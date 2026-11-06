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Przejeżdżała hulajnogą przez przejście, uderzył w nią samochód

 Elbląg, Przejeżdżała hulajnogą przez przejście, uderzył w nią samochód
Fot. Anna Dembińska

6 listopada o godz. 8:20 na przejściu dla pieszych na ulicy Teatralnej 48-letni kierowca toyoty nie ustąpił pierwszeństwa kierującej hulajnogą elektryczną 56-latce. Doszło do zderzenia, kobietę z podejrzeniem urazu kręgosłupa karetka zabrała do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Kobieta jechała ul. Teatralną w kierunku ronda. Na przejściu dla pieszych z możliwością przejazdu została potrącona przez osobową Toyotę kierowaną przez 48-latka. Mężczyzna nie ustąpił jej pierwszeństwa przejazdu, policja zatrzymała mu prawo jazdy. 56-latka z podejrzeniem urazu kręgosłupa została zabrana do szpitala. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Podczas pracy służb wjazd w ul. Teatralną był zablokowany.

Kilka dni temu, w tym samym miejscu, został potrącony 16-latek poruszający się rowerem, o czym pisaliśmy w tym artykule.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Przejeżdżała hulajnogą przez przejście, uderzył w nią samochód
Przejeżdżała hulajnogą przez przejście, uderzył w nią samochód
Przejeżdżała hulajnogą przez przejście, uderzył w nią samochód
Przejeżdżała hulajnogą przez przejście, uderzył w nią samochód

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Wjeżdżają na tych hulajnogach i rowerach pod samochody, jak swiete krowy bo im sie należy. Czemu w ogóle kierowcy zatrzymali prawo jazdy? Wymyślają co i rusz przepisy zeby łupić kierowców!
  • Współczucia dla Pani poszkodowanej.
  • Zakazać tych hulajnóg! Tego przeważnie dosiada bezmyślna husaria, albo "młodzież" kompletnie bez wyobraźni, za to z wielką fantazją.
  • Nie mylcie pojęć kierowca Bolta to nie taksówkarz a Bolt to nie taksowka
  • Moim zdaniem hulajnogi elektryczne nie powinny mieć pierszeństwa To rondo jest straszne. wjeżdzając na nie nie skupiam sie na samochodach tylko łeb mi lata wypatrując rowerów i hulajnóg
  • I skończyło się hulajnogowanie. Trzeba posiadać instynkt samozachowawczy i nie ufać nikomu.
  • Niestety kierowcy często nie widzą szybko nadjeżdżających hulajnóg mimo, że się rozglądają. Ktoś, kto wymyślił przepis w którym ktoś na hulajnodze ma pierwszeństwo przestrzelił bo te potrafią pojawić się kiedy kierowca obraca głowę aby sprawdzić czy druga strona jest bezpieczna do przejazdu.
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    25
    3
    OliOli(2026-11-06)
  • Szkoda samochodu
  • kolejny przypadek bezmyślności
  • @KapitanSzyderca - Ja bym się posunął dalej: zakazać samochodów, motocykli i rowerów, a także noży kuchennych - bo to wszystko w nieodpowiednich rękach doprowadza do tragedii.... A niestety problem leży gdzie indziej, niebezpieczne przepisy, które dodatkowo są błędnie interpretowane dzięki m. in. mediom, które po ostatnich zmianach wmówiły pieszym, rowerzystom i kukiriniarzom, żE mają PIERWSZEŃSTWO przed samochodem! No to wszyscy w dobrej wierze korzystają z tych "praw" które im błędnie przekazano i bezrefleksyjnie ładują się na ulicę, gdzie jeżdżą samochody. A wystarczy wprowadzić jeden prosty przepis, nakazujący KAŻDEMU przemieszczającemu się przez drogę, że ma OBOWIĄZEK zatrzymać się, zejść z ewentualnego roweru czy hulajnogi, rozejrzeć się 3x na boki i dopiero PRZEJŚĆ. Proste nie? Kiedyś takie były przepisy i tak je stosowano, a teraz zrobiono z pieszych (oraz rowerzystów i hujalnogowców) święte krowy i zasugerowano błędnie, że mogą WTARGNĄĆ na drogę wprost przed samochód!
  • Wina powinna być 50/50.Jeden i drugi kierujący NIE MIAŁ SZANS.
  • przecież miała pierszeństwo; )
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