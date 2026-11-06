Przejeżdżała hulajnogą przez przejście, uderzył w nią samochód

6 listopada o godz. 8:20 na przejściu dla pieszych na ulicy Teatralnej 48-letni kierowca toyoty nie ustąpił pierwszeństwa kierującej hulajnogą elektryczną 56-latce. Doszło do zderzenia, kobietę z podejrzeniem urazu kręgosłupa karetka zabrała do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Kobieta jechała ul. Teatralną w kierunku ronda. Na przejściu dla pieszych z możliwością przejazdu została potrącona przez osobową Toyotę kierowaną przez 48-latka. Mężczyzna nie ustąpił jej pierwszeństwa przejazdu, policja zatrzymała mu prawo jazdy. 56-latka z podejrzeniem urazu kręgosłupa została zabrana do szpitala. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Podczas pracy służb wjazd w ul. Teatralną był zablokowany.

Kilka dni temu, w tym samym miejscu, został potrącony 16-latek poruszający się rowerem, o czym pisaliśmy w tym artykule.