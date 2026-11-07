Dawno temu w Elblągu… zmieniono rozkłady jazdy

- W ogrodzie na Zawadzie (niem. Pangritz-Kolonie) kwitnie obecnie wiśnia, co biorąc pod uwagę obecną porę roku, jest rzadkim zjawiskiem. Kwitnące gałązki tego drzewa zostały dziś przekazane naszej redakcji - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Cesarska podróż do Rzymu w Kaiserpanorama

W Kaiserpanorama (tłum. Panorama Cesarska)* przy ulicy Studziennej 26 (niem. Wilhelmstraße) w pierwszym tygodniu listopada można zobaczyć zdjęcia z podróży cesarza Wilhelma do Rzymu, z jego wizyty u zmarłego papieża Leona XIII oraz z papieskich komnat w Watykanie. Podobnie jak wszędzie indziej, ta niezwykle interesująca seria zdjęć przyciągnie również w Elblągu licznych zwiedzających (AZ, niedziela, 01.11.1903 r.).

*Kaiserpanorama (Panorama Cesarska) w dawnym Elblągu było wielostanowiskowym urządzeniem rozrywkowym o charakterze stereoskopowym, które było popularnym poprzednikiem kina na przełomie XIX i XX wieku. Był to duży, kilkumetrowy, zwykle 25-boczny drewniany cylinder. Wokół niego rozmieszczono 25 miejsc dla widzów. Siedzący na krzesłach widzowie oglądali przez specjalne soczewki trójwymiarowe (stereoskopowe) przezrocza i fotografie z różnych zakątków świata, egzotycznych krajów, wojen czy ważnych wydarzeń. Kaiserpanorama oferowała mieszkańcom namiastkę podróżowania po świecie dzięki cyklicznie zmienianym seriom zdjęć.

Zmieniony rozkład jazdy tramwajów

Od pierwszego listopada na linii do Bażantarni (niem. Vogelsang) zacznie obowiązywać zmieniony na czas nieokreślony rozkład jazdy, który czytelnicy znajdą w sekcji ogłoszeń. Zmieniono również godziny odjazdu tramwaju nocnego z Placu Fryderyka Wilhelma (niem. Friedrich Wilhelmplatz) do dworca (AZ, niedziela, 01.11.1903 r.).

Nowy chór męski na Zawadzie

W sobotę grupa miłośników śpiewu zebrała się w lokalu „Concordia” na Zawadzie (niem. Pangritz-Kolonie), aby omówić kwestię utworzenia nowego męskiego chóru. Na dyrygenta wybrano nauczyciela Rüngera, a na skarbnika – listonosza Boldta. Ksiądz Knopf udostępnił specjalne pomieszczenie do śpiewania, w którym co tydzień w piątkowe wieczory będą odbywały się próby. Składka wynosi 20 fenigów miesięcznie. Do stowarzyszenia przystąpiło około 20 członków (AZ, wtorek, 03.11.1903 r.).

Aresztowania w naszym mieście

W niedzielę zatrzymano dwóch chłopców w wieku 13 i 14 lat, którzy uciekli od rodziców i prowadzili prawdziwe bandyckie życie. Znaleziono przy nich terzerol*, proch strzelniczy, sztylet itp.

*mała, jednostrzałowa lub dwulufowa pistoletowa broń czarnoprochowa, używana głównie jako kieszonkowy lub podręczny pistolet do obrony osobistej

Wczoraj wieczorem pewna kelnerka została aresztowana po tym, jak uciekła z dziennym utargiem z lokalu, w którym pracowała przy ulicy Kumieli (niem. Gr. Hommelstrasse) (AZ, środa, 04.11.1903 r.).

Uczennice zwiedziły fabrykę cygar

Uczennice tutejszej szkoły handlowo-rzemieślniczej zwiedziły dziś po południu, pod przewodnictwem profesora Brandowa, fabrykę cygar Loeser i Wolff (AZ, czwartek, 05.11.1903 r.).

Stowarzyszenie „Einigkeit” ma już 11 lat

Stowarzyszenie „Einigkeit” świętowało wczoraj w lokalu „Goldener Löwe”, przy licznym udziale gości, swoją 11. rocznicę powstania, która przebiegała w bardzo radosnej atmosferze dzięki wykładom o treści zarówno poważnej, jak i humorystycznej, przedstawieniom teatralnym itp. Przewodniczący, dr Gendreißig, wygłosił przemówienie oraz wyraził życzenie dalszego rozkwitu stowarzyszenia „Einigkeit”. Następnie odbył się krótki taniec (AZ, piątek, 06.11.1903 r.).

Oświetlenie dworca sporo kosztuje

Elektryczna instalacja oświetleniowa na tutejszej stacji kolejowej kosztuje całkiem sporo. Za energię elektryczną zużytą w październiku sama administracja kolejowa musiała zapłacić 2100 marek (AZ, piątek, 06.11.1903 r.).

Transport więźniów pod eskortą

Dzisiaj rano o godz. 10:35 trzech eskortujących przewiozło pociągiem pasażerskim 10 więźniów z Elbląga do Bydgoszczy (niem. Bromberg), gdzie będą odbywać karę w zakładzie karnym we Wronkach (niem. Wronken) (AZ, piątek, 06.11.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.