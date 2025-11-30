"Do mieszkań wdarły się wilgoć i grzyb" (Głos z przeszłości, odc. 223)

- W ramach zobowiązań dla uczczenia I Ogólnopolskiego Kongresu Pokoju, pracownicy Szpitala Miejskiego w Elblągu własnymi siłami zorganizowali i oddali do użytku oddział dziecięcy. Dysponują oni 30 łóżkami - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto i region?

Usunąć wodę z piwnic domu przy ulicy Fabrycznej 18

"Opisany niedawno w naszym piśmie wypadek niewłaściwego przeprowadzenia remontu w budynku przy ul. Polnej nr 18 nie jest odosobniony. W listopadzie ubiegłego roku z budynku przy ul. Fabrycznej 18 usunięto drzwi wejściowe, do piwnic. Budynek w tym stanie pozostawiono do kwietnia br.

W okresie zimowym nagromadziła się w piwnicy większa ilość wody, sięgająca wysokości 60 cm. Do mieszkań wdarły się wilgoć i grzyb. Zaniepokojeni tym mieszkańcy domu spowodowali przybycie komisji sanitarnej, która stwierdziła konieczność usunięcia wody z piwnic.

Na początku ub. m. zainteresowano tą sprawą Prezydium MRN – bez żadnego dotąd rezultatu. Niezrozumiała jest również obojętność Zarządu Wodociągów i Kanalizacji".

Brak pielęgniarek na oddziale dziecięcym Szpitala Miejskiego w Elblągu

"W ramach zobowiązań dla uczczenia I Ogólnopolskiego Kongresu Pokoju, pracownicy Szpitala Miejskiego w Elblągu własnymi siłami zorganizowali i oddali do użytku oddział dziecięcy. Dysponują oni 30 łóżkami. Otwarcie oddziału nastąpiło 6 bm.

Ordynatorem nowo otwartego oddziału został dr Marian Wiśniewski. Niezałatwiona pozostaje nadal sprawa obsady pielęgniarskiej. Wprawdzie obecna na uroczystości otwarcia oddziału przedstawicielka Wydziału Zdrowia WRN dr Braunowa przyrzekła przysłanie z Gdańska trzech wykwalifikowanych sił, jednakże oddział nie otrzymał tej pomocy i nadal boryka się z trudnościami. W tych warunkach kwestią obsady oddziału zajęło się szpitalne Koło Ligi Kobiet. Na ostatnim zebraniu pielęgniarki – członkinie LK zobowiązały się do dodatkowych dyżurów w oddziale po godzinach swoich normalnych zajęć.

Ten dodatkowy wysiłek pracowników szpitala w pewnym stopniu rozwiązał trudności personalne, jednakże nie na stałe i sprawa fachowych sił pielęgniarskich w oddziale dziecięcym Szpitala Miejskiego w Elblągu jest nadal niezałatwiona".

Koło Związku Bojowników w Jegłowniku na pomoc ludności Korei

"Członkowie koła terenowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Jegłowniku, jednego z najlepiej pracujących kół w powiecie elbląskim, postanowili na ostatnim zebraniu przeznaczyć dochód z najbliższej imprezy artystycznej na rzecz ofiar bombardowań amerykańskich w Korei. Realizując swe zobowiązanie koło w Jegłowniku wpłaciło ostatnio 5.000 zł wzywając do naśladowania pozostałe koła terenowe Związku w powiecie".

Kina

"Kino Bałtyk – Dwie brygady, film prod. polskiej

Kino Mars – Dziś o wpół do jedenastej, film prod. czeskiej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 258, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.