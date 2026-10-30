Nareszcie weekend: warsztaty i aktywność na świeżym powietrzu

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

30 października o 18, miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mieli okazję odkryć Wysoczyznę Elbląską w nieco innej, halloweenowej odsłonie. Organizatorzy Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na wyjątkowy trening krajoznawczy, podczas którego uczestnicy pokonają około 8-kilometrową trasę prowadzącą przez tajemniczy Las Ceglany.

Duchy, czarownice, wampiry i inne mroczne postacie szykują się do przejęcia Lodowiska Helena! 30 października, odbędzie się Halloween Ice-Party, czyli jedna z najbardziej klimatycznych ślizgawek w roku. Przygaszone światła, upiorne rytmy, konkursy z nagrodami i halloweenowe przebrania – wszystko wskazuje na to, że czeka nas strrrasznie dobra zabawa!

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę, 31 października o godz. 9 odbędzie się już 291. edycja tego wydarzenia. Organizatorzy zachęcają by zabrać ze sobą straszne przebrania lub halloweenowe dodatki. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

31 października o godz. 11 Stowarzyszenie Nasz Myślęcin organizuje w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie fantastyczne warsztaty tworzenia elementów strojów. Przeniesiemy się do świata rycerzy, bohaterów i niezwykłych opowieści! Uczestnicy spróbują swoich sił w tworzeniu elementów fantastycznych zbroi i kostiumów inspirowanych średniowieczem oraz światem fantasy.

Zobacz też, co się będzie działo w sporcie.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!