Koniec z parkowaniem na Placu Słowiańskim

- To będzie kolejna przyjazna przestrzeń w centrum miasta. Już niebawem Plac Słowiański zmieni swoje oblicze – wprowadzimy tam zieleń, która nie tylko wpłynie na estetykę tego miejsca, ale przede wszystkim odmieni jego charakter - zapowiada UM w Elblągu.

Przywrócenie mieszkańcom tej przestrzeni było planowane od dawna, jednak ze względu na trwające przy ul. 1 Maja prace, zostało celowo odłożone w czasie, aby pozostawić mieszkańcom okolicy przestrzeń do parkowania. Z końcem prac związanych z przebudową torowiska, które również uwzględniają wprowadzenie przy ul. 1 Maja zieleni, zazielenienie obejmie także Plac Słowiański.

Słuszność tych planów potwierdzili również urbaniści ze Związku Miast Bałtyckich (UBC), którzy spotkali się w Elblągu na przełomie września i października tego roku podczas Seminarium Komisji Planowania Przestrzennego. Jednym z miejsc, na których skupiło się gremium ekspertów, był właśnie Plac Słowiański.

Przypomnijmy, że w ramach działań w kierunku zwiększenia liczby przyjaznych, ogólnodostępnych zielonych przestrzeni, decyzją prezydenta pula Zielonego Budżetu została zwiększona ponad trzykrotnie, z 30 tys. zł do 100 tys. zł, a w tym roku u zbiegu ulic Browarnej i Robotniczej powstał park kieszonkowy.