Piekarczyk po raz pierwszy (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
20 lat temu, 30 września, odsłonięto pierwszy pomnik Piekarczyka przy Bramie Targowej. Elbląski fotoreporter Henryk Myśliński uwiecznił tę chwilę na zdjęciach. Warto jednak zwrócić uwagę na tło tych zdjęć i zobaczyć, jak wyglądały niezabudowane okolice Bramy Targowej. Zobacz zdjęcia.
To miała być najpiękniejsza ulica w mieście. Tak o Starym Rynku w 2001 r. mówiła Anita Talaga, główny projektant, szef firmy Ata, która wygrała przetarg na projekt ulicy Stary Rynek. W założeniu miał być to deptak o minimalnym ruchu samochodowym. Wtedy pojawiła się koncepcja postawienia pomnika Piekarczyka przy Bramie Targowej. Rok później radny Andrzej Kempiński, wówczas przewodniczący komisji promocji Rady Miejskiej zaproponował, aby jeden z dzień z Dni Elbląga przeznaczyć na Dzień Piekarczyka. Miała to być okazja do promocji lokalnych małych i średnich firm.
Zanim w 2006 r. przy bramie stanął dzisiejszy pomnik, happeningi w tym miejscu przeprowadzali m.in. uczniowie elbląskich szkół pod kierunkiem Piotra Imiołczyka, nauczyciela historii. Pierwsza podobno miała miejsce w 1997 r.
W 2005 r. miasto doszło do porozumienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków co do wyglądu ulicy i prace mogły ruszyć pełną parą. 30 września następnego roku stanął długo wyczekiwany pomnik Piekarczyka. Już od pierwszych chwil Elblążanie i turyści wierzyli, że potarcie jego nosa przynosi szczęście. Uroczystemu odsłonięciu rzeźby towarzyszyło I Elbląskie Święto Chleba.
Piszemy o tym nie bez powodu. Prezentujemy dziś zdjęcia elbląskiego fotoreportera Henryka Myślińskiego z odsłonięcia pomnika Piekarczyka. Warto jednak zwrócić uwagę na drugi plan i zobaczyć Stare Miasto jeszcze nie w całości zabudowane. Zapraszamy do nostalgicznej wędrówki w czasie.
A potem zapraszamy na wycieczkę szlakiem małych Piekarczyków, które w naszym mieście pojawiły się kilka lat temu.