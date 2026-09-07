Energa Start zagra już we wtorek. Stawką pierwsza wygrana w sezonie

Oba zespoły przystąpią do wtorkowej rywalizacji z zerowym dorobkiem punktowym. Energa Start w inauguracyjnym spotkaniu sezonu musiał uznać wyższość mistrzyń Polski KGHM MKS Zagłębia Lubin, przegrywając 25:40. Gniezno natomiast na inaugurację uległo przed własną publicznością brązowym medalistkom poprzedniego sezonu - KRASOŃ MKS 21:25.

Dla obu drużyn wtorkowe spotkanie będzie okazją do zdobycia pierwszych punktów w nowym sezonie. Stawka jest tym większa, że pojedynki Energi Startu z zespołem z Gniezna od lat należą do wymagających i często bardzo wyrównanych. Nie brakuje w nich walki o każdą piłkę, dużej intensywności i momentów, w których o losach spotkania decydują detale.

W przerwie między sezonami ENEA MKS Gniezno przeszło kilka zmian kadrowych. Zespół został wzmocniony m.in. przez bramkarki Annika Fríðheim Petersen i Natalia Maćkowiak, skrzydłowe Olívię Ščípovą oraz Martinę Popovcovą, a także rozgrywającą Mari Kirkeby Stensrud. W sierpniu do drużyny dołączyła również Karolina Mokrzka, występująca na środku rozegrania.

Jednocześnie w Gnieźnie udało się zachować ważną część dotychczasowego zespołu. W kadrze pozostały m.in. reprezentantka Polski Katarzyna Cygan, która od obecnego sezonu wybrana została kapitanem zespołu, Aleksandra Hypka, Nikola Głębocka czy Oliwia Kuriata. Kibice Energi Startu mogą więc spodziewać się rywala, który z jednej strony został wyraźnie odświeżony, a z drugiej nadal opiera swoją grę na zawodniczkach dobrze znających realia polskiej ligi.

Gniezno walczy do końca

Pierwsze spotkanie nowego sezonu pokazało, że Gniezno potrafi walczyć do końca. Choć Piotrcovia prowadziła w drugiej połowie już różnicą kilku bramek, gospodynie zdołały odrobić znaczną część strat i na pewnym etapie zbliżyły się do rywalek na zaledwie jedną bramkę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 21:25, ale postawa zespołu z Gniezna pokazała, że wtorkowego rywala nie można lekceważyć.

– Przed nami kolejne ligowe spotkanie z bardzo dobrym i wymagającym przeciwnikiem. Czeka nas mecz, w którym dużo będzie zależało od naszej dyspozycji, szczególnie od koncentracji, konsekwencji i realizacji założeń przez pełne 60 minut. Chcemy od początku narzucić swój rytm gry, wykorzystać nasze mocne strony i zrobić wszystko, żeby powalczyć o zwycięstwo – mówi trenerka Energi Startu Elbląg Magdalena Stanulewicz.

Dla naszego zespołu będzie to również okazja do pokazania reakcji po piątkowym meczu. Inauguracja przeciwko mistrzyniom Polski była niezwykle wymagającym sprawdzianem, ale już we wtorek poprzeczka zostanie ustawiona w innym miejscu. Kluczowe będzie przełożenie pracy wykonanej w okresie przygotowawczym na ligową rywalizację i utrzymanie koncentracji przez pełne 60 minut.

Szczególne powody do mobilizacji ma również Oliwia Suliga, która w piątkowym meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin otrzymała pierwszą w tym sezonie statuetkę MVP dla zawodniczki Energi Startu.

(fot. EKS Start Elbląg)

W trybunach siła

– Przed nami ważny sprawdzian. Gramy z Gnieznem, a mecze z nimi zawsze kosztują dużo sił i wymagają pełnej koncentracji. Jesteśmy jednak dobrze przygotowane i nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Damy z siebie wszystko i zadbamy, żeby punkty zostały w Elblągu. Trzymajcie kciuki, a jeśli tylko możecie, przyjdźcie na halę i stwórzcie na trybunach ósmego zawodnika – zapowiada Oliwia Suliga.

I właśnie wsparcie z trybun może mieć we wtorek ogromne znaczenie. Na kibiców, którzy zdecydują się spędzić wtorkowy wieczór razem z zespołem, czekają również dodatkowe atrakcje. O oprawę muzyczną zadba DMC KOSA, w przerwie spotkania publiczność zobaczy występ grupy tanecznej Centrum Tańca Cadmans, a w strefie gastronomicznej na kibiców czekać będą Sąsiedzi. Nie zabraknie również konkursu z nagrodami.

Wtorkowe spotkanie będzie również meczem transmitowanym na żywo w Polsat Sport 1. Oznacza to, że rywalizację Energi Startu z ENEA MKS Gniezno będą mogli śledzić kibice w całej Polsce.

My jednak niezmiennie liczymy przede wszystkim na tych, którzy we wtorkowy wieczór pojawią się w hali przy al. Grunwaldzkiej 135.

BILETY I KARNETY

Na wtorkowe spotkanie obowiązują następujące ceny:

Bilet normalny – 24 zł,

Bilet ulgowy – 12 zł,

- dzieci do 7. roku życia – wstęp bezpłatny.

Bilety można kupić online oraz w kasie biletowej hali, która będzie czynna na godzinę przed rozpoczęciem meczu.

Podczas meczu będzie również możliwość zakupu karnetów na cały sezon 2026/2027:

Karnet normalny – 170 zł,

Karnet ulgowy – 85 zł.

Karnet ulgowy przysługuje uczniom od 7. roku życia, studentom do ukończenia 26. roku życia, emerytom i rencistom. Przy zakupie biletu lub karnetu ulgowego należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie do zniżki.

Energa Start Elbląg – ENEA MKS Gniezno

8 września 2026 | godz. 20:15

Hala MOSiR, al. Grunwaldzka 135, Elbląg

Transmisja: Polsat Sport 1

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