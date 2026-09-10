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Ciężki sprzęt na stadionie. Koniec wieloletniej sagi

 Elbląg, Ciężki sprzęt na stadionie. Koniec wieloletniej sagi
fot. Sebastian Malicki

Sprzęt budowlany wjechał na płytę Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola. Po latach obietnic i oczekiwań saga z montażem podgrzewanej murawy wreszcie zmierza do finału. Zobacz zdjęcia.

Tam, gdzie mniej więcej był środek boiska stoi ogromny spychacz. Za narożnikiem boiska – koparka. Zamiast trawy – ziemia. Murawa została zdjęta i zagarnięta w ogromną hałdę za bramką od ulicy Wspólnej. Saga o podgrzewanej murawie na Stadionie Miejskim wkracza w swój finałowy sezon.

Jeszcze kilka lat temu, kiedy Olimpia grała jeszcze w II lidze, hasło montażu podgrzewanej murawy wracało niby bumerang. Brak takiej instalacji był jednym z powodów faktycznego odpuszczania walki o awans.

Ostatecznie, po latach oczekiwań, na murawę boiska wjechał sprzęt budowlany i...

- Zakres zadania jest szeroki i obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, budowę komory ciepłowniczej oraz zbiornika na wodę deszczową, wykonanie instalacji podgrzewania murawy i związanej z nią technologii. Przebudowana zostanie również płyta boiska wraz z systemem drenażu i nawadniania. Kolejnym etapem będzie dostawa i montaż nowej murawy sportowej z darni rolowanej, spełniającej normy DIN 18035-4 lub równoważne. W ramach zadania wykonane zostanie również odpowiednie przygotowanie podłoża oraz pielęgnacja murawy w okresie jej zakorzeniania. Przez okres od 2 do 4 tygodni wykonawca będzie odpowiadał m.in. za pierwsze koszenie, podlewanie i nawożenie trawy. Inwestycja obejmuje także wykonanie powykonawczej mapy geodezyjnej, w tym skanowania 3D ułożenia rur, a także dostawę i montaż trzech stojaków rowerowych oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – informuje zespół prasowy biura prezydenta.

Całość ma kosztować 6,5 mln zł, z czego 2,4 mln to dofinansowanie zewnętrzne (Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki). Wykonawcą inwestycji jest Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski. Podgrzewana murawa ma być gotowa na wiosnę przyszłego roku – osiem miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Umowa została podpisana w końcu lipca – można więc przypuszczać, że inwestycja zakończy się w lutym przyszłego roku. Do tego czasu występujący w III lidze piłkarze Olimpii Elbląg swoje mecze domowe będą rozgrywać na kompleksie sportowym przy ul. Skrzydlatej.

Najbliższa okazja do wspierania żółto-biało-niebieskich już w najbliższą sobotę (12 września) – do Elbląga przyjedzie Pelikan Łowicz. We wtorek (15 września) Olimpijczycy na Skrzydlatej podejmą FC Dajtki Olsztyn w spotkaniu trzeciej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Władze miasta zapowiadały, że montaż podgrzewanej murawy to pierwszy etap modernizacji Stadionu Miejskiego. Kolejnymi ma być remont trybun. W kolejce czeka też obiekt przy ul. Krakusa, który ma zostać przekształcony w stadion piłkarsko – lekkoatletyczny.

SM

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Ciężki sprzęt na stadionie. Koniec wieloletniej sagi
Ciężki sprzęt na stadionie. Koniec wieloletniej sagi
Ciężki sprzęt na stadionie. Koniec wieloletniej sagi
Ciężki sprzęt na stadionie. Koniec wieloletniej sagi

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