Jazzbląg czas zacząć

Pierwszy dzień dwunastej edycji Festwalu Jazzbląg przyciągnął wielu fanów tego gatunku muzyki. Na dzień przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy wyprzedali wszystkie karnety. Pozostały jeszcze bilety na sobotę i wejściówki na jazz dla dzieci. Zobacz zdjęcia z inauguracji.

- Dziękujemy za ogromne zainteresowanie, zaufanie i energię, którą czujemy jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. To dzięki Wam Jazzbląg tworzy niepowtarzalną atmosferę – pisali nad dzień przed rozpoczęciem dwunastej edycji Jazzbląga jego organizatorzy, czyli zespół Centrum Sztuki Galeria EL. (fot. Anna Dembińska)

Od piątku do niedzieli mury byłej podominikańskiej świątyni będą rozbrzmiewać różnymi gatunkami jazzu. Na inaugurację mogliśmy posłuchać Atom String Quartet, Gard Nilssen Acoustic Unity oraz Meliny Malone, a wieczór zakończyła tradycyjna jam session w klubie Krypta. W sobotę na fanów czekają Product May Contain, Quiet Colors i Marcin Masecki & Boleros oraz oczywiście jam session, a wisienką na torcie dwunastej edycji Jazzbląga będzie niedzielny koncert Leszka Możdżera.

Program festiwalu tutaj