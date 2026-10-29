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Droższe śmieci i podatki

 Elbląg, Droższe śmieci i podatki

Mieszkańców Elbląga czekają głębsze sięgnięcia do kieszeni. Na najbliższej sesji Rada Miejska pochyli się nad projektami uchwał podnoszącymi stawki podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Sprawdź, o ile więcej zapłacisz.

Zgodnie z projektem uchwały, stawki podatku od nieruchomości w Elblągu wzrosną o 4,1%, co odpowiada wrześniowemu wskaźnikowi inflacji. Jak podkreślają urzędnicy w uzasadnieniu:

„Obowiązujące w mieście Elblągu stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi i również na 2027 r. nie proponuje się podwyższenia do maksymalnych stawek podatku.”

Zmiany w przedstawiliśmy w tabeli poniżej.

Podatek

Stawka proponowana

Stawka obowiązująca

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

1,33 zł/m2

1,28 m2

Grunty pod powierzchnią wody

7,11 zł/m2

6,83 zł/m2

Pozostałe grunty (w tym OPP)

0,59 zł/m2

0,57 zł/m2

Grunty niezabudowane w strefie rewitalizacji (po 4 latach)

1,32 zł/m2

1,27 zł/m2

Budynki mieszkalne

1,16 zł/m2

1,11 zł/m2

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

34,72 zł/m2

33,35 zł/m2

Budynki pod obrót materiałem siewnym

16,57 zł/m2

15,92 zł/m2

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

7,12 zł/m2

6,84 zł/m2

Pozostałe budynki w tym OPP

11,95 zł/m2

11,48 zł/m2

 

W projekcie uchwały zlikwidowano też obniżone stawki dla budowli wodociągowych (dotychczas 1,2 proc. wartości) i kanalizacyjnych (dotychczas 1,35 proc. wartości). Uchwałodawca proponuje jednolistą stawkę podatku od nieruchomości od wszystkich budowli w wysokości 2 proc. wartości. Dotychczas taka stawka obowiązywała wszystkie budowle z wyjątkiem wymienionych niżej wyjątków.

„Proponowane stawki podatkowe zostaną podwyższone do wskaźnika wrześniowej inflacji, co oznacza ich wzrost o 4,1%. Obowiązujące w mieście Elblągu stawki podatku od nieruchomości nie są stawkami maksymalnymi i również na 2027 r. nie proponuje się podwyższenia do maksymalnych stawek podatku.” - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały.

 

Podwyżki nie ominą również gospodarki odpadami. Władze miasta tłumaczą konieczność zmian rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu, które są niezależne od elbląskiego samorządu. Obecnie przychody z tytułu opłat śmieciowych są znacznie niższe niż wydatki potrzebne na utrzymanie systemu. Nawet po wprowadzeniu proponowanych podwyżek dziura budżetowa w tym sektorze wyniesie aż 8 mln zł (przy planowanych przychodach na poziomie 43,5 mln zł i kosztach sięgających 51,5 mln zł).

W poniższej tabeli zestawiamy proponowane stawki z obecnie obowiązującymi.

 

Stawka proponowana

Stawka obowiązująca

Pierwsi czterej mieszkańcy

33 zł/os w przypadku segregacji (66 zł/os w przypadku braku segregacji)

30 zł/os w przypadku segregacji (60 zł/os w przypadku braku segregacji)

Kolejni mieszkańcy od piątego do dziesiątego

20,70 zł/os w przypadku segregacji (41,40 zł/os w przypadku braku segregacji)

18,70 zł/os w przypadku segregacji (37,60 zł/os w przypadku braku segregacji)

Kolejni mieszkańcy powyżej dziesiątego

2 zł/os w przypadku segregacji (4 zł/os w przypadku braku segregacji)

1,80 zł/os w przypadku segregacji (3,60 zł/os w przypadku braku segregacji)

Pojemnik/worek o pojemności do 120 l (nieruchomości niezamieszkane) za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

22,30 zł/ w przypadku segregacji (44,60 zł w przypadku braku segregacji)

