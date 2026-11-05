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Radni zdecydowali: zapłacimy więcej za śmieci

 Elbląg, Radni zdecydowali: zapłacimy więcej za śmieci
fot. Edgar Walencki (arch. portEl.pl)

Decyzja zapadła: od nowego roku Elblążanie zapłacą więcej za odbiór śmieci. Choć prezydent zapowiada powołanie zespołu do walki z „martwymi duszami”, opozycja pyta wprost – dlaczego uczciwi mieszkańcy znowu muszą płacić za gapiów?

Jednym z projektów uchwał, którymi zajmowali się elbląscy radni na dzisiejszej (5 listopada) sesji Rady Miejskiej, były zmiany stawek opłat za wywóz śmieci w przyszłym roku. O szczegółowych rozwiązaniach i wyliczeniach pisaliśmy już na naszych łamach. Jak można było się spodziewać, projekt wzbudził dużo emocji i wywołał burzliwą dyskusję.

– Po raz kolejny rozmawiamy o podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami. Dzisiaj proponuje się podniesienie stawki o kolejne trzy złote – mówił na sesji radny Rafał Traks (PiS). – Jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć. Od roku klub Prawa i Sprawiedliwości mówi o konieczności uszczelnienia systemu gospodarki odpadami. Zwracaliśmy uwagę, że zanim sięgniemy do kieszeni mieszkańców, należy ponownie zweryfikować deklaracje i doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie wszyscy mieszkańcy będą ponosić koszty.

Z szacunków Urzędu Miejskiego wynika, że w Elblągu za odbiór odpadów nie płaci około 20 tysięcy mieszkańców. Prezydent Michał Missan zapowiedział dopiero powołanie specjalnego zespołu, który ma wypracować nową metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W skład zespołu wejdą urzędnicy, przedstawiciele Zakładu Utylizacji Odpadów oraz radni ze wszystkich klubów. Ich zadaniem będzie ukrócenie powszechnego zjawiska tzw. „martwych dusz” – czyli osób niezgłoszonych w deklaracjach, a zamieszkujących lokale na wynajem czy mieszkania studenckie. Chodzi o to, by kosztów systemu nie ponosili wyłącznie uczciwi mieszkańcy.

Nowe rozwiązania mają być gotowe w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Rafał Traks zaapelował do prezydenta Michała Missana o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i powrót do tematu podwyżek dopiero po zakończeniu prac nowego zespołu. Prezydent apelu radnego nie posłuchał, a projekt był procedowany dalej.

– W tym roku nasz samorząd dołożył do gospodarki odpadami ponad 8 milionów złotych – odpowiedziała radna Ewa Horbaczewska (KO). – Musimy brać pod uwagę fakt, że wiele czynników jest niezależnych od samorządu.

W trakcie dyskusji poruszono również kwestię ewentualnego wpływu pożaru w sortowni na wzrost opłat, przykłady uszczelniania systemu stosowane w innych miastach oraz niedostateczną liczbę kontroli w Elblągu.

– W moim przekonaniu przez ostatni rok ani Rada nie zaproponowała żadnych zmian systemowych, ani prezydent nie powołał zespołu, który próbowałby znaleźć rozwiązanie, a urząd nie przeprowadzał wystarczającej liczby kontroli – mówił radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk (PiS). – W moim mniemaniu nikt z nas – ani rada, ani prezydent, ani urząd – nie zachował należytej staranności, by teraz obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. Powinniśmy się w tym roku powstrzymać od podwyżek.

– Myślę, że wszyscy chcielibyśmy, aby stawki pozostały na dotychczasowym poziomie – mówiła radna Wiesława Włodarczyk (KO). – Wiem, że każda dodatkowa złotówka ma znaczenie dla domowego budżetu. Jako radni musimy jednak patrzeć na sytuację całościowo. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów rosną. Nie możemy w nieskończoność pokrywać tej różnicy z budżetu miasta, ponieważ te pieniądze są potrzebne na realizację innych ważnych zadań. Dlatego uważam, że proponowana korekta stawek jest uzasadniona.

Ostatecznie uchwała o podwyżkach została przyjęta 14 głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciw zagłosowało 9 radnych Prawa i Sprawiedliwości, a dwóch radnych było nieobecnych.

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • PIS i wyborcy zdecydował - będziemy jojczyć i miałczeć
  • Właśnie - dlaczego musimy płacić za ludzi, którzy mają to gdzieś? Gdzie sprawiedliwość?
  • 3 zł to nie jest duża podwyżka biorąc podniesie chociażby stopę inflacji i rosnące koszty pracy…. Te „martwe dusze” to koniecznie trzeba zinwentaryzować; )
  • Rozsądna i odpowiedzialna decyzja. Koszty odbioru odpadów rosną, a miasto nie może bez końca dopłacać do systemu kosztem innych ważnych inwestycji. Ważne, aby podwyżki były uzasadnione i służyły utrzymaniu sprawnego funkcjonowania miasta.
  • Skończy się pis, skończy się drożyzna... hahahaha cały Elbląg uśmiechnięty :D
  • Uważam, że decyzja o podwyżce opłat, choć z pewnością niełatwa dla mieszkańców, ma swoje uzasadnienie. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów rosną, a utrzymywanie dotychczasowych stawek oznaczałoby konieczność coraz większego dopłacania z budżetu miasta. Trzeba pamiętać, że pieniądze publiczne powinny być wydawane odpowiedzialnie i z uwzględnieniem wszystkich potrzeb mieszkańców. Nie można przeznaczać coraz większych środków na jeden obszar, ograniczając jednocześnie możliwości finansowania innych ważnych zadań. Oczywiście każda podwyżka powinna być poprzedzona rzetelną analizą kosztów, a jej wysokość musi być uzasadniona. Jednak odpowiedzialne zarządzanie miastem polega również na podejmowaniu trudnych decyzji, a nie tylko na odkładaniu problemów na później.
  • Jak POwcy byli w opozycji to cały czas darli ryja PiS = drożyzna. Dorwali się do władzy dzięki Lewicy i Trzeciej Drodze (która oszukała swoich wyborców) i jeszcze gorszą drożyznę zrobili, Zlikwidowali 0% VAT na żywność. Za rządów PiS paliwo było poniżej 6 zł, a za rządów 13 Grudnia prawie po 10 zł. Za prąd i czynsz też ludzie coraz więcej płacą
  • Złodzieje
  • Hwwd um
  • Wez missan oddaj stołek co
  • Chcieli mieszkańcy Elbląga Missana, POwców, Wcisłę to mają. Już zapomnieli jak Nowaczyk (z PO) mieszkańcom Elbląga czynsze popodwyższał
  • @Roksana S. - Czekaj, ale śmieci mniej wyrzucamy bo butelki odpadły, to czemu więcej. Może w ramach tego po 6 butel w miesiącu będziemy wrzucać to radni wezmą i oddadzą i sobie kaucję wezmą.
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