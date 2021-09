Dawno temu w Elblągu… odbył się koncert w lazarecie

W niedzielę, 20 września w rezerwowym lazarecie odbył się drugi wieczorek muzyczny dla rannych żołnierzy. Wystąpili w nim soliści występujący podczas koncertów organizowanych przez Czerwony Krzyż: dyrektor muzyczny Rasenberger, panna Meta Steinbrück, panna Marta Kolloff i Paul Runde. […] Zgromadzona publiczność mogła chociaż przez tę krótką godzinę zapomnieć o wojnie - informowała elbląska prasa we wrześniu 1914 r. O czym jeszcze pisała?

Datki dla naszych 148 żołnierzy

Datki naszych mieszkańców dotarły już do naszych 148 znajdujących sie na froncie żołnierzy. Była to ogromna przesyłka składająca się z 12 skrzyń i paczek. Znajdowały się w nich: 240 par skarpet, 50 par wełnianych ogrzewaczy na przeguby, 100 wełnianych koszul, 100 par grubych skarpet, 50 pasów brzusznych, 50 chusteczek, 50 wełnianych swetrów, ponad 10 000 cygar, czekolady, ciastka, fajki, […] itd. […] Szczególne podziękowania należą się handlarzowi panu Heinrichowi Esau z ulicy Mostowej (niem. Brückstraße), który podarował kompletne odzienie dla 50 mężczyzn (wełniane koszule, spodnie, kurtki, skarpety). Mamy nadzieję, że za tym przykładem podążą również inni. […] Mamy nadzieję także, że niedługo podobna przesyłka trafi do naszych żołnierzy (ENN, poniedziałek, 21.09.1914 r.).

Przesunięcie egzaminów

Tegoroczne egzaminy dla dyrektorów i nauczycieli w placówkach dla osób niewidomych, które zostały wyznaczone na poniedziałek 9 i poniedziałek 16 listopada zostaną przesunięte (ENN, wtorek, 22.09.1914 r.).

Trochę rozrywki dla naszych rannych

W Elbląskim Domu dla Głuchoniemych przygotowano dla przebywających tam 26 rannych kilka godzin kinowej rozrywki. Ksiądz Selke zaangażował personel kina Lichtspielhaus, który zorganizował żołnierzom w Domu dla Głuchoniemych emisję filmów o podniosłej ale także i mniej poważnej tematyce. Wraz z żołnierzami z innych lazaretów ranni z Domu dla Głuchoniemych udali się dziś rano statkami do Gdańska (niem. Danzig). (ENN, czwartek, 24.09.1914 r.).

80 par zawarło związek małżeński w Elblągu

W elbląskim urzędzie stanu cywilnego zanotowano od czasu mobilizacji 80 ślubów. Ostatni miał miejsce w czwartek. Raz jednego dnia ślub wzięło 30 par. Niedługo odbędą się kolejne śluby przed wyruszeniem drugiej połówki na front (ENN, piątek, 25.09.1914 r.).

Podziękowania następcy tronu

Jak wynika z naszych doniesień, firma Loeser und Wolff podarowała armii następcy tronu [Wilhelm von Preussen, niem. Friedrich Wilhelm Victor August Ernst von Hohenzollern – ur. 6 maja 1882 roku w Poczdamie, zm. 20 lipca 1951 roku w Hechingen – ostatni następca tronu (Kronprinz) Prus i Niemiec, syn cesarza Wilhelma II i Augusty Wiktorii – Wikipedia] i generała Hindenburga [Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg – ur. 2 października 1847 w Poznaniu, zm. 2 sierpnia 1934 roku w Neudeck, niemiecki dowódca, feldmarszałek i polityk, w latach 1925-1934 prezydent Republiki Weimarskiej i III Rzeszy – Wikipedia] 200 tysięcy cygar. Na polecenie następcy tronu nadesłano do Elbląga następującą depszę z podziękowaniami: Następca tronu przesyła wspaniałym darczyńcom, którzy podarują naszym dzielnym żołnierzom tak hojny prezent, szczodre podziękowania. Prosimy o przesłanie cygar pod adres księcia w Luxemburgu i powiadomienie naczelnego dowództwa o przypuszczalnym terminie przyjścia przesyłki. Major von Planitz (ENN, sobota, 26.09.1914 r.).

Z parafii świętego Mikołaja

Ponieważ ksiądz Temmo z powodu trwającej wojny został oddelegowany do szpitala Najświętszej Marii Panny w Malborku (niem. Marienburg), zastąpi go na razie ksiądz Maggas z Malborka (ENN, sobota, 26.09.1914 r.).

Gry planszowe dla naszych rannych

Ranni narzekają na nudę w lazaretach, dlatego też proszą o nadsyłanie różnych gier planszowych takich jak halma, warcaby itp. Kto chce więc podarować planszówki, powinien przynosić je do lazaretów, szpitali itp (ENN, sobota, 26.09.1914 r.).

