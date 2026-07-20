Mąż i żona w Bażantarni

Najbliższa niedziela w Bażantarni upłynie pod znakiem elbląskiego teatru i dobrej polskiej komedii. „Mąż i żona” Aleksandra Fredry, to bez wątpienia najbardziej frywolna i zuchwała komedia w jego dorobku. Napisana wierszem sztuka to obraz miłosnego czworokąta, w którym splatają się losy niewiernej Elwiry (Małgorzata Jakubiec-Hauke), jej szukającego przygód erotycznych męża Wacława (Dariusz Siastacz), niestałego kochanka Alfreda (Filip Warot) oraz sprytnej pokojówki Justysi (Magdalena Fennig-Rusinowska), która wodzi całe to towarzystwo za nos.

Największą siłą tej sztuki jest humor. Fredro w zabawny sposób pokazuje, jak bohaterowie próbują ukryć swoje romanse pod płaszczykiem dobrych manier. Mimo że sztuka powstała dawno temu, przypomina nam, że choć czasy się zmieniają, ludzkie uczucia i potrzeby pozostają takie same. Jak współczesny widz zmierzy się z wciąż aktualnymi problemami codzienności przekonamy się wybierając do Bażantarni.

A czy pamiętamy choć fragmenty życiorysu Mistrza Aleksandra - komediopisarza, poety i pamiętnikarza? W tym roku mija 150 lat od jego śmierci we Lwowie. Urodził się 20 czerwca 1793 roku w Suchowie koło Przemyśla. Był żołnierzem Księstwa Warszawskiego, uczestniczył w wojnie 1812 roku, odznaczony krzyżem Virtuti Militari oraz Legią Honorową, dostał się do rosyjskiej niewoli, z której zbiegł. W latach 1813–1814 był oficerem ordynansowym w sztabie armii cesarskiej. Dosłużył się stopnia kapitana, po czym podał się do dymisji. W 1815 osiadł w majątku Beńkowa Wisznia koło Lwowa. Nie wziął udziału w powstaniu listopadowym, ale aktywnie uczestniczył w pracach galicyjskiego Sejmu Stanowego i prowadził ożywioną działalność obywatelską. Jest twórcą znakomitych komedii, spośród których najwybitniejsze to: Zemsta, Śluby panieńskie, Pan Jowialski. Pozostawił po sobie ponadto liczne farsy, groteski, wodewile czy jednoaktówki ale też i bajki (Paweł i Gaweł, Małpa w kąpieli, Osiołkowi w żłoby dano). Pozostawił też po sobie poematy, opowiadania, aforyzmy, m.in. „Nie siej durniów, same schodzą”, „Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie”, „Jakoś to będzie – fatalizm głupoty”, „Biada narodowi, który traci szacunek do siebie”.

XXIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Truso TV, Bogaty Region

26 lipca 2026 r.; godz. 17.00, wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni