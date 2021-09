Odznaczeni za opozycyjną kartę

Ksiądz Leszek Kuczyński i Barbara Kurek zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

Uroczystość wręczania odznaczeń państwowych działaczom opozycji w latach 1956-1989 odbyła się 31 sierpnia w hali BHP w Gdańsku. Przyznał je prezydent RP Andrzej Duda, a wręczał prezes IPN Karol Nawrocki.

– Bohaterowie naszej wolności, mojej wolności, wolności mojego pokolenia ludzi urodzonych w latach 80. i 90. (…) to wielki zaszczyt w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy móc wręczyć te odznaczenia (…). W ich formę wpisany jest symbol, który wrósł w tożsamość Rzeczpospolitej. Krzyż jest nie tylko symbolem cierpienia, ale też symbolem poświęcenia dla drugiego człowieka oraz symbolem miłosierdzia – mówił prezes IPN. – Dzisiaj, w rzeczywistości XXI w. za to, co zrobiliście dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń, Polska chce Wam podziękować – zwrócił się do odznaczonych.

Odznaczenia otrzymało kilkadziesiąt osób, w tym dwoje związanych z opozycją w regionie elbląskim - pośmiertnie Krzyże Wolności i Solidarności przyznano księdzu Leszkowi Kuczyńskiemu i Barbarze Kurek.

Ks. Leszek Kuczyński od kwietnia do grudnia 1982 r. był nieformalnym kapelanem internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Odprawiał msze święte, pełnił rolę łącznika między internowanymi a rodzinami. W latach 1982-85 zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, organizował pomoc represjonowanym działaczom.

Barbara Kurek od lipca 1983 r. do października 1985 r. udostępniała swoje mieszkanie dla podziemnych struktur „Solidarności” w Elblągu jako skrzynki kontaktowej i miejsca przechowywania prasy podziemnej. W 1983 r. została zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z organizacją zbiórki pieniędzy na działalność związkową, wydawniczą i pomco osobom represjonowanym. Od kwietnia 1985 roku zajmowała się kolportażem opozycyjnego Biuletynu Regionu Elbląskiego „Solidarność”, a od marca 1988 r. do czerwca 1989 r. - „Biuletynu Elbląskiego”.