Ciężki sprzęt na stadionie. Koniec wieloletniej sagi

Sprzęt budowlany wjechał na płytę Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola. Po latach obietnic i oczekiwań saga z montażem podgrzewanej murawy wreszcie zmierza do finału. Zobacz zdjęcia.

Tam, gdzie mniej więcej był środek boiska stoi ogromny spychacz. Za narożnikiem boiska – koparka. Zamiast trawy – ziemia. Murawa została zdjęta i zagarnięta w ogromną hałdę za bramką od ulicy Wspólnej. Saga o podgrzewanej murawie na Stadionie Miejskim wkracza w swój finałowy sezon.

Jeszcze kilka lat temu, kiedy Olimpia grała jeszcze w II lidze, hasło montażu podgrzewanej murawy wracało niby bumerang. Brak takiej instalacji był jednym z powodów faktycznego odpuszczania walki o awans.

Ostatecznie, po latach oczekiwań, na murawę boiska wjechał sprzęt budowlany i...

- Zakres zadania jest szeroki i obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, budowę komory ciepłowniczej oraz zbiornika na wodę deszczową, wykonanie instalacji podgrzewania murawy i związanej z nią technologii. Przebudowana zostanie również płyta boiska wraz z systemem drenażu i nawadniania. Kolejnym etapem będzie dostawa i montaż nowej murawy sportowej z darni rolowanej, spełniającej normy DIN 18035-4 lub równoważne. W ramach zadania wykonane zostanie również odpowiednie przygotowanie podłoża oraz pielęgnacja murawy w okresie jej zakorzeniania. Przez okres od 2 do 4 tygodni wykonawca będzie odpowiadał m.in. za pierwsze koszenie, podlewanie i nawożenie trawy. Inwestycja obejmuje także wykonanie powykonawczej mapy geodezyjnej, w tym skanowania 3D ułożenia rur, a także dostawę i montaż trzech stojaków rowerowych oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – informuje zespół prasowy biura prezydenta.

Całość ma kosztować 6,5 mln zł, z czego 2,4 mln to dofinansowanie zewnętrzne (Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki). Wykonawcą inwestycji jest Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski. Podgrzewana murawa ma być gotowa na wiosnę przyszłego roku – osiem miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Umowa została podpisana w końcu lipca – można więc przypuszczać, że inwestycja zakończy się w lutym przyszłego roku. Do tego czasu występujący w III lidze piłkarze Olimpii Elbląg swoje mecze domowe będą rozgrywać na kompleksie sportowym przy ul. Skrzydlatej.

Najbliższa okazja do wspierania żółto-biało-niebieskich już w najbliższą sobotę (12 września) – do Elbląga przyjedzie Pelikan Łowicz. We wtorek (15 września) Olimpijczycy na Skrzydlatej podejmą FC Dajtki Olsztyn w spotkaniu trzeciej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Władze miasta zapowiadały, że montaż podgrzewanej murawy to pierwszy etap modernizacji Stadionu Miejskiego. Kolejnymi ma być remont trybun. W kolejce czeka też obiekt przy ul. Krakusa, który ma zostać przekształcony w stadion piłkarsko – lekkoatletyczny.