Elbląg gospodarzem Mistrzostw Europy w Triathlonie 2026

Elbląg stanie się centrum europejskiego triathlonu. To właśnie w tym mieście odbędą się Mistrzostwa Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim i w sztafetach mieszanych. Wielkie sportowe emocje czekają nas już 31 lipca i 1 sierpnia. Centrum zawodów będzie się mieściło na Starym Mieście.

Do Elbląga przyjadą reprezentanci ponad 30 krajów, a w rywalizacji kategorii Elita, U23 i Junior wystartuje blisko 300 zawodniczek i zawodników. Sportowa rywalizacja o medale w startach indywidualnych na dystansie sprinterskim odbędzie się 31 lipca, natomiast 1 sierpnia w kategorii Elita oraz Junior rywalizować będą 4-osobowe sztafety mieszane złożone z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn reprezentujących dany kraj. Oba dni startów poprzedzą zaplanowane na 30 lipca briefing oraz odprawy techniczne dla zawodników.

Na listach startowych w rywalizacji indywidualnej znalazło się blisko 140 zawodniczek i zawodników kategorii Elita i U23, reprezentujących niemal wszystkie liczące się federacje triathlonowe Starego Kontynentu. Wśród uczestników nie zabraknie medalistów mistrzostw Europy, zwycięzców zawodów Pucharu Europy oraz zawodników regularnie rywalizujących w cyklu World Triathlon. W rywalizacji elity kobiet kibice zobaczą m.in. Annikę Koch (Niemcy), Jolien Vermeylen (Belgia), Zsanett Kuttor-Bragmayer (Węgry), Ilarię Zane (Włochy) czy Darynę Moskalenko (Ukraina). Wśród mężczyzn o medale powalczą m.in. Sergio Baxter Cabrera (Hiszpania), Valentin Wernz (Niemcy), Alessio Crociani (Włochy), Maxime Fluri (Szwajcaria) oraz Simon Westermann (Szwajcaria).

Decyzja Europe Triathlon o powierzeniu organizacji mistrzostw właśnie Elblągowi jest ogromnym wyróżnieniem zarówno dla miasta, jak i całego polskiego środowiska triathlonowego. Doskonale wpisuję się również w sportową celebrację obchodów 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi.

- To jubileusz, który podkreślamy poprzez wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe, pokazując, że Elbląg z szacunkiem do swojej historii odważnie patrzy w przyszłość. Organizacja Mistrzostw Europy jest tego najlepszym przykładem. Jestem przekonany, że dzięki współpracy Miasta Elbląg, Labosport Polska, Polskiego Związku Triathlonu oraz Europe Triathlon przygotujemy imprezę na najwyższym poziomie – mówi Michał Missan, prezydent Elbląga. - Od lat konsekwentnie budujemy wizerunek miasta aktywnego i otwartego na sport. Hasło „Elbląg w formie" doskonale oddaje charakter naszego miasta i świetnie wpisuje się

w organizację wydarzeń, które przyciągają zawodników oraz kibiców z Polski i Europy. Wierzę, że każdy, kto odwiedzi Elbląg, przekona się, że jest to miejsce, w którym sport spotyka się z gościnnością, historią i wyjątkową atmosferą.

Europejska czołówka w Elblągu

Za stronę organizacyjną Mistrzostw Europy odpowiadać będzie elbląska firma Labosport Polska – wieloletni partner Europe Triathlon i organizator największych wydarzeń triathlonowych w Polsce oraz Polski Związek Triathlonu.

– Przyznanie Elblągowi prawa do organizacji Mistrzostw Europy to ogromne wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie, że Polska jest dziś gotowa do organizacji najważniejszych imprez triathlonowych w Europie. Przez trzy dni Elbląg będzie gościł blisko 300 zawodniczek i zawodników w kategoriach Elita, U23 i Junior, reprezentujących ponad 30 krajów. Na starcie zobaczymy medalistów mistrzostw Europy, zwycięzców zawodów Pucharu Europy oraz zawodników regularnie rywalizujących w najważniejszych międzynarodowych imprezach. Jestem przekonany, że kibice będą świadkami rywalizacji na najwyższym poziomie sportowym, a mistrzostwa będą doskonałą okazją do promocji Elbląga i całego regionu w Europie – mówi Marcin Florek, prezes Labosport Polska.

Silna reprezentacja Polski przed własną publicznością

Mistrzostwa Europy będą wyjątkową okazją do kibicowania reprezentacji Polski. W rywalizacji elity wystąpią: Roksana Słupek, Magdalena Sudak, Zuzanna Sudak, Matylda Wojakiewicz, Józefina Młynarska, Aleksandra Ferchmin, Kuba Gajda, Kamil Kulik, Michał Oliwa oraz Maciej Bruździak. Łącznie aż dziesięcioro reprezentantów Polski w kategoriach Elita i U23 będzie walczyć o jak najlepsze wyniki przed własną publicznością, co zapowiada wyjątkowe emocje dla kibiców zgromadzonych w Elblągu. Warto również wspomnieć, że Maciej Bruździak reprezentuje elbląski klub „Po Prostu Sport".

Elita europejskiego triathlonu w Elblągu

Program mistrzostw obejmie rywalizację kobiet i mężczyzn w kategoriach Elita, U23 i Junior, a także niezwykle widowiskowe wyścigi sztafet mieszanych, które od kilku lat znajdują się również w programie igrzysk olimpijskich. Przez trzy dni Elbląg stanie się centrum europejskiego triathlonu, goszcząc zawodników, trenerów, przedstawicieli federacji narodowych, media oraz kibiców z całej Europy.

Przyznanie Elblągowi prawa do organizacji Mistrzostw Europy potwierdza zaufanie, jakim Europe Triathlon darzy Miasto Elbląg oraz polskich organizatorów, a jednocześnie umacnia pozycję Polski jako gospodarza najważniejszych imprez triathlonowych w Europie.

Mistrzostwa Europy w Elblągu będą największym wydarzeniem triathlonowym organizowanym w Polsce w 2026 roku oraz wyjątkową okazją dla kibiców, aby na żywo zobaczyć czołowych europejskich zawodników walczących o medale mistrzostw Europy. Elbląg stanie się areną sportowych emocji na najwyższym poziomie i na kilka dni znajdzie się w centrum uwagi całego europejskiego środowiska triathlonowego.

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