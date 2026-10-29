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Trzecie podejście do bloków przy Legionów

 Elbląg, wizualizacja bloków przy ul. Legionów
wizualizacja bloków przy ul. Legionów

Firma Ekobud nie rezygnuje z planów budowy osiedla przy ul. Legionów w Elblągu. To już trzecia próba uzyskania zgody samorządu w trybie „lex deweloper”. Czy radni tym razem dadzą inwestorowi zielone światło?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu radni pochylą się nad kolejną propozycją ostródzkiej firmy Ekobud, dotyczącą budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Legionów. To już trzecie podejście do tej kontrowersyjnej inwestycji – za pierwszym razem inwestor wycofał wniosek, za drugim (w czerwcu tego roku) radni nie wyrazili zgody. Pozwolenie samorządu jest tu niezbędne, gdyż inwestor chce skorzystać z procedury „lex deweloper”.

Ekobud chciałby zbudować dwa budynki ośmiokondygnacyjne oraz jeden pięciokondygnacyjny z wielopoziomowymi garażami. W kompleksie powstałoby od 230 do 280 mieszkań o łącznej powierzchni od 12 do 16 tys. mkw. Inwestor przewidział maksymalną wysokość budynków na 24 metry oraz wskaźnik 1,3 miejsca postojowego na jeden lokal.

W nowym wniosku pojawiły się istotne korekty:

- Nowa sieć kanalizacji deszczowej: Planowana jest budowa infrastruktury technicznej odprowadzającej wodę z punktu zlewni przy ul. Fromborskiej (poprzez ulice Winnicką, Częstochowską i ks. Tylutkiego). To kluczowa zmiana, której brakowało w poprzednim projekcie.

- Korekta wysokości bloków: W poprzedniej wersji deweloper planował dwa bloki dziewięciokondygnacyjne i jeden czterokondygnacyjny.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała planowaną inwestycję. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły też cztery opinie i jedno uzgodnienie – żadne z nich nie było negatywne.

Zdecydowanie mniej entuzjazmu wykazują sąsiedzi planowanego osiedla. Do ratusza wpłynęło aż 150 pism z uwagami krytycznymi, z których część została podpisana przez wielu mieszkańców naraz.

Główne zarzuty dotyczą:

- Niezgodności projektu z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (co jednak umożliwia sama ustawa „lex deweloper”),

- zwiększenia uciążliwości komunikacyjnych w rejonie ulic Legionów, Częstochowskiej i Królewieckiej,

- obciążenia infrastruktury społecznej (brak miejsc w okolicznych szkołach i przedszkolach),

- ograniczenia terenów zieleni naturalnej oraz pogorszenia komfortu życia w sąsiednich budynkach (hałas, przesłanianie i zacienianie mieszkań).

To analogiczne zastrzeżenia do tych, które mieszkańcy składali przy poprzednim wniosku dewelopera.

Jaka będzie decyzja elbląskich radnych, dowiemy się na sesji 5 listopada. W przypadku ponownego odrzucenia wniosku, inwestor nie będzie mógł już skorzystać z możliwości, jakie dawało „lex deweloper”, gdyż przepisy tej ustawy wygasły.

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Bloków a bloków a potem korków a korków :)
  • Ależ piękna telenowela. Najpierw miasto sprzedało bagienko w wiadomym developerskim celu, nie przewidując większych kłopotów. a tu niespodzianka. No i co tu wybrać. Ekobud, czy wściekłych lokatorów?
  • A kiedy zaczną poszerzać drogi? Królewiecka, Fromborksa, Pilsudskiego, Brzeska, Grunwaldzka itd.
  • Jeśli przepisy lex deweloper wygasły już parę miesięcy temu jak to możliwe że deweloper dalej chce się nimi posługiwać na tej radzie miasta 5 listopada???
  • @ Jeśli przepisy... Zwykle osoby które nie potrafią się podpisać piszą banialuki. Jak widać nie zawsze. pis nie rzadzi już 3 lata a dalej niszczą Polskę
  • Jedna wielka tragedia, tak to jest jak ktoś zupełnie zielony zabiera sie za poważne sprawy w tym zarządzanie miastem, poruszacie się jak dzieci we mgle, nabudują betonozy, kolejnych bloków, a drogi dojazdowe do poszczególnych lokalizacji stanęły w rozwoju wiele lat temu, w Elblągu zaczynają się robić korki, po pracy nie da się normalnie wrócić do domu bo włodarze pozwolili na budowę osiedli a nie zadbali o to czy będzie tam realny dojazd. tra-ge-dia !!!!
  • @Spisiony kraj - Bolek też nie potrafił niby się podpisać a donosy pisał jeden za drugim..
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