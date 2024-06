Dawno temu w Elblągu… miasto odwiedził biskup warmiński

Z okazji zaplanowanej jutro wizyty biskupa warmińskiego, dr Thiela z Fromborka (niem. Frauenburg) tutejszy kościół katolicki został przyozdobiony girlandami i zielonymi dodatkami. Przy wejściu na plac kościelny postawiono ozdobioną flagami bramę. Plac przed kościołem również został bogato i pięknie udekorowany - o tyym pisała elbląska prasa w czerwcu 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Nadprezydent von Goßler powraca do zdrowia

Nadprezydent von Goßler, którego stan zdrowia jest coraz lepszy i z radosną ufnością ma nadzieję na pełny i trwały powrót do zdrowia, w najbliższych dniach przeniesie się z Lugano w Szwajcarii do Wiesbaden, w celu odbycia tam kolejnej czternastodniowej kuracji. Następnie uda się na kilka dni do Berlina na kolejną konsultację do radcy tajnego von Bergmanna. Do Gdańska (niem. Danzig) powróci najprawdopodobniej 10 czerwca (AZ, czwartek, 23.05.1901 r.).

Złapano sprawców zniszczeń dokonanych przy Al. Grunwaldzkiej

W nocy z środy na czwartek w wielu miejscach przy Al. Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chausse) poprzewracano płoty, połamano drzewa oraz dokonano innych znacznych szkód. Udało się na razie złapać trzech sprawców tego zdarzenia (AZ, sobota, 01.06.1901 r.).

30. impreza dobroczynna elbląskiego chóru kościelnego

Elbląski chór kościelny organizuje w niedzielne przedpołudnie trzydziestą już imprezę dobroczynną. Uroczystość rozpocznie się od nabożeństwa w kościele Najświętszej Marii Panny […]. Po południu razem z kołem śpiewaczym „Liedertafel” i ze stowarzyszeniem orkiestrowym wyruszy na wycieczkę do Nadbrzeża (niem. Reimannsfelde) i do Szwajcarii Próchnickiej (niem. Doerbecker Schweiz). Wyjazd specjalnym pociągiem kolei nadzalewowej zaplanowany jest o godz. 13.30, powrót natomiast z Nadbrzeża o godz. 22.00. Przygotowaniem prowiantu w lesie Szwajcarii Próchnickiej zajmie się restaurator Fischer z Nadbrzeża. Na pierwszym obozowisku przewidziano wspólną kawę, na dużym placu piknikowym będzie można napić się piwa. Ciasto do kawy i kanapki uczestnicy wycieczki muszą przywieźć ze sobą. […] Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i wyprawa podobnie jak w ubiegłym roku, będzie miała przyjemny przebieg […] (AZ, niedziela, 02.06.1901 r.).

Wyprawa statkiem do pochylni

W niedzielę po południu o godz. 9.30 odbędzie się wyprawa statkiem z muzyką na pokładzie do pochylni. Statek odpływa przy „Leganie” (AZ, niedziela, 02.06.1901 r.).

25 lat w zawodzie

W sobotę nauczyciel Peters z Staromiejskiej Szkoły dla Chłopców świętował jubileusz 25-lecia pracy w zawodzie. Pan Peters odbywał nauki w latach 1873-1876 w malborskim seminarium nauczycielskim i przez 25 lat pracował w zawodzie w naszym mieście i z wyjątkiem pierwszych kilku miesięcy właśnie w Staromiejskiej Szkole dla Chłopców (AZ, wtorek, 04.06.1901 r.).

Zmarł nauczyciel Brieske

Nauczyciel lokalnej szkoły katolickiej na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie), pan Brieske, o którym niedawno wspominaliśmy, że w niedzielę Zielonych Świątek doznał paraliżu rdzenia kręgowego, zmarł dziś rano w wieku 62 lat. Przez prawie 24 lata pan Brieske pracował w katolickiej szkole na Zawadzie. Słynął jako bardzo sumienny nauczyciel i starał się kultywować wśród swoich kolegów prawdziwą koleżeńskość. Wcześniej pracował jako nauczyciel w Szawałdzie (niem. Schadwalde) (AZ, wtorek, 04.06.1901 r.).

Teatr specjałów cieszy się wielką popularnością

Wczorajsze przedstawienie w wykonaniu teatru specjałów w Tivoli, na którym znów dopisała publika, już na samym początku zostało nagrodzone brawami. Program każdego przedstawienia jest tak bogaty, że przez kilka godzin publiczność świetnie się bawi. Ze szczególnym aplauzem podczas wczorajszego wieczoru spotkali się znów śpiewający komicy: pan Leman i pan Erich von Dänzer ze swoimi tresowanymi gołębiami i kotami oraz wielki muzyczny ekscentryk Reuteris. Także występy pozostałych artystów i artystek zostały nagrodzone gromkimi brawami (AZ, czwartek, 05.06.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.