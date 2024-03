Dawno temu w Elblągu… poszukiwano chętnych do kawalerii

Młodzi ludzie, którzy chcieliby dobrowolnie służyć w kawalerii i posługują się językiem polskim, zostaną wcieleni do Pierwszego Brandenburskiego Pułku Dragonów nr 2 w Schwedt. Do podania należy dołączyć formularz meldunkowy dotyczący dobrowolnego przyłączenia się - o tym pisała elbląska prasa w marcu 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Roszady w szkolnictwie

Na miejsce nauczycielki panny Kieselbach z Piątej Szkoły dla Chłopców, która od 1 kwietnia przechodzi na emeryturę, magistrat chciał zatrudnić pannę Treuge. Ponieważ jednak ta zrezygnowała z tego państwowego stanowiska, albowiem w kwietniu udaje się do Berlina, by przygotować się do egzaminu na nauczyciela wyższego szczebla, koniecznym jest wybór nowej nauczycielki. Na propozycję miejskiej deputacji szkolnej na to stanowisko wybrano pannę Harder, która obecnie pracuje na zastępstwo w Czwartej Szkole dla Chłopców. Z kolei nauczyciel Kressler, który miał od 1 kwietnia przejąć stanowisko w Czwartej Szkole dla Chłopców, został na swoje szczególne życzenie przeniesiony do Piątej Szkoły dla Dziewcząt. Na jego miejsce zatrudniony zostanie nauczyciel Hein (AZ, piątek, 01.03.1901 r.).

Coroczna impreza w Związku Młodych Kobiet

Związek Młodych Kobiet organizuje w niedzielę, 3 marca o godz. 18 w ewangelickim Domu Związkowym przy ulicy Słonecznej 6 (niem. Sonnenstraße) swoje coroczne święto. Uroczystą przemowę wygłosi wtedy wielebny Nieman-Ohra. W bogatym programie nie zabraknie przemów, śpiewu chóru oraz deklamacji (AZ, piątek, 01.03.1901 r.).

Wzrasta liczba osób umysłowo chorych

6 marca dla związku promującego zdrowy styl życia w Resursie Mieszczańskiej wykład wygłosi znany pisarz zajmujący się medycyną naturalną Siegert z Berlina. Wykład będzie nosił tytuł: „Nerwowość, zaburzenia mózgu i nerwów – ich przyczyny, zapobieganie i leczenie metodami naturalnymi”. Związek wybrał właśnie ten temat, ponieważ nerwowość w naszych czasach a szczególnie w naszym otoczeniu stała się chorobą, która z roku na roku staje się coraz bardziej powszechna i nie to tylko wśród dorosłych ale także i dzieci. Skutkiem takiej nerwowości są różnego rodzaju zaburzenia mózgu, takie jak choroba umysłowa i psychoza. I właśnie w naszym mieście od roku 1890 wzrosła liczba osób, które musiały zostać umieszczone w zakładzie dla umysłowo chorych. W tymże zakładzie z miasta Elbląga umieszczono: w roku 1890 9 osób, w 1891 również 9 osób, w 1892 16, w 1893 15, w 1894 14, w 1895 16, w 1896 13, 1897 21, w 1898 9, w 1899 37, 1900 20 osób i w 1901 na razie 5 osób, łącznie więc 184 osoby (AZ, sobota, 02.03.1901 r.).

Książę i księżna Hesji na naszym dworcu

Wielki książę i wielka księżna Hesji przebywając w podróży z Petersburga do Berlina lub Darmstadt zatrzymali się wczoraj pociągiem na naszym dworcu. Pociąg udał się w dalszą trasę o godz. 22.03. Dla podróżnych dostawiono specjalny wagon sypialny (AZ, 03.03.1901 r.).

Nowy oddział w Pierwszej Szkole dla Chłopców

Z powodu przepełnienia klas w Pierwszej Szkole dla Chłopców magistrat podjął decyzję o utworzeniu siódmego oddziału. Najprawdopodobniej oddział piąty zostanie podzielony na dwie klasy równoległe. Miasto nie podjęło jeszcze decyzji, czy chłopców nauczać nauczyciel czy może nauczycielka (AZ, niedziela, 03.03.1901 r.).

Szalał we własnym domu nocą i wyrwał sąsiadów ze snu

Ubiegłej nocy aresztowano mistrza krawieckiego Carla G. z ulicy Kumieli (niem. Gr. Hommelstraße), ponieważ ten w napadzie złości wybił okna w swoim domu, porozbijał także meble i inne sprzęty domowe i przy tym tak głośno krzyczał, że wyrwał sąsiadów ze snu (AZ, wtorek, 05.03.1901 r.).

