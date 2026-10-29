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Koniec z parkowaniem na Placu Słowiańskim

 Elbląg, Koniec z parkowaniem na Placu Słowiańskim
Fot. wizualizacja UBC

- To będzie kolejna przyjazna przestrzeń w centrum miasta. Już niebawem Plac Słowiański zmieni swoje oblicze – wprowadzimy tam zieleń, która nie tylko wpłynie na estetykę tego miejsca, ale przede wszystkim odmieni jego charakter - zapowiada UM w Elblągu.

Przywrócenie mieszkańcom tej przestrzeni było planowane od dawna, jednak ze względu na trwające przy ul. 1 Maja prace, zostało celowo odłożone w czasie, aby pozostawić mieszkańcom okolicy przestrzeń do parkowania. Z końcem prac związanych z przebudową torowiska, które również uwzględniają wprowadzenie przy ul. 1 Maja zieleni, zazielenienie obejmie także Plac Słowiański.

Słuszność tych planów potwierdzili również urbaniści ze Związku Miast Bałtyckich (UBC), którzy spotkali się w Elblągu na przełomie września i października tego roku podczas Seminarium Komisji Planowania Przestrzennego. Jednym z miejsc, na których skupiło się gremium ekspertów, był właśnie Plac Słowiański.

Przypomnijmy, że w ramach działań w kierunku zwiększenia liczby przyjaznych, ogólnodostępnych zielonych przestrzeni, decyzją prezydenta pula Zielonego Budżetu została zwiększona ponad trzykrotnie, z 30 tys. zł do 100 tys. zł, a w tym roku u zbiegu ulic Browarnej i Robotniczej powstał park kieszonkowy.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Ale czy ta rudera zabita deskami zostaje. Pewnie nadal będzie straszyć turystów przy pl. Słowiańskim Natomiast druga przy wejściu na stare miasto
  • W tej ruinie ozzi od okien ćwiartkie pije
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    9
    1
    zielony skwer(2026-10-29)
  • Odnowić wreszcie fontanne.
  • to nie bajka ::: dawno, dawno temu był kiosk Ruchu, kiosk sprzedaży biletów komunikacji a obok rosło drzewo, klon już duży ale go wycięto, pod siedzibą PiS straszy od lat, zabity dechami pustostan po sklepie mięsnym,
  • Nie trzeba bylo, az konsultacji z urbanistami ze Związku Miast Bałtyckich (UBC), wystarczylo zapytac nas Starych Elblazan, ze na 1 Maja i Placu powinny byc drzewa, a wlasciciel chlewu pod Biurami PiS i drugi niby kamieniczek na wejsciu do Starowki powinni by zaproszeni na dywanik do Prezydenta. Jako elblascy seniorzy liczymy, ze wiosna 2027 usiadziemy przy kawiarnianych stolikach wokol czynnej fontanny.
  • Parki i zieleń są obok. Parking jest o wiele bardziej przydatny społecznie
  • Cała 1 maja powinna być deptakiem bez tramwajów ale to już pozmiatane. :-(
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    0
    2
    Przyjezdny(2026-10-29)
  • Ta rudera to skansen i musi zostać - wpisana na listę zabytków.
  • Następna wizualizacja brakuje tylko tam prezydenta który sprzedaje tam lody CALYPSO dawno temu tam były takie lody. Wtedy to był czasy człowiek był wolny jak ptak... a teraz ?
  • Naprawdę nie wiem kto tu będzie przychodził np na kawę, na starówce jest dużo ogródków przy lokalach i jest o wiele bardziej kameralnie. Już teraz brakuje miejsc parkingowych a będzie tylko gorzej, duży parking przy starówce już teraz jest przepełniony.
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    0
    0
    Zdrowy(2026-10-29)
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