Uratowali 76-latkę po dwóch dniach poszukiwań! (aktualizacja)

Dwa dni trwały poszukiwania 76-letniej pani Wandy z Rychlik, która wyszła do lasu na grzyby i nie wróciła do domu. Na szczęście została odnaleziona! - Była wycieńczona i doznała obrażeń ciała. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Otrzymała pomoc medyczną i została przetransportowana do szpitala. Jej życiu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje policja. Zdjęcia. z poszukiwań.

W poszukiwania zaangażowanych było blisko 2000 osób. Użyto m.in. dronów z kamerą termowizyjną oraz psów do poszukiwań osób w terenie oraz śmigłowca z Komendy Głównej Policji.

- Dziś kolejny poszukiwań. Do działań oprócz policjantów z Elbląga zostają włączeni także policjanci Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie oraz policjanci odbywający praktykę zawodową z Akademii Policji w Szczytnie, żołnierze WOT z Braniewa. Poszukiwania polegają głównie na przeszukiwaniu trudnych terenów leśnych - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Aktualizacja: W piątek po godz. 13 policja podała ważny komunikat: "76-letnia kobieta żywa, została odnaleziona w kompleksie leśnym. Wypatrzyła ją z powietrza załoga policyjnego śmigłowca, biorącego udział w poszukiwaniach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom działań za zaangażowanie w czasie dwudniowych poszukiwań" - informują służby.

76-latce udzielono natychmiastowej pomocy medycznej (fot. KMP w Elblągu)

Kobieta znajdowała się na polu pomiędzy miejscowościami Gołutowo a Dziśnity, około 1700 metrów od miejsca, w którym była widziana po raz ostatni.

- 76-latka była wycieńczona i doznała obrażeń ciała. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Otrzymała pomoc medyczną i została przetransportowana do szpitala. Jej życiu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje Jakub Sawicki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - W poszukiwania od początku zaangażowani byli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komisariatu Policji w Pasłęku, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Olsztynie oraz funkcjonariusze Akademii Policji w Szczytnie.W działaniach uczestniczyli również strażacy PSP i druhowie OSP, Straż Leśna, pracownicy Nadleśnictwa, Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a także rodzina i mieszkańcy.

Kluczowe okazało się wykorzystanie policyjnego śmigłowca KGP. To właśnie jego załoga, prowadząc działania z powietrza, zauważyła zaginioną kobietę.