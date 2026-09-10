Drugie podejście do mieszkania wspomaganego

Ponownie tylko jedna firma zgłosiła się do remontu lokalu przy ul. Jaśminowej, która ma służyć jako mieszkanie wspomagane. Kwota przewyższa jednak aktualny budżet miasta. Decyzja należy do prezydenta.

W sierpniu informowaliśmy o przetargu na remont lokalu przy ul. Jaśminowej, gdzie ma powstać mieszkanie wspomagane dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wówczas do ratusza wpłynęła tylko jedna oferta – elbląski Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha swoje usługi wycenił na 289 tys. zł. Tamto postępowanie zostało jednak unieważnione, a ofertę odrzucono.

Postępowanie przetargowe powtórzono i... sytuacja znów się powtórzyła. Zainteresowana inwestycją jest ponownie tylko ta sama elbląska firma, która swoje usługi wyceniła dokładnie tak samo – na 289 tys. zł.

Różnica polega na tym, że tym razem urzędnicy przeznaczyli na ten cel 280 tys. zł (poprzednio było to 300 tys. zł). Propozycja wykonawcy przekracza więc aktualne szacunki ratusza o 9 tys. zł.

Oferta jest obecnie sprawdzana pod względem formalnym i merytorycznym. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, ostateczne decyzje podejdzie prezydent Elbląga. Może on znaleźć w budżecie brakującą kwotę lub ponownie unieważnić przetarg. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie miał trzy miesiące na zrealizowanie wszystkich prac.

Mieszkanie zlokalizowane w przyziemiu budynku hotelowego ma obecnie powierzchnię 58 m² (po przebudowie wzrośnie ona o pół metra). Wykonawca, który podejmie się zadania, zajmie się kompletną przebudową:

- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (wraz z parapetami),

- rozbiórką starych i postawieniem nowych ścianek działowych,

- wymianą podłóg oraz pracami wykończeniowymi,

- modernizacją instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej.

Ratusz opublikował równolegle zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia mieszkania. Chodzi m.in. o specjalistyczne uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami, sprzęt i wyposażenie kuchenne, artykuły tekstylne oraz elementy dekoracyjne. Zgodnie z planem, umowa na dostarczenie wyposażenia ma zostać zrealizowana do 15 grudnia.