20,30 zł/ w przypadku segregacji (40,60 zł w przypadku braku segregacji)

Pojemnik o pojemności do 240 l (nieruchomości niezamieszkane) za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

44,60 zł/os w przypadku segregacji (89,20 zł w przypadku braku segregacji)

40,60 zł/ w przypadku segregacji (81,20 zł w przypadku braku segregacji)

Pojemnik o pojemności do 1100 l (nieruchomości niezamieszkane) za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

204,40 zł w przypadku segregacji (408,80 zł w przypadku braku segregacji)

187 zł w przypadku segregacji (374 zł w przypadku braku segregacji)

Pojemnik o pojemności 5÷10 m3 (nieruchomości niezamieszkałe) za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

1393,70 zł w przypadku segregacji (2787,40 zł w przypadku braku segregacji)

1275 zł w przypadku segregacji (2550 zł w przypadku braku segregacji)

 

O 10 groszy (z 1,30 zł do 1,40 zł od jednego mieszkańca) wzrasta też ulga dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ostateczny kształt nowych przepisów poznamy po głosowaniu podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek, 5 listopada.

Co sądzicie o proponowanych podwyżkach? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Zamiast podnosić opłaty i podatki niech rada miasta zlikwiduje ten kuriozalny budżet obywatelski i wtedy nie trzeba będzie podnosić opłat, przestańcie wyrzucać pieniądze w błoto to budżet nie będzie ciągle na minusie.
  • Zamiast ograniczyć rozdawnictwo można podnieść podatki pracującym.
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    3
    6
    Tu jest Polska(2026-10-29)
  • Najważniejsze, że odsunelismy pis od władzy..... teraz można się uśmiechać i jeść Prince Polo
  • Na Junaków budynki popadają w ruinę, jeśli jeszcze nie upadły. Przy Urzędzie Miasta stoi pusty hudybek od kilku lat, niszczeje, takich miejsc należących do miasta jest sporo. I zamiast zadbać o nie i wynająć, żeby był zysk to nie. Lepiej sięgać do naszych kieszeni, bo łatwe i proste, nie wymaga myślenia, nie trzeba się wysilić bo z ludzi się ściągnie na trzynaste pensje, wczasy pod gruszą, diety radnych, itd....
  • W sumie to niewielkie te podwyżki. Takie powiedziałbym inflacyjne... ale to zawsze podwyżki. Trudno.
  • Miało być taniej za segregację a podnosicie ciągle. Potem się nie dziwcie że ludzie mają w to wywalone
  • nic tak nie zachęca do inwestowania, jak podwyżki podatków, niezła promocja gospodarcza.
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    4
    0
    zajechany(2026-10-29)
  • Jedni brali kredyty i rozdawali swoim. Teraz trzeba podnosić podatki bo się budżet nie spina
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    1
    3
    Spadek po pislamistach(2026-10-29)
  • Jaka inflacja ON PO 5zl przecież jest. Prócz fundowania nam podwyżek nie robicie zupełnie NIC ! Takie to wasze ''rządzenie'' - kto to wybrał ?
  • Podnoszenie opłat bo koszta rosną, a czemu w spółkach elbląskich są podnoszone wypłaty i dawane chojne premie?? Skoro są straty dlaczego są dawane premie i wypłaty prezesom??? Za co za to że źle zarządzają i sa straty daje się nagrody?????
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    2
    0
    Witek.p(2026-10-29)
  • Skończy się PIS skończy się drożyzna.... jak Prezydent RP podpisze jakąś ''ustawę'' paliwo będzie taniej... Robią z wami co chcą.
  • Kilka dni temu u Jankowskiego na Polsacie był prof. Mirosław Bojańczyk. Opowiedział bez owijania w jakie bagno finansowe wpakował nas pis. Czeka nas spadek PKB, wzrost inflacji i ograniczenie wydatków socjalnych. W czarnym scenariuszu nawet wstrzymanie wypłat w budżetówce.
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    0
    0
    Tak nas urządzili pisowcy(2026-10-29)
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