Dawno temu w Elblągu… na Słonecznej przysnęła kelnerka

Elbląski koło śpiewacze Volksliedertafel dało wczoraj od godz. 16 w Winnicy (niem. Weingrundhorst) koncert wokalno-instrumentalny. Mimo niezbyt sprzyjającej aury udział w koncercie wzięła spora rzesza osób. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra miejska pod kierownictwem pana Pelza. Chór i jego dyrygent, nauczyciel Gustaw Reinhardt, otrzymali niepodzielne brawa za doskonałe wykonanie swoich pieśni. Zarówno utwory z akompaniamentem orkiestry, jak i poszczególne piosenki zostały wykonane precyzyjnie i czysto. […] Po zakończeniu koncertu przez kilka godzin trwały tańce - o tym pisała elbląska prasa w 1901 roku. O czym jeszcze?

Wyprawa elbląskiego klubu rowerowego na Kaszuby

Elbląski klub rowerowy 1886 zorganizował we wczorajszą niedzielę z okazji 15 rocznicy swojego istnienia wycieczkę, w której udział wzięły również panie, do Kartuz (niem. Karthaus) i Szwajcarii Kaszubskiej. Wyjazd z tutejszego dworca kolejowego miał miejsce wcześnie rano o godz. 4.15. Do Kartuz wycieczka przybyła o godz. 8.50, gdzie udano się do kawiarni hotelowej Bergmanna na śniadanie. O godz. 10 rozpoczęto przejażdżkę bryczką na Wieżycę, z której roztacza się wspaniały widok na krainę z jej wzgórzami, lasami i jeziorami. Po wspólnym obiedzie, który również się tam odbył, udano się […] do Ostrzyc (niem. Ostritz), gdzie zrobiono przerwę na kawę. Stąd udano się do Kamienia Królewskiego (niem. Königstein). Długo podziwiano tutaj piękne widoki na wzgórza, doliny i liczne jeziora. […] W wycieczce, która upłynęła przy dość ładnej pogodzie, wzięło udział 26 osób. O godz. 20.33 wieczorem w najlepszych nastrojach wycieczkowicze udali się koleją w drogę powrotną do Elbląga (AZ, wtorek, 02.07.1901 r.).

Dodatkowe połączenia z okazji wysokiego sezonu

Ubiegłej niedzieli koleją nadzalewową przetransportowano 2113 osób. Nowo utworzone specjalne połączenie (pociąg opuszcza Elbląg o godz. 15.03) zostało uruchomione na życzenie podróżnych. Pociąg oferuje miejsce dla 200-300 osób. Również połączenie parowcem do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg) stworzone na potrzeby tego kursu będzie dla wielu elblążan, którzy nie są jeszcze w stanie opuścić miasta do godz. 14, dobrą okazją, aby dołączyć do swoich krewnych lub wybrać się z nimi na wycieczkę po południu, po tym jak miną już największe upały, ponieważ pobyt w Krynicy trwa trzy godziny (AZ, środa, 03.07.1901 r.).

Impreza dla dzieci w hotelu „Stadt Elbing”

W jutrzejszy czwartek w hotelu „Stadt Elbing” odbędzie się wielki festyn dla dzieci. W ramach imprezy odbędzie się koncert Szkoły Muzyki Militarnej pod kierownictwem kapelmistrza Lammicha (AZ, czwartek, 04.07.1901 r.).

Kradzież dużej ilości pieniędzy w lokalu przy Słonecznej

Ubiegłej nocy z pubu przy ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstraße) podczas zmiany kelnerki Honoraty S. zostało skradzionych 700 marek. Złodziejem miał okazać się młody mężczyzna, który był w lokalu gościem i wykorzystał moment, by ukraść pieniądze, gdy kelnerka przez krótki czas przysnęła. Chociaż natychmiast złożono zawiadomienie na policji, złodzieja nie udało się złapać (AZ, czwartek, 04.07.1901 r.).

Urzędnicy pocztowi organizują festyn letni

Stowarzyszenie urzędników pocztowych „Morgenroethe” organizuje w niedzielę, 7 lipca po południu od godz. 16 w ogrodzie „Domu Wypoczynkowego” festyn letni. Członkowie stowarzyszenia mogą przyprowadzić na imprezę swoich gości (AZ, piątek, 05.07.1901 r.).

Wizytacja na stacji w Kadynach

Wczoraj wyżsi urzędnicy kolei i kliku przedstawicieli rządu udało się z wizytacją na stację kolejową w Kadynach (niem. Cadinen). Niestety z dniem dzisiejszym stacja została zamknięta (AZ, piątek, 05.07.1901 r.).

