zł (przy planowanych przychodach na poziomie 43,5 mln zł i kosztach sięgających 51,5 mln zł).

W poniższej tabeli zestawiamy proponowane stawki z obecnie obowiązującymi.

Stawka proponowana Stawka obowiązująca Pierwsi czterej mieszkańcy 33 zł/os w przypadku segregacji (66 zł/os w przypadku braku segregacji) 30 zł/os w przypadku segregacji (60 zł/os w przypadku braku segregacji) Kolejni mieszkańcy od piątego do dziesiątego 20,70 zł/os w przypadku segregacji (41,40 zł/os w przypadku braku segregacji) 18,70 zł/os w przypadku segregacji (37,60 zł/os w przypadku braku segregacji) Kolejni mieszkańcy powyżej dziesiątego 2 zł/os w przypadku segregacji (4 zł/os w przypadku braku segregacji) 1,80 zł/os w przypadku segregacji (3,60 zł/os w przypadku braku segregacji) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l (nieruchomości niezamieszkane) za jednokrotne opróżnienie pojemnika. 22,30 zł/ w przypadku segregacji (44,60 zł w przypadku braku segregacji) 20,30 zł/ w przypadku segregacji (40,60 zł w przypadku braku segregacji) Pojemnik o pojemności do 240 l (nieruchomości niezamieszkane) za jednokrotne opróżnienie pojemnika. 44,60 zł/os w przypadku segregacji (89,20 zł w przypadku braku segregacji) 40,60 zł/ w przypadku segregacji (81,20 zł w przypadku braku segregacji) Pojemnik o pojemności do 1100 l (nieruchomości niezamieszkane) za jednokrotne opróżnienie pojemnika. 204,40 zł w przypadku segregacji (408,80 zł w przypadku braku segregacji) 187 zł w przypadku segregacji (374 zł w przypadku braku segregacji) Pojemnik o pojemności 5÷10 m3 (nieruchomości niezamieszkałe) za jednokrotne opróżnienie pojemnika. 1393,70 zł w przypadku segregacji (2787,40 zł w przypadku braku segregacji) 1275 zł w przypadku segregacji (2550 zł w przypadku braku segregacji)

O 10 groszy (z 1,30 zł do 1,40 zł od jednego mieszkańca) wzrasta też ulga dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ostateczny kształt nowych przepisów poznamy po głosowaniu podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek, 5 listopada.

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