Dawno temu… powstawał port w Kadynach

Kadyny dawniej

Otrzymaliśmy informację prosto z Kadyn (niem. Cadinen) o kwitnącej tam teraz w parku zamkowym juce. Jak wiadomo, jest to wielka rzadkość, by palmy kwitły. Z kolei obiekt portowy w Kadynach jest już w trakcie budowy. Obiekt jest dość sporych rozmiarów. Budową kieruje Królewska Inspekcja Inżynierii Hydraulicznej pod kierownictwem radcy budowlanego Deliona. Koszty mają opiewać na kwotę około 85 tysięcy marek. Port ma być tak zaprojektowany, by Jego Królewska Mość Cesarz mógł cumować prosto w Kadynach. Jednocześnie port ma służyć jako port awaryjny dla statków pływających po zalewie - o tym pisała elbląska prasa w marcu 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Ze spraw sądu ławniczego Młodociani robotnicy Paul Mund i Gustaw Adloff oraz służąca Johanna Käsler odpowiadali przed sądem za wspólne dokonanie pobicia. Materiał dowodowy wykazał, że Mund i Adloff napadli na Käsler i pobili ją, a ta w odpowiedzi kopała ich. Käsler została zwolniona. Mund został ukarany karą grzywny w kwocie 12 marek lub czterema dniami więzienia, a Adloff ma do wyboru karę grzywny w kwocie 6 marek lub dwa dni więzienia (AZ, sobota, 09.03.1901 r.). Manewrowy Hermann Petter pracujący na Królewskiej Kolei Wschodniej odpowiadał przed sądem za uszkodzenie ciała, do którego doszło w wyniku nieuwagi. 8 września ubiegłego roku oskarżony kierował wagonem kolei nadzalewowej zmierzając na dworzec towarowy kolei wschodniej. Nagle odepchnął wagon, w którym znajdował się on sam i jeszcze dwóch pracowników kolei nadzalewowej. Nagle manewrowy zauważył, że na tym samym torze stoi też wagon kolei wschodniej i że dojdzie do zderzenia obu wagonów. Dlatego też krzyknął do swoich współpracowników: „Wyskakiwać!” Podczas gdy jemu samemu i jednemu z robotników udało się wyskoczyć, pracownik Niesswandt pozostał w wagonie. Żeby się przytrzymać, prawą ręką chwycił się koła. Wskutek zderzenia stracił on część palca środkowego u prawej ręki. W myśl przepisów, nie można odpychać wagonów, w których znajdują się ludzie. Oskarżony twierdzi, że nie wiedział, że w wagonie znajdują się ludzie. Postępowanie dowodowe wykazało, że wspomniani robotnicy z reguły większość czasu przebywali w tym wagonie i że manewrowy o tym dobrze wiedział. Prokuratura wnioskowała o karę 30 marek grzywny lub 10 dni więzienia. Sąd wymierzył taką właśnie karę (AZ, czwartek, 14.03.1901 r.). Klub rowerzystów świętuje Klub rowerzystów z Elbląga założony w 1886 roku zorganizował w wąskim gronie w sobotę w sali Domu Rzemiosła swoją coroczną imprezę zimową. W programie wieczoru był koncert, przedstawienia teatralne, przedstawione były też żywe obrazy z życia rowerzystów. Po zakończeniu oficjalnej części odbyły się żwawe tańce (AZ, wtorek, 12.03.1901 r.). 16. wieczór rozrywki popularnej Podczas wczorajszego wieczoru rozrywki popularnej frekwencja znów była bardzo duża tak, że wszystkie miejsca w wielkiej sali Resursy Mieszczańskiej były zajęte. Po krótkim wstępie w postaci występu fortepianowego przemowę na temat „Królowej Luizy Pruskiej”* wygłosił nauczyciel G. Borowski. Ponieważ rzadko która królowa jest tak lubiana i popularna jak królowa Luiza, możemy sobie oszczędzić wspomnienia treści tego wykładu. Żywe oklaski zebrały wspaniale zagrane oba teatralne przedstawienia pt. „Versalzen” i „Die Alt-Weibermühle”. Podobnie odebrane zostały występy muzyczne i wokalne. […] Licznie przybyli goście opuścili salę w pełni usatysfakcjonowani różnorodnością oferowanych rozrywek (AZ, wtorek, 12.03.1901 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK