80 lat elbląskiej piłki

Były reprezentant Polski Marcin Mięciel i były piłkarz Olimpii Elbląg Jacek Spychalski zagrali w towarzyskim meczu byłych reprezentantów Polski z oldbojami Olimpii. Mecz był jednym z wydarzeń z okazji 80. rocznicy powstania elbląskiego klubu. Zobacz zdjęcia i film.

„Już w maju zorganizowana drużyna piłkarska z napływowej ludności do Elbląga rozegrała mecz z zespołem garnizonu radzieckiego i przegrała 2:3. W lipcu powołano MKS Syrena przy ówczesnym Zarządzie Miejskim, a piłkarze po zgłoszeniu do OZPN w Gdańsku stanęli do walki o awans do klasy A. Przegrali mecze z Wisłą Tczew i TUR Gdańsk, a to oznaczało boje w B klasie‘ - możemy przeczytać w książce „Sport w Elblągu“ Andrzeja Minkiewicza.

I potem poszło już z górki. W 1946 r. Syrena przestała istnieć, 9 maja 1946 r. Olimpia wygrała 3:1 w towarzyskim meczu z Milicyjnym Klubem Sportowym Elbląg. Bramki dla Olimpii zdobyli: Grudziński IV – 1 i Ocipka II – 2. Dla MKS – Malowaniec. Pewną ciekawostką jest fakt, że piłkarze grali wówczas bardzo ofensywnym ustawieniu 2 – 3 – 5. Piłkarska drużyna Olympii powstała „na gruzach” Syreny.

W Elblągu powstawały (i upadały) kolejne kluby. Sufitem była A klasa - czwarty poziom rozgrywkowy. Działacze, kibice, piłkarze marzyli o III lidze. I w końcu w 1959 r. ktoś wpadł na pomysł połączenia Polonii - jedynego elbląskiego klubu grającego wówczas w A klasie z Turbiną, grającą szczebel niżej, ale z możnym patronem (dziś powiedzielibyśmy sponsorem) - Zakładami Mechanicznymi. W grudniu 1959 r. powstała Olimpia, choć Mirosław Dymczak w jednym ze swoich artykułów w Głosie Zamechu pisze, że pod uwagę brano także, aby nowy klub nazwać Pogoń lub Elblążanka.

Potem były sezony tłuste na drugim szczeblu rozgrywek, i chude w niższych ligach. Piłkarze przychodzili i odchodzili, podobnie jak trenerzy. Po latach się okazało, że nie tak łatwo zawiesić buty na kołku i byli piłkarze Olimpii zawiązali Klub Sportowy Oldboj Olimpia Elbląg. Co tydzień można ich spotkać na treningach na boisku przy ul. Skrzydlatej i rozmaitych turniejach dla nieco starszych piłkarzy.

fot. Anna Dembińska

Wczoraj (20 czerwca) żółto-biało-niebiescy oldboje zmierzyli się z drużyną byłych reprezentantów Polski. Było to jedno z wydarzeń zorganizowanych z okazji 80. rocznicy powstania elbląskiego klubu.

Zanim jednak sędzia zagwizdał po raz pierwszy, na murawę stadionu przy A8 wybiegli najmłodsi zawodnicy Akademii Olimpii. W meczu pod hasłem " My też tak zaczynaliśmy" emocji i bramek nie brakowało.

Przed meczem oldbojów pamiątkowymi koszulkami uhonorowano Jerzego Dudę i Lecha Augustyniaka - piłkarzy, którzy pamiętają jeszcze mecze w Polonii i Turbinie, klubach istniejących przed 1960 r. Wywiad z Jerzym Dudą przeczytasz tutaj, z Lechem Augustyniakiem - tutaj.

Potem sędzia zagwizdał po raz pierwszy. Byli reprezentanci Polski przejęli inicjatywę i przez pierwsze minuty trwało oblężenie elbląskiej bramki. Gospodarze próbowali szybkich ataków. Warto zwrócić uwagę na fakt, że i w drużynie reprezentantów znalazł się elbląski akcent - biało-czerwonej bramki bronił Jarosław Talik, bramkarz srebrnej drużyny juniorów Lecha Strembskiego, która w 1989 r. dobyła wicemistrzostwo Polski juniorów w piłce nożnej. Wywiad z Jarosławem Talikiem przeczytasz tutaj.

Przez pierwszą połowę obaj bramkarze zagrali bez zarzutu. Kibice oglądali efektowne parady, piłka nie mogła znaleźć drogi do bramki. Worek z golami rozwiązał Marek Saganowski, który w doliczonym czasie pierwszej połowy głową posłał piłkę do bramki Olimpii.

W drugiej połowie reprezentanci byli już bardziej skuteczni. Po jednej bramce zdobyli Marcin Burkhardt (z rzutu karnego) i Tomasz Lisowski, dublet zanotował Marcin Mięciel. Honorową bramkę dla Olimpijczyków zdobył Jacek Bykowski po rzucie karnym podyktowanym za faul na Danielu Baranie.

Ale nie wynik tego spotkania był najważniejszy, tylko dobra zabawa i uczczenie 80. rocznicy powstania elbląskiego klubu.

Oldboj Olimpia Elbląg - byli reprezentanci Polski 1:5 (0:1)

bramki: Jacek Bykowski dla Olimpii - Marek Saganowski, Marcin Burkhardt, Tomasz Lisowski, Marcin Mięciel x2 dla reprezentantów Polski

Oldboj Olimpia Elbląg: Durzyński, Mazurek, Tyburski, Wielgat, Baran, Firlej, Jaromiński, Czarnuch, Burzyński, Małkiński, Woźniak, Ulaszek, Siemaszko, Bielecki, Zieliński, Ziółkowski, Wielgat, Parszuto, Klemens, Moneta, Tyburski, Korzeniowski, Glod, Kukliński, Erber, Cierlicki, Kalinowski, Ostrowski, Popiołek, Kołacki, Buchalski, Kubera, Beim, Fiłonowicz, Spychalski, Sula, M. Bykowski, J. Bykowski, Kaczmarczyk, Gołębiowski, Chmielewski, Karman, Disterhof, Burzyński, Żuralski, Nowosielski, Rozentalski, Szałachowski, Chwoszcz, Miller, M. Pietroń, Rajkiewicz, Szczech, Pilarz, Buczkowski

Reprezentanci Polski: Talik, Jóźwiak, Kiełbowicz, Mięciel, M. Burkhardt, Jarzębowski, Saganowski, Widzicki, B. Saganowski, Gołaszewski, Michalski, Lisowski, Murawski, T. Sokołowski.