Przygotowujcie się na objazdy

Drogowcy już zamontowali oznaczenia dotyczące objazdów, jakie czekają kierowców po zamknięciu Mostu Kardynała Wyszyńskiego. Gotowa już jest też tymczasowa przeprawa. Trwają ostatnie przygotowania, by ją uruchomić. Kiedy objazdy zaczną obowiązywać? Z naszych informacji wynika, że po 20 września. Zobacz najnowsze zdjęcia tymczasowej przeprawy.

Most Kardynała Wyszyńskiego stanowi główne połączenie miasta z Węzłem Południe oraz trasami prowadzącymi do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 22.

- Każdego dnia korzystają z niego tysiące kierowców, dlatego utrzymanie jego pełnej sprawności i bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz całego systemu transportowego miasta. Od kilku lat ekspertyzy techniczne wskazywały na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu obiektu. Most był dopuszczony do użytkowania warunkowo, a ze względów bezpieczeństwa obowiązywało ograniczenie dla pojazdów o masie przekraczającej 30 ton. Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko wyeliminować istniejące ograniczenia, ale przede wszystkim przywrócić pełną funkcjonalność przeprawy na wiele kolejnych lat. Po zakończeniu prac most będzie bezpieczny, nowoczesny i technicznie zabezpieczony na kolejne lata użytkowania. Czasowe utrudnienia są nieuniknione, ale zostały uwzględnione już na etapie przygotowywania organizacji ruchu - informują władze Elbląga. - Priorytetem miasta jest nie tylko przeprowadzenie inwestycji, ale również organizacji ruchu i komunikacji, aby jej wpływ na codzienne życie mieszkańców był możliwie najmniejszy. Prosimy kierowców i pasażerów o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz o uwzględnienie dodatkowego czasu przejazdu w pierwszych dniach obowiązywania zmian. O szczegółach organizacji ruchu, zmianach w komunikacji miejskiej oraz terminie rozpoczęcia prac mieszkańcy będą informowani na bieżąco przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu.

Kiedy nastąpi zamknięcie Mostu Kardynała Wyszyńskiego i uruchomienie przeprawy tymczasowej wraz z objazdami. Z naszych informacji wynika, że po 20 września, Trwają ostatnie przygotowania związane z rozpoczęciem prac i wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. Pierwsze szczegóły dotyczące objazdów władze miasta upubliczniły pod koniec sierpnia. Przypominamy je w tym linku.

Objazdy będą obowiązywać co najmniej 8 miesięcy. Kierowcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość...