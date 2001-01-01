"Opóźnienie żniw w zespole Nowakowo" (Głos z przeszłości, odc. 209)

- Główny Instytut Torfowy w Elblągu przyjmuje zapisy do 4-letniego Technikum Przemysłu Torfowego w Elblągu - informowała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak co tydzień zapraszamy na prasówkę z Głosu Wybrzeża. O czym donosiła prasa w 1950 roku?

Kobiety elbląskie obradują nad zadaniami planu 6-letniego

"W Elblągu odbywa się narada gospodarcza aktywu Ligi Kobiet. Przewodnicząca tow. St. Suchożebrska zapoznała uczestniczki narady z zadaniami w realizacji planu 6-letniego.

W dyskusji wzięło udział 14 uczestniczek narady. Wszystkie one wyrażały głęboką troskę o poprawę ilości i jakości produkcji w swoich zakładach pracy i okazały duże zrozumienie zadań określonych w planie.

Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź tow. Prywałko z Zakładów Odzieżowych, która podkreśliła znaczenie modernizacji zakładów dla wykonania zadań planu 6-letniego.

Dyskusję podsumował tow. Zenowicz, przewodniczący PRZZ. Podkreślił on głęboką troskę kobiet elbląskich o zakłady pracy, ich walkę o podniesienie jakości i ilości produkcji, poprawę warunków bezpieczeństwa pracy oraz starania o dopływ nowych kadr kobiecych do fabryk".

Ożywienie działalności zespołu świetlicowego Tramwajów Miejskich w Elblągu

"Przy świetlicy pracowniczej Tramwajów Miejskich istnieje od kilku lat koło artystyczne. Brało ono udział w wielu imprezach urządzonych w świetlicy, jak również w ramach akcji łączności ze wsią. Wskutek jednak nieodpowiedniego kierownictwa praca koła uległa na długi okres czasu całkowitemu zatrzymaniu.

Dzięki zainteresowaniu się pracą świetlicy ze strony rady zakładowej nastąpiła reorganizacja i ożywienie działalności kółka. Ostatnio zorganizowano występy zespołu w czasie akademii z okazji Kongresu Pokoju. Obecnie w przygotowaniu jest program dalszych imprez świetlicowych (...)".

Zapisy do Technikum Przemysłu Torfowego

"Główny Instytut Torfowy w Elblągu przyjmuje zapisy do 4-letniego Technikum Przemysłu Torfowego w Elblągu, do którego przyjmowana jest młodzież po ukończeniu 7 klas szkoły podstawowej".

Dziś rejestrują się w Rejonowej Komisji Poborowej

"W Rejonowej Komisji Poborowej urzędującej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 odbywa się rejestracja poborowych zamieszkałych na terenie Elbląga, których nazwiska rozpoczynają się na litery D, E, F".

W Nowakowie praca musi być lepiej zorganizowana. Z narady roboczej PGR powiatu elbląskiego

"W Powiatowej Radzie Narodowej odbyła się narada przedstawicieli zespołów PGR z udziałem przewodniczących prezydiów gminnych rad narodowych oraz sekretarzy gminnych komitetów PZPR. W obradach uczestniczyli również przewodniczący Prezydium WRN tow. Marczewski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN ob. Łukasiewicz, dyrektor Zarządu Okręgowego PGR ob. Szymański oraz członkowie prezydium PRN.

Tematem narady była analiza przebiegu tegorocznej akcji żniwnej we wszystkich majątkach PGR.

W czasie obrad stwierdzono m. in. opóźnienie żniw w zespole Nowakowo.

Na opóźnienie w tym zespole złożyło się kilka przyczyn, z których najpoważniejszą jest depresyjne położenie gruntów, przedłużające okres wegetacji zboża. Stwierdzono również niedociągnięcia w administracji majątku. Niektóre gospodarstwa zespołu Nowakowo jak np. Taranowo nie umiały należycie zorganizować pracy i nie potrafiły dostatecznie wykorzystać pomocy ekip robotniczych z miasta.

W wyniku narady powzięto szereg decyzji zmierzających do usprawnienia prac polnych w zespole Nowakowo".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 250, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.