Dawno temu w Elblągu… pobito głuchoniemego krawca

- Elbląskie Koło Śpiewacze organizuje jutro wieczorem o godz. 20 spotkanie w Bażantarni (niem. Vogelsang). Tramwaje kursują od godz. 19:14, tak jak w niedziele, w odstępach co 16 minut do godz. 0:30 w nocy - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Odznaczenie za 50 lat pracy

"Starszemu telegrafiście Kleinschmidtowi z Elbląga, który obecnie jest poważnie chory, w uznaniu za prawie 50 lat wiernego wypełniania obowiązków służbowych przyznano Pruski Order Korony 4. klasy. Wyróżnienie to zostało wręczone panu Kleinschmidtowi 1 września przez delegację pod osobistym przewodnictwem dyrektora pocztowego Dobbersteina przy jego łóżku szpitalnym wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia (AZ, sobota, 05.09.1903 r.)".

Sportowe zawody na łonie natury

"Wczoraj odbyła się rodzinna wycieczka klubu gimnastycznego „Jahn”. Wzięło w niej udział około 70 osób. Na łące nad jeziorem Skąpiec (niem. Geizhalssee)* rozegrały się zawody w tradycyjnych konkurencjach gimnastycznych: rzucaniu kamieniem, skoku w dal i rzucie piłką. Każda drużyna konkurowała razem. Zgromadziła się liczna publiczność, która z zainteresowaniem śledziła przebieg zawodów. W pierwszej drużynie pierwsze miejsce zajął zawodnik Petrat, a drugie – Nagel; w drugiej drużynie pierwsze miejsce zajął Cziborra, a drugie – Fietkau; a w trzeciej pierwsze miejsce zajął Nehrke, a drugie – Jepp. Grupa seniorów zmierzyła się w rzucie kamieniem i rzucie piłką, a Jordan zdobył pierwszą, a Janzen drugą nagrodę, na którą składały się świeże wieńce z dębu z czerwono-białą wstążką. Nagrody dla drugiej i trzeciej grupy składały się z gałązek dębu i wstążek. Po odśpiewaniu kilku pieśni sportowych rozpoczęto marsz powrotny (AZ, wtorek, 08.09.1903 r.).

*Historycznie nazwa ta odnosiła się m.in. do przedwojennego majątku, leśniczówki i popularnej restauracji wycieczkowej Waldhaus Geizhals (położonej w sąsiedztwie Bażantarni) oraz do pobliskiego jeziora Skąpiec (Geizhals See)".

Krynica Morska nadal oblegana

"Wczoraj kurort nadbałtycki Krynica Morska (niem. Kahlberg) cieszył się dużym zainteresowaniem. Parowiec „Kahlberg”, który wczoraj rano i po południu odbywał rejs do tego kurortu, był tak zatłoczony, że wieczorem konieczne było skorzystanie również z usług statku „Elsa” w celu przewiezienia pasażerów z powrotem (AZ, wtorek, 08.09.1903 r.)".

Aresztowania w naszym mieście

"W nocy z soboty na niedzielę aresztowano robotnika Wilhelma Thiersa z ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße), ponieważ na Fischervorberg (okolice dzisiejszej ulicy Panieńskiej) groził kilku osobom otwartym nożem. Ten sam los spotkał marynarza Alberta Felgiesa z Królewca (niem. Königsberg), który na ulicy Wodnej (niem. Am Wasser) przewrócił na ziemię i pobił głuchoniemego krawca. Pod zarzutem kradzieży kur aresztowano miejscowego robotnika Augusta Janzena. Miał on w nocy z soboty na niedzielę ukraść na ulicy Grochowskiej (niem. Grubenhagen) 7 kur należących do pośrednika zbożowego Guttkego. Pięć kur znaleziono później w worku na terenie Zawodzia (niem. Wansau) (AZ, wtorek, 08.09.1903 r.)".

Ciekawe znalezisko

"Piąta Szkoła dla Dziewcząt wybrała się wczoraj na jesienną wycieczkę do Bażantarni (niem. Vogelsang). Gdy grupa skręciła w lewo w kierunku wzgórza Belweder, nauczyciel Neumann dostrzegł na skraju ścieżki żmiję z dwoma młodymi. Nauczycielowi udało się unieszkodliwić matkę za pomocą parasola, podczas gdy obydwa młode uciekły (AZ, czwartek, 10.09.1903 r.)".

Potrącenie dziecka

"Dzisiaj motocyklista potrącił dziecko w wieku około dwóch lat – a dokładniej: dziecko wbiegło prosto pod koła motocyklisty, w wyniku czego upadło na ziemię. Nie udało nam się ustalić, czy odniosło poważne obrażenia. Jak zapewniają naoczni świadkowie, motocyklista nie ponosi za to najmniejszej winy (AZ, niedziela, 13.09.1903 r.)".

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.