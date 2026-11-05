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Chcą tunelu pod rzeką Elbląg. Potrzebne będą „potężne sumy”

 Elbląg, Wizualizacja tunelu,
Wizualizacja tunelu, fot. TB

Prezydent Elbląga, starosta elbląski i wójt gminy Elbląg podpisali 5 listopada list intencyjny, rozpoczynając w ten sposób przygotowania koncepcji nowego połączenia komunikacyjnego Elbląga z trasą S7. Pomysł uwzględnia wybudowanie tunelu pod rzeką Elbląg.

– Tunel będzie się nazywał Elbląg Port – mówił podczas konferencji prasowej Michał Missan prezydent Elbląga. – Oczywiście jest to żmudny proces, zaczniemy od koncepcji, projektu, pozyskania środków zewnętrznych, to już pewnie będzie nowa perspektywa unijna, ale jak kiedyś nie zaczniemy, to nigdy nie zrobimy. Co zyska miasto? Po pierwsze sprawne połączenie drogowe z nowego terminala , który ma powstać na ulicy Żytniej, po drugie sprawne połączenie z drogą S7 terenów inwestycyjnych, które mamy w Elblągu, ale też terenów inwestycyjnych w gminie, po drugiej stronie rzeki – tłumaczył prezydent.

Inwestycja ma też uwzględniać utworzenie miejsc ukrycia dla mieszkańców sąsiednich dzielnic.

- Chcemy żeby ta droga łączyła się z rondem prowadzącym na drogę S7 – wyjaśniał Michał Missan. – Często padają pytania, kiedy będzie więcej wyjazdów na S7 z Elbląga, to jest jedna z tych możliwości. Druga, być może w bólach, od wielu lat, rodzi się jeśli chodzi o Zatorze. Mocno kibicujemy tam inwestorowi, by wybudował tam węzeł i centrum handlowe, będziemy pomagali w tym na miarę naszych możliwości.

  Elbląg, Od lewej Maciej Romanowski, Michał Missan, Zygmunt Tucholski
Od lewej Maciej Romanowski, Michał Missan, Zygmunt Tucholski

Podczas konferencji podkreślano, że 100 m budowy tunelu to koszt ok. 100 mln zł, tunel miałby minimum pół kilometra. Pomysłodawcy inicjatywy liczą na unijne środki przeznaczone dla Polski wschodniej i zaznaczają, że „aby złożyć wniosek, trzeba przygotować dokumentację”.

- To potężne sumy, których w tej chwili nie ma, zakłada się, że pomysł ma kosztować 500-700 mln zł, ale takie środki mają pojawić się w najbliższych latach i grzechem byłoby się do tego nie przygotować. Skorzysta na tym gospodarczo Elbląg, ale też mieszkańcy i przedsiębiorcy powiatu elbląskiego – mówił o finansowej stronie inicjatywy starosta elbląski Maciej Romanowski.

- Po drugiej stronie rzeki Elbląg mamy kilkaset hektarów terenu, które można zagospodarować nie tylko na kwestie inwestycyjne związane z rozwojem samych usług portowych, ale też okołoportowych, szeroko rozumianej gospodarki morskiej, jak i w innych kierunkach - mówił wójt gminy Elbląg Zygmunt Tucholski.

Prezydent Elbląga pytany o możliwe terminy zakończenia inwestycji mówił „optymistycznie” o 2035 roku. Mówił też o tym, że koncepcja wpisuje się w założenie, by samorządy w subregionie przygotowywały wspólne oferty inwestycyjne.

Nowy układ drogowy wraz z przeprawą przez rzekę Elbląg i Kanał Jagielloński ma w przyszłości odciążyć dotychczasowe wyloty komunikacyjne miasta (głównie Trasę Unii Europejskiej oraz Most Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a także wyprowadzić ruch tranzytowy terenów przemysłowych i portowych poza zwarte tereny mieszkaniowe - opisuje planowaną inwestycję UM w Elblągu.

TB

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Serio tunel? Ktoś odleciał... Estakada i 2 mosty (zwykłe, nie obrotowe/podnoszone) było by chyba taniej wybudować...
  • Młodzi absolwenci szkół średnich, ubiegający się o miejsca na dobrych uczelniach i szukający godnej i dobrze płatnej pracy, będą mieli kolejne usprawnienie, w opuszczaniu elbląskiego skansenu bolszewickich emerytów :)
  • Lepiej dokończcie ul. Wschodnią, a nie wymyślacie jakiejś nowe nieeralne inwestycje.
  • Dzisiaj prima aprilis?????
  • Tak się działa na rzecz rozwoju naszego miasta, a nie robi sobie selfie jak co niektórzy na chodniku przy TK, tak czy nie tak?
  • ktoś chyba upadł na głowę ??? tunel La Manche ? przepraszam tunel La- Elbląg, już przekopano Mierzeję teraz czas na tunel, a uzyskane dla Subregionu z UE 20 mln zł idzie na ścieżkę rowerową od Fromborskiej do Dąbrowy, dziś 5.11 też podpisano, ale mamy urzędasów, a remont torowiska 1 Maja droższy też o mln zł więcej i o pół roku dłużej
  • i korki byłyby nie do zniesienia, a tak komunikacja będzie bez kolizyjna
  • Jak wpisałem wszytskie dane sztuczna inteligencja wyceniła 40 mln za 100 m.... nawet jak się pomyliła o 100 Procent a raczej to nie możliwe to 20 mln ze 100m już brakuje. Jeszcze nie zaczeli a już zajumali. Dajcie spokój budujcie sobie tunel w Berlinie
  • Zbudujmy też metro, które połączy port z lotniskiem. Albo urząd z Fromborkiem... jeden wagon wystarczy w sumie
  • nie czytałeś? dlaczego torowisko wychodzi drożej, to się dowiedz w UM.
  • Żeby ograniczyć możliwości żeglugi dla większych jednostek?
  • Czytam i nie wierzę. Budowa takiego tunelu wraz z połączeniem do S7 to koszt kilkuset mln zł. Nie zapominajmy że jesteśmy na Żuławach więc posadowienie takiego obiektu to wyzwanie dla inżynierów. Oczywiście wszystko można wykonać w tych czasach, pytanie tylko ile będzie to kosztowało. Proszę zwrócić uwagę na rozwiązanie tunelu pod Martwą Wisłą. Trzeba znaleźć miejsce przed i za tunelem na zjazd. Tak jak ktoś napisał.... Może warto dokończyć Wschodnią..... Dziękuję za uwagę.
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    Inżynier Emeryt(2026-11-05)
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