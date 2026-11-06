UWAGA!

Nareszcie weekend: Kino Piwnica i parkrun z wąsem

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta w piątek, 6 listopada na koncert poświęcony twórczości Dextera Gordona. Po koncercie odbędą się dwa sety jam session, na które zapowiedzieli się inni artyści. Godz. 19, wstęp wolny.

 

Kino Piwnica, czyli kino nieme z muzyką na żywo. Na uczestników czekają trzy projekcje w dniach 6-8 listopada. Przed każdą projekcją odbędzie się niedługie spotkanie z Maciejem Krawczyńskim, filmoznawcą i pomysłodawcą Kina Piwnica. Będziemy rozmawiać o przewrotnej historii kina i filmu, o zmaganiach twórców z (nie)przychylną rzeczywistością początków XX w. i o jej następstwach. Zobacz program tutaj.

 

7 listopada odbędzie się kolejna Elbląska Giełda Birofilii. Elbląski Klub Birofilów przy współpracy z elbląskim browarem zaprasza 7 listopada w godz. 8-14 na XX Elbląską Giełdę Birofilii do Kawiarni U Aktorów przy ul. Dębowej 1 C.

 

Zapraszamy do Parku Modrzewie na edycję parkrun z wąsem - „Zrób coś dla jaj”! W ramach naszych cosobotnich, darmowych spotkań o godz. 9 biegamy, truchtamy, maszerujemy i spacerujemy na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Można też dołączyć do ekipy wolontariuszy! Wąsy mile widziane, dobry humor obowiązkowy! Listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami dotkniętymi nowotworami prostaty i jąder oraz miesiąc szerzenia wiedzy na temat profilaktyki tych chorób. Wielu Panów zapuszcza w tym czasie wąsy aby zwrócić uwagę na powagę tego jakże częstego problemu. Panowie, nikt tak dobrze nie zadba o Was, jak Wy sami. Weźcie sprawy w swoje ręce i wykonajcie niezbędne badania profilaktyczne.

 

W sobotę, 7 listopada, o godz. 11 Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Pozytywka na spotkanie z Grzegorzem Kasdepke – jednym z najpopularniejszych polskich autorów książek dla dzieci i młodzieży. Jego bohaterowie od lat podbijają serca młodych czytelników, a historie, które opowiada, bawią również dorosłych.

 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 7 listopada o godzinie 11 na Jelenią Dolinę na prelekcję połączoną ze spacerem mykologicznym, podczas którego przyjrzymy się bliżej grzybom występującym na terenie Parku. Spotkanie poprowadzi Ewelina Jeziorska – grzyboznawczyni, ziołoznawczyni, przyrodniczka i edukatorka ekologiczna. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

 

Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie zbiorowej „Hortus Deliciarum”. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 listopada o godz. 12. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się więcej o inspiracjach stojących za ekspozycją, o procesie twórczym artystów, o stosunku człowieka do nowych technologii oraz o zjawisku technognozy. Spotkanie poprowadzi kurator wystawy – Cezary Wicher. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

 

7 i 8 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się Mistrzostwa Świata Disco Dance. Wydarzenie zgromadzi tancerzy z różnych krajów, którzy powalczą o tytuły mistrzowskie, prezentując swoje umiejętności, efektowne choreografie i taneczną energię. Więcej tutaj.

 

Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza mieszkańców gminy Elbląg – zarówno dzieci, jak i dorosłych – do udziału w wyjątkowym projekcie, w którym świat fantastyki spotka się z twórczą aktywnością i dobrą zabawą. 8 listopada o godz. 15 odbędzie się Festyn Fantastyczny! Czeka nas pokaz filmu przygotowanego w ramach projektu oraz quiz wiedzy. Będzie to doskonała okazja do rodzinnej zabawy, sprawdzenia swojej wiedzy i spędzenia czasu w atmosferze pełnej fantazji, emocji i pozytywnej energii! Wydarzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie.

 

Zobacz też, co się będzie działo w sporcie.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